Показатели индекса прозрачности рынка подержанных автомобилей
По итогам подробного исследования, основанного на 6 ключевых критериях, мы составили рейтинг рынков 24 стран в порядке убывания от наиболее до наименее прозрачных
Средняя величина скрученного пробега
Доля поврежденных автомобилей
Среднее количество поврежденных автомобилей
Доля импортированных подержанных автомобилей
Средний возраст зарегистрированных автомобилей
Доля автомобилей со скрученным пробегом
В среднем по миру: 15,21%
Скручивание пробега может повысить цену автомобиля до 25%. В некоторых случаях манипуляции с одометром приводят не только к переплате за авто, но и ставят под угрозу вашу безопасность - машины с большим пробегом могут иметь серьезные дефекты.
Средняя величина скрученного пробега
В среднем по миру: 46 933 km
В долгосрочной перспективе корректировка пробега может привести к серьезным затратам, так как вам придется постоянно вкладываться в обслуживание и ремонт автомобиля. Чем больше пробег, тем выше ваши расходы и риск попасть в аварию.
Доля поврежденных автомобилей
В среднем по миру: 52,36%
Чем больше поврежденных автомобилей на дорогах, тем выше шанс, что вы можете оказаться в одном из них. Пожары, потопы и серьезные ДТП значительно снижают стоимость (и безопасность) транспортного средства, поэтому мошенники предпочитают не сообщать об авариях перед продажей.
Среднее количество поврежденных автомобилей
В среднем по миру: 3 574 €
Чем выше среднее количество поврежденных автомобилей в определенной стране, тем больше вероятность приобрести небезопасное и неисправное авто со скрытыми дефектами. Для более точного результата из расчета были исключены незначительные повреждения на сумму менее 500€. Мы также приняли во внимание ВВП на душу населения в отдельных странах для учета различий в покупательной способности.
Доля импортированных подержанных автомобилей
В среднем по миру: 63,81%
Транспортные средства, перемещенные из одной страны в другую, гораздо чаще имеют крайне непрозрачную историю. По оценкам, от 30 до 50% подержанных автомобилей, импортируемых через внутренние границы в ЕС, имеют скрученный пробег. Высокий процент импортных машин в стране также означает большее количество поврежденных автомобилей с поддельной историей.
Средний возраст зарегистрированных автомобилей
В среднем по миру: 9,5
Чем старше автомобиль, тем меньше о нём информации. В прошлом существовало меньше информации о транспортных средствах в цифровом формате, что значительно сужает возможности узнать их истинную историю.
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Об индексе
Индекс прозрачности рынка carVertical позволяет определить уровень скрытой или ложной информации, предоставляемой клиенту при покупке подержанного автомобиля. Исследование было проведено в 24 странах, где carVertical оказывает услуги по составлению отчетов об истории транспортных средств в течение не менее чем одного года.
Исследование основано на данных из реальных отчетов об автомобилях, приобретенных нашими клиентами в течение 12 месяцев. Мы использовали только сведения из отчетов, которые соответствуют нашим внутренним стандартам качества (например, качественный отчет должен содержать не менее трех записей с показаниями одометра).
Автомобиль считается импортированным, если он имеет историю вне страны приобретения.
При расчете среднего количества поврежденных автомобилей были исключены незначительные повреждения стоимостью менее 500€ (например, сломанное зеркало заднего вида или небольшие царапины). Чтобы сравнить ситуацию в разных странах, средний показатель был разделен на ВВП на душу населения.
Индекс прозрачности рынка carVertical основан на 6 факторах, дающих в совокупности максимальную оценку 1,2. Поскольку прогнозируемое влияние этих факторов на прозрачность рынка может быть различным, эксперты carVertical присвоили им разные значения.
Доля автомобилей со скрученным пробегом (%)
Средняя величина скрученного пробега (km)
Доля поврежденных автомобилей (%)
Relative damage value *Среднее количество поврежденных автомобилей было разделено на ВВП на душу населения в стране.
Доля импортированных подержанных автомобилей (%)
Средний возраст зарегистрированных автомобилей