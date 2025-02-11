Šta je dekoder VIN broja motocikla? Dekoder VIN broja motocikla je alat koji vam omogućava da identifikujete glavne specifikacije motocikla i druge informacije. Obično VIN broj sadrži informacije o vozilu, uključujući njegovu marku, model, godinu proizvodnje, pa čak i originalnu listu opreme. Možete ručno dekodirati VIN broj bicikla, skutera, ATV-a ili motocikla ako znate značenje svakog znaka, ali besplatni dekoder VIN broja motocikla to može uraditi za vas automatski.

Kako koristiti dekoder VIN broja motocikla za pretragu VIN broja motocikla Naš besplatni dekoder VIN broja motocikla je lak za korištenje. Evo kako funkcioniše: 1 .Ukucajte VIN broj vašeg motocikla, bicikla, skutera ili ATV-a u polje "Unesite VIN broj" na stranici dekoder VIN broja motocikla; 2 .Kliknite "Dekodiraj VIN" Besplatni dekoder VIN broja motocikla pruža kratku pretragu VIN broja motocikla, osiguravajući da je VIN broj motocikla, bicikla, skutera ili ATV-a originalan i odgovara detaljima vašeg vozila. Ako želite otkriti historijske i druge činjenice o motociklu, nabavite potpuni izvještaj o historiji.

Šta je VIN broj motocikla? VIN broj motocikla (identifikacioni broj vozila) je jedinstveni 17-cifreni kod koji se dodjeljuje svakom motociklu tokom proizvodnje. Proizvođači ga koriste u svrhu identifikacije, ali VIN broj je također neophodan za registraciju vozila, prolazak tehničkog pregleda ili provjeru njegove historije. Možete pronaći VIN broj na svom superbike motociklu, cruiser motociklu, mopedu, ATV-u, dirt bike-u, pa čak i (povremeno) električnom skuteru. Neki trkaći motocikli možda nemaju VIN broj jer se ne mogu registrovati, ali ukoliko je motocikl dozvoljen za javni saobraćaj – trebali biste ga moći pronaći. Zapamtite da lokacija VIN broja na motociklu zavisi od tipa motocikla. VIN brojevi su postavljeni na naljepnicu ili utisnuti u metal i ne mogu se ukloniti, zamijeniti ili falsifikovati. Proizvođači vozila su ih počeli koristiti 1950-ih, ali novi sistem je imao nedostatke jer su se formati razlikovali među proizvođačima. Nacionalna administracija za sigurnost saobraćaja na autoputevima (NHTSA) Sjedinjenih Država standardizovala je format 1981. godine. Novi standard je zahtijevao da sva motorna vozila i prikolice imaju jedinstveni 17-cifreni identifikacioni broj vozila koji se sastoji od više dijelova sa specifičnim kodiranjima.

Kako pročitati VIN broj motocikla VIN brojevi motocikala koriste isti format kao VIN brojevi automobila: kombinaciju 17 znakova koja se može razdvojiti u više sekcija radi dekodiranja. Pogledajmo različite sekcije identifikacionog broja vozila.

Svjetski identifikator proizvođača (WMI) Prva tri znaka VIN broja motocikla predstavljaju WMI kod koji identificira proizvođača motocikla: Prvi znak pokazuje zemlju proizvodnje. Svaka zemlja ima jedinstveni znak koji je predstavlja.

Drugi znak pokazuje naziv marke. Na primjer, "Y" označava "Yamaha", "S" za "Suzuki", "K" ili "S" za "Kawasaki."

Treći je divizija proizvođača ili tip motocikla (ATV, skuter, superbike, dirt bike, itd.). WMI sekcija može imati različitu strukturu ako motocikl nije masovno proizveden. Sekcija opisa vozila (VDS) Sljedećih pet znakova čini Sekciju opisa vozila (VDS), koja otkriva većinu detalja o motociklu. VDS može otkriti liniju modela, veličinu motora, tip, stil rama i slične detalje. Značenje i raspored znakova u ovoj sekciji zavisi od proizvođača. Sekcija identifikatora vozila (VIS) Sekcija identifikatora vozila sastoji se od posljednjih 8 VIN znakova i govori nam godinu modela motocikla, pogon za montažu i jedinstveni serijski broj. Kada kupujete rabljeni motocikl, uvijek možete provjeriti deseti znak, koji otkriva godinu modela: "1", "2" i drugi naredni brojevi predstavljaju godine "2001", "2002", itd. Slovo "A" označava "2010", dok "B" označava "2011", itd. Kontrolna cifra Deveti znak je sigurnosna kontrolna cifra neophodna da se osigura da je VIN broj motocikla legitiman. Ova cifra rezultat je specijalne matematičke operacije koja stavlja sve druge znakove VIN broja u formulu – VIN broj je netačan ili lažan ako rezultat ne odgovara kontrolnoj cifri. Motocikl VIN dekoderi izvode ovu operaciju tokom provjere VIN-a.

Lokacija VIN broja motocikla

Lokacije VIN broja motocikla se razlikuju po proizvođaču, ali postoji nekoliko uobičajenih mjesta gdje ga možete pronaći: Ram motocikla, blizu viljuške

Na okviru šine

(Rijetko) na dnu motora VIN broj motocikla je neophodan za različite situacije identifikacije vozila, tako da ga proizvođači obično stavljaju na dijelove koji se ne mijenjaju. Ne zaboravite provjeriti saobraćajnu i polisu osiguranja motocikla, koji također uključuju VIN broj. Uvjerite se da se brojevi u dokumentima i na motociklu podudaraju.

Dekodirajte VIN broj motocikla: šta možete saznati iz VIN broja motocikla? Primarna svrha VIN broja ostaje identifikacija vozila. Međutim, kupci polovnih motocikala mogu izvršiti brzu pretragu VIN broja motocikla da ga dekodiraju i dobiju izvještaj o historiji. Uvijek možete probati naš besplatni dekoder VIN broja motocikla da osigurate da je VIN broj legitiman i otkrijete osnovne podatke o motociklu, uključujući njegovog proizvođača, marku, model, godinu i listu opreme. S druge strane, potpuni izvještaj o historiji pruža vrijednije informacije o prošlosti motocikla koje čak ni njegov vlasnik možda ne zna. Kompletna pretraga VIN broja motocikla na carVertical može otkriti sljedeće: Vraćenu kilometraže

Zapise o krađi

Oštećenja (ponekad sa fotografijama)

Datumi registracije i pregleda

Promjene vlasnika

Informacije o vlasništvu motocikla

Specifični problemi modela i opozivi Historijski zapisi pomažu u procjeni stanja vozila i predviđanju potencijalnih troškova i sigurnosnih rizika. Ne štedite na potpunoj provjeri historije kada kupujete polovni motocikl.

Koja je razlika između besplatne provjere VIN broja motocikla i potpunog izvještaja o historiji? Naš besplatni dekoder VIN broja motocikla može pružiti osnovne podatke o identifikaciji vozila, koji su dostupni besplatno. Brza pretraga VIN broja motocikla otkriva marku motocikla, model, godinu proizvodnje i listu opreme. Izvještaj o historiji vozila ide dalje od ovih detalja. Međutim, zapisi o kilometraži, historija oštećenja, fotografije i druge poželjne informacije pružene u potpunim izvještajima o historiji nisu dostupne besplatno. Sarađujemo s aukcijama, osiguravajućim kompanijama, proizvođačima i drugim institucijama da pristupimo pouzdanim bazama podataka širom svijeta, osiguravajući da naši kupci dobiju detaljne informacije.

Provjera VIN broja motocikla: zašto je važna? Motocikli se sudare, budu ukradeni, prevaranti falsifikuju njihovu kilometražu i još mnogo toga. Niko ne želi platiti previše za oštećenu robu. Još važnije, želite osigurati da je bicikl koji kupujete siguran, i provjera VIN broja motocikla će vam pomoći. Dok besplatna pretraga VIN broja motocikla pomaže da se utvrdi da je VIN broj originalan (i potvrđuje druge osnovne detalje), potpuni izvještaj o historiji može otkriti različite pravne i fizičke probleme i pomoći vam da procijenite potencijalne troškove. Mnogi kupci polovnih motocikala su zavedeni niskim cijenama motocikala sa spašenim vlasništvom. Stručnjaci se slažu da je kupovina oštećenog bicikla u redu ako znate kakva je bila šteta i koliko će biti potrebno popravki. Zamjena oštećenih dijelova i panela je jednostavna, ali oštećenja rama su najgora i često nisu vrijedna popravke.