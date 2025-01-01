Pomažemo ljudima da odaberu, održavaju i prodaju vozila
Naš tim kontinuirano inovira, kreira alate i predstavlja nove mogućnosti da vam približimo svijet automobilskih podataka.
Lideri u svijetu podataka o automobilima
Naši izvještaji o historiji automobila zasnivaju se na podacima iz preko 900 međunarodnih baza podataka koje pripadaju nacionalnim registrima automobila, osiguravajućim društvima, agencijama za provođenje zakona, službenim garažama i drugim institucijama. Nakon što prikupimo sve relevantne informacije o vozilu, organizujemo ih i predstavljamo u lako razumljivom formatu. Ovi izvještaji su odličan način da izbjegnete loše poslove, saznate historiju vozila kako biste ga održali u ispravnom stanju ili ga prodate po dobroj cijeni.
Istraživanja i stručni vodiči za naše korisnike
Radeći sa automobilskim podacima, naučili smo dosta toga o tržištu polovnih automobila. Jedan od glavnih ciljeva carVertical-a je da podijeli ovo znanje i pomogne kupcima, ne samo izvještajima o historiji vozila, već i iskustvom, vodičima, i savjetima naših stručnjaka. Nije važno da li ste kupac, vlasnik, ili prodavač - carVertical blog je prepun informacija koje vam mogu olakšati život.
35 tržišta
U 2019. godini, carVertical je pokrenuo prvi globalni registar historije automobila. Tokom tog perioda, uspjeli smo uspostaviti prisustvo na 35 tržišta i nastavljamo se širiti, podižući nivo transparentnosti na globalnom tržištu polovnih automobila.
carVertical nominacije i nagrade
Kreiranje transparentnog globalnog tržišta polovnih vozila
Decenijama je kupovina polovnog automobila bila igra žmire između kupaca i prodavača. Sve do prije nekih 5-10 godina, mogli ste se samo nadati iskrenosti druge strane ili se osloniti na fizičke preglede kako biste otkrili nedostatke. To više nije slučaj!
Kroz automobilske podatke možemo saznati priču bilo kojeg vozila na tržištu. Na taj način kupci mogu saznati o manipulaciji kilometražom, prošlim oštećenjima, sigurnosnim problemima i drugim činjenicama koje mogu pretvoriti svaku kupoprodaju u skupu noćnu moru.
Transparentnost na tržištu polovnih automobila je glavni cilj carVertical platforme. Ponosni smo što možemo reći da je postojanje izvještaja o historiji vozila otežalo i poskupjelo prodaju loših vozila. Kupci su naučili da je mnogo jeftinije potrošiti malo novca na provjeru historije vozila nego rizikovati da budu žrtve budućih troškova popravke.
Ipak, to je samo dio slagalice transparentnosti – prodavači također uče da je prodaja brža i lakša uz izvještaj o historiji vozila. Krajnji ishod je koristan za sve: kvalitet polovnih vozila na tržištu raste, prodavači se smatraju pouzdanijim, a kupci se osjećaju sigurnije pri odabiru svog sljedećeg vozila.
...I tek počinjemo! carVertical ima mnogo uzbudljivih alata, funkcija i drugih rješenja u razvoju. Kroz inovacije, dovest ćemo industriju do nivoa transparentnosti kakav nikada prije nije viđen na tržištu polovnih vozila. Vidimo se tamo!