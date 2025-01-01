Decenijama je kupovina polovnog automobila bila igra žmire između kupaca i prodavača. Sve do prije nekih 5-10 godina, mogli ste se samo nadati iskrenosti druge strane ili se osloniti na fizičke preglede kako biste otkrili nedostatke. To više nije slučaj!

Kroz automobilske podatke možemo saznati priču bilo kojeg vozila na tržištu. Na taj način kupci mogu saznati o manipulaciji kilometražom, prošlim oštećenjima, sigurnosnim problemima i drugim činjenicama koje mogu pretvoriti svaku kupoprodaju u skupu noćnu moru.

Transparentnost na tržištu polovnih automobila je glavni cilj carVertical platforme. Ponosni smo što možemo reći da je postojanje izvještaja o historiji vozila otežalo i poskupjelo prodaju loših vozila. Kupci su naučili da je mnogo jeftinije potrošiti malo novca na provjeru historije vozila nego rizikovati da budu žrtve budućih troškova popravke.

Ipak, to je samo dio slagalice transparentnosti – prodavači također uče da je prodaja brža i lakša uz izvještaj o historiji vozila. Krajnji ishod je koristan za sve: kvalitet polovnih vozila na tržištu raste, prodavači se smatraju pouzdanijim, a kupci se osjećaju sigurnije pri odabiru svog sljedećeg vozila.

...I tek počinjemo! carVertical ima mnogo uzbudljivih alata, funkcija i drugih rješenja u razvoju. Kroz inovacije, dovest ćemo industriju do nivoa transparentnosti kakav nikada prije nije viđen na tržištu polovnih vozila. Vidimo se tamo!