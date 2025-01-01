carVertical Partnerski Program - Uslovi korištenja (Sporazum)

Hvala Vam što razmatrate prijavi za carVertical Partnerski program. Molimo vas da odvojite vrijeme da pažljivo pročitate ovaj Ugovor prije nego što se registrirate kao Partner. Dovršavanjem registracije, prihvatate ovaj Ugovor i sve njegove uslove i odredbe. Morate se složiti sa carVertical Uslovima i odredbama da biste postali Partner, pa vas molimo da ne nastavite sa registracijom ako ne prihvatate sve uslove ovog Ugovora.

1. Pregled Uslovi korištenja za partnere sadrže kompletnu listu uslova i odredbi koji će se primjenjivati ​​na partnera („Izdavač“, „Partner“) čim postane partner u carVertical Partnerskom programu („Partnerski program“). Svrha Partnerskog programa je da omogući Partnerima da zarađuju Partnerske provizije od prodaje ostvarene na njihovim web stranicama. Partner potvrđuje svoje prihvatanje ovog Ugovora i svih uslova i odredbi sadržanih ili navedenih u ovom Ugovoru popunjavanjem procesa prijave/registracije za carVertical Partnerski program.

2. Pridruživanje Partnerskom programu 2.1. Učešće korisnika u programu je isključivo u svrhu legalnog oglašavanja proizvoda i primanja provizije od prodaje koju generira preporučena osoba (klijent). 2.2 Partnerski računi sa netačnim, nezakonitim, štetnim, prijetećim, klevetničkim, opscenim, uznemiravajućim ili rasno, etnički ili na drugi način nepoželjnim informacijama, nisu odobreni. carVertical zadržava pravo da odbije bilo koju prijavu koja ne ispunjava kriterije. 2.3 Partneri koji imaju bilo kakve trenutne ili prošle radne odnose sa Pružateljem usluga nemaju pravo pridruživanja Partnerskom programu. 2.4 Partner ne može imati nikakvu trenutnu preprodaju ili bilo koje drugo partnerstvo sa Pružateljem usluga. 2.5 Partneri mogu kreirati i koristiti samo 1 račun. Više domena može biti navedeno unutar jednog računa, ali je dozvoljen samo jedan račun. 2.6 Kao član carVertical Partnerskog programa, Partner će dobiti pristup detaljima carVertical Partnerskog programa, uključujući carVertical-ove promotivne materijale, kao što su partnerski linkovi na web stranice unutar carvertical.com web stranice i kreativni baneri. Da bismo precizno pratili sve posjete gostiju od Partnerskog izvora do carVertical-a, Partner mora koristiti Partnerski link koji carVertical pruža za svaki baner, tekstualni link ili HTML kôd.

3. Suspenzija Partnerskog računa 3.1 carVertical zadržava pravo da suspenduje Partnerski račun u bilo kojem trenutku na osnovu kršenja Uslova pružanja usluge. 3.2 Partnerski račun koji upućuje veliki broj lažnih narudžbi će biti suspendiran. 3.3 Partnerski račun koji je ostao neaktivan i nema odobrene provizije bit će uklonjen iz sistema. Neaktivni Partnerski račun je definisan kao bilo koji račun koji nema obavljenih transakcija u periodu od 6 mjeseci, niti odgovara na upite Pružatelja usluga u periodu od 1 mjeseca. Ako se jedan ili drugi od tih uslova ne primjenjuje - račun će ostati u aktivnom stanju. 3.4 carVertical zadržava pravo da prekine učešće Partnera u carVertical Partnerskom programu odmah i bez prethodne najave ako Partner počini prevaru u svom korištenju carVertical Partnerskog programa ili ako Partner na bilo koji način zloupotrebljava ovaj program. Ako se otkrije takva prevara ili zloupotreba, carVertical neće biti odgovoran Partneru za bilo kakve provizije za bilo kakvu lažnu prodaju. 3.5 Bilo koje provizije koje se duguju Partneru neće biti isplaćene ako je Partnerski račun ukinut zbog neprihvatljivog oglašavanja ili ponude usluga, navedenih u odjeljcima 2.3, 2.4, 2.5, 4.1-4.14, 5.1-5.6, 6.1, 6.2, 7.1-7.3.

4. Povezivanje i oglašavanje 4.1 Partneri mogu koristiti linkove i grafike koje pruža samo carVertical. 4.2 Ako carVertical utvrdi da se povezivanje i oglašavanje Partnera može identificirati kao spam, zadržava pravo da odmah suspenduje račun. 4.3 Partnerima nije dozvoljeno da generišu stimulisani promet (bilo kakva kompenzacija za klik, prodaju ili završetak radnje je zabranjena). 4.4 Nuđenje rabata, kupona ili drugih oblika obećanih provizija od vaše partnerske provizije je podsticaj i nije dozvoljeno. Dodavanje bonusa ili grupisanje drugih proizvoda sa carVertical-om, međutim, je prihvatljivo, uz dozvolu menadžera carVertical Partnerskog programa. 4.5 Partnerima nije dozvoljeno korištenje tehnika „punjenja kolačića“ (postavljanje kolačića bez da korisnik klikne na Partnerski link). 4.6 Partneri ne smiju koristiti preusmjerene stranice i linkove za slanje preporučene osobe na web stranicu Pružatelja usluga; 4.7 Partnerima je zabranjeno generisanje proširenja preglednika, pop-upova, pop-underova, iframeova, okvira ili bilo koje druge vidljive ili neviđene radnje koje postavljaju partnerske kolačiće, osim ako korisnik nije izrazio jasan i eksplicitan interes za aktiviranje određenih ušteda klikom na jasno označenu vezu, dugme ili sliku za taj određeni kupon ili ponudu. Partner link mora poslati posjetitelja na carVertical web stranicu. 4.8 Prosljeđivanje domene je strogo zabranjeno – domena se ne može koristiti za prosljeđivanje korisnika direktno na web stranicu Pružatelja usluga putem Partnerskog linka. 4.9 Partnerima je zabranjeno pokretanje bilo kakvih preuzimanja softvera koji potencijalno omogućavaju preusmjeravanje provizije od drugih Partnera u programu Pružatelja usluga. 4.10 Korisnik mora biti u mogućnosti da vidi informacije o kuponima / ponudama / uštedama i detalje prije nego što se postavi partnerski kolačić (npr. „kliknite ovdje da biste vidjeli kupone i otvorili prozor za carVertical web stranicu“ NIJE dozvoljeno). 4.11 Partnerski sajtovi ne mogu imati „ Kliknite za ponudu / kupon “ ili bilo koju varijaciju kada nema dostupnih kupona ili ponuda, a klik otvara carVertical stranicu ili postavlja kolačić. Partneri s takvim tekstom na svojim odredišnim stranicama bit će odmah uklonjeni iz programa. 4.12 Svaki zaposlenik carVertical-a zadržava pravo, u bilo koje vrijeme, da pregleda postavljanje Partnera i odobri ili ne odobri korištenje Partnerskih linkova i zahtijeva promjenu postavljanja linkova ili zatraži da se pridržava smjernica navedenih u Uslovima pružanja usluge ili određenom e-mailu sa detaljima. 4.13 Samoupućivanje za Partnerske račune je strogo zabranjeno. To znači da se Partner ne može preporučiti koristeći vlastiti Partnerski link, a takva aktivnost neće dobiti proviziju i može dovesti do suspenzije računa. 4.14 Odgovornost je Partnera da osigura da njegov kôd za praćenje radi ispravno prije slanja preporučenih osoba na web stranicu Pružatelja usluga. Pružatelj usluga nije odgovoran za bilo kakve izmjene napravljene na Partnerskim linkovima. Partnerske provizije se ne plaćaju za nezabilježenu prodaju zbog pogrešno uređenih, maskiranih, preusmjerenih ili neovlaštenih Partnerskih linkova. 4.15 Zadano praćenje kolačića je postavljeno na 90 dana. Pružatelj usluga ne garantuje 90-dnevni period važenja kolačića i ne preuzima odgovornost za očišćene kolačiće korisnika ili promijenjen preglednik / uređaj tokom kupovine od strane krajnjeg korisnika (klijenta).

5. Promotivni sadržaj 5.1 Partnerima je zabranjeno korištenje identičnog ili gotovo identičnog (varijacije ili pravopisne pogreške u nazivu Partnerske domene) zaštitnog znaka carVertical-a kao dio njihove domene, domene drugog nivoa i/ili poddomene. 5.2 Partnerima je zabranjeno korištenje bilo kakvog sadržaja na njihovoj web stranici (društveni račun, javna objava ili bilo koja druga online ili offline lokacija) koji bi mogao obmanuti preporučene osobe da vjeruju da je web stranica (društveni račun, javna objava ili bilo koja druga online ili offline lokacija) direktno povezana sa Pružateljem usluga. Dodatno, Partneri se ne smiju oglašavati na bilo koji način koji učinkovito skriva ili pogrešno predstavlja njihov vlastiti identitet, ime domene i/ili povratnu e-mail adresu. 5.3 Partnerima nije dozvoljeno da repliciraju ili reproduciraju izgled, dojam i strukturu web stranice Pružatelja usluga. 5.4 Partnerima je dozvoljeno da koriste kreativne usluge zaštitnih znakova koje pruža samo carVertical. Prilagođeni materijali mogu biti kreirani i korišteni od strane Partnera samo nakon službenog odobrenja carVertical-a. 5.5 Partnerima je zabranjeno korištenje bilo kojeg sadržaja koji bi mogao spadati u sljedeće kategorije: sadržaj za odrasle, kockanje, sadržaj koji još nije ocijenjen, osjetljiva društvena pitanja, diskriminacija na osnovu rase, spola, religije, nacionalnosti, invaliditeta, seksualne orijentacije, starosti ili bilo koja druga vrsta diskriminacije, tragedija i sukob, nasilje, ili na bilo koji drugi način nezakonit, štetan, prijeteći, klevetnički, opscen, uznemiravajući ili rasni, etnički ili na drugi način nepoželjan sadržaj za društvo ili onaj koji krši zakon na bilo koji način. 5.6 Objavljivanje FTC-a na Partnerskoj web stranici ili bilo kojem drugom položaju je obavezno - Partner mora otkriti da je naknada primljena za sadržaj objavljen na Partnerskoj web stranici ili za bilo koji drugi položaj. 5.7 carVertical zadržava pravo da nadgleda Partnerski sajt u bilo koje vrijeme kako bi utvrdio da li Partner slijedi uslove i odredbe prema Uslovima pružanja usluge. carVertical može obavijestiti Partnera o bilo kakvim promjenama na Partnerskoj web stranici koje bi trebale biti napravljene, ili da osigura da se Partnerski linkovi na web stranicu carVertical-a nalaze na odgovarajućoj lokaciji i da obavijesti Partnera o bilo kakvim drugim promjenama koje bi trebale biti napravljene. carVertical također zadržava pravo da prekine učešće Partnera u carVertical Partnerskom programu ako se neophodne promjene na web stranici ne implementiraju u razumnom roku (30 dana). 5.8 Partneri su isključivo odgovorni za održavanje i ažuriranje informacija na svojoj stranici. Na primjer, ako se carVertical-ova politika cijena promijeni, to će biti odgovornost Partnera da prati i ažurira informacije na svojoj stranici. carVertical može pratiti Partnerske stranice kako bi se uvjerili da su ažurne i obavijestiti Partnera o bilo kakvim promjenama koje bi trebale poboljšati rezultate.

6. Marketinške kampanje za pretraživače 6.1 Partnerima je zabranjeno pokretanje marketinških kampanja za pretraživače ili bilo kojih drugih plaćenih reklamnih kampanja koje dovode do sadržaja vezanog za carVertical proizvode. 6.2 Partnerima je zabranjeno korištenje Pay Per Click (PPC) ili Pay Per Impression (PPI) kampanja kao metoda oglašavanja i licitiranje za ključne riječi ili fraze koje sadrže zaštitni znak „carVertical“, ili bilo koje varijacije ili greške u pravopisu zaštićenog izraza, u Pay Per Click ili Pay Per Impression kampanjama na bilo kojoj tražilici ili platformi za digitalno oglašavanje (uključujući, ali ne ograničavajući se na Google, Yahoo, Bing i druge) bez dobijanja pismenog odobrenja od carVertical-a. Partnerima nije dozvoljeno da koriste bilo koji carVertical URL kao URL za prikaz u plaćenim medijskim oglasima, niti im je dozvoljeno da direktno povezuju ili preusmjeravaju korisnike sa svojih oglasa na carVertical-ove web stranice bez prethodnog odobrenja.

7. E-mail marketinške kampanje 7.1 Prije pokretanja e-mail marketinških kampanja, Partner mora dobiti odobrenje od menadžera carVertical Partnerskog programa. 7.2 Prije pokretanja e-mail marketinških kampanja, Partner se mora raspitati o odjavljenoj listi. Nakon što ga pošalje carVertical, Partner ga mora učitati na svoju e-mail platformu kako bi se uvjerio da nijedna adresa koja je na odjavljenoj listi nije kontaktirana. 7.3 E-mail kampanje se ne mogu koristiti za obmanjivanje primalaca da vjeruju da je pošiljalac carVertical.

8. Partnerske provizije 8.1 Partnerske provizije se odobravaju tokom prvih 15 dana novog mjeseca za prethodni mjesec. Provizije se odobravaju samo za završene narudžbe (kupovine na carVertical-ovoj web stranici), uključujući vraćene i refundirane narudžbe. Za sve nepotpune ili lažne narudžbe provizija se neće isplatiti. 8.2 Nestale ili nepraćene narudžbe moraju biti prijavljene od strane Partnera prije 10. u novom mjesecu za prethodni mjesec. Svaki slučaj se razmatra pojedinačno i Pružatelj usluga zadržava pravo da donese konačnu odluku bi li predmetna prodaja trebala biti pripisana Partneru. 8.3 Provizije se isplaćuju jednom mjesečno. 8.4 Odgovornost je Partnera da se uvjeri da su podaci o bankovnom računu tačni. Trgovac ima pravo da ne plati proviziju ako podaci o bankovnom računu nedostaju ili su netačni. 8.5 Poreze na bankovni prijenos plaćaju jednako Trgovac i Partner.

9. Ukidanje partnerskog računa 9.1 Partner ima pravo otkazati svoj Partnerski račun u bilo koje vrijeme davanjem pismenog obavještenja Pružatelju usluga.

10. Podpartner 10.1. „Podpartner“ se ovime definira kao zaseban entitet ili fizička osoba koju je Partner preporučio („Podpartner“) za pridruživanje carVertical Partnerskom programu. 10.2. Prihvatanje predloženih Podpartnera u Partnerski program je prema vlastitom nahođenju carVertical-a. carVertical zadržava pravo da odbije učešće bilo kojeg predloženog Podpartnera ako takav entitet ili osoba ne ispunjava unaprijed određene zahtjeve postavljene od strane carVertical-a. 10.3. Partnerima je izričito zabranjeno preporučivanje web stranica ili entiteta zasnovanih na kuponima, popustima ili ugovorima za pridruživanje carVertical Partnerskom programu kao Podpartnera. carVertical zadržava pravo da odbije bilo koju Podpartnersku prijavu sa kuponskih web stranica, ili bilo koje entitete koji se primarno bave distribucijom kupona, popusta ili promotivnih ponuda. 10.4. carVertical održava specifične zahtjeve za prihvatanje Podpartnera kako bi osigurao integritet, zakonitost i efikasnost svog Partnerskog programa. Ovi kriteriji mogu uključivati, ali nisu ograničeni na, profesionalno ponašanje, tržišnu reputaciju, usklađenost sa pravnim standardima i usklađivanje sa vrijednostima i ciljevima carVertical-a. 10.5. carVertical zadržava jednostrano pravo da odbije učešće Podpartnera u Partnerskom programu ako predloženi Podpartner ne ispunjava ove zahtjeve. Utvrđivanje takve usklađenosti je isključivo prema diskreciji carVertical-a, a carVertical nije u obavezi da otkrije razloge za odbijanje predloženog Podpartnera. 10.6. Podpartneri, nakon prihvaćanja u carVertical Partnerski program, vezani su istim Uslovima pružanja usluge koji reguliraju Partnere. Ovo uključuje, ali nije ograničeno na, pridržavanje svih pravila, politika i procedura navedenih u Uslovima pružanja usluge Partnerskog programa. 10.7. Odgovornost je Partnera da osigura da su njihovi preporučeni Podpartneri u potpunosti informisani o ovim Uslovima pružanja usluge. 10.8. Neuspjeh Podpartnera da se pridržava ovih Uslova pružanja usluge može rezultirati disciplinskim mjerama, uključujući i prekid učešća Podpartnera u Partnerskom programu.