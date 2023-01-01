carVertical

Показатели индекса прозрачности рынка подержанных автомобилей

По итогам подробного исследования, основанного на 6 ключевых критериях, мы составили рейтинг рынков 24 стран в порядке убывания от наиболее до наименее прозрачных

Доля автомобилей со скрученным пробегом

В среднем по миру
15,21%

Средняя величина скрученного пробега

В среднем по миру
46 933 km

Среднее количество поврежденных автомобилей

В среднем по миру
3 574 €

Доля импортированных подержанных автомобилей

В среднем по миру
63,81%

Средний возраст зарегистрированных автомобилей

В среднем по миру
9,5

Доля автомобилей со скрученным пробегом

В среднем по миру: 15,21%

Скручивание пробега может повысить цену автомобиля до 25%. В некоторых случаях манипуляции с одометром приводят не только к переплате за авто, но и ставят под угрозу вашу безопасность - машины с большим пробегом могут иметь серьезные дефекты.

В среднем по миру

15,21%
1
BE flag
Бельгия
9,01%
2
FI flag
Финляндия
9,55%
3
FR flag
Франция
9,6%
4
HR flag
Хорватия
10,33%
5
SI flag
Словения
10,61%
6
DK flag
Дания
10,8%
7
SK flag
Словакия
10,95%

Средняя величина скрученного пробега

В среднем по миру: 46 933 km

В долгосрочной перспективе корректировка пробега может привести к серьезным затратам, так как вам придется постоянно вкладываться в обслуживание и ремонт автомобиля. Чем больше пробег, тем выше ваши расходы и риск попасть в аварию.

В среднем по миру

46 933 km
1
GB flag
Великобритания
29 555 km
2
CH flag
Швейцария
33 906 km
3
BE flag
Бельгия
34 706 km
4
FR flag
Франция
34 826 km
5
DE flag
Германия
35 939 km
6
DK flag
Дания
37 955 km
7
SI flag
Словения
40 643 km

Доля поврежденных автомобилей

В среднем по миру: 52,36%

Чем больше поврежденных автомобилей на дорогах, тем выше шанс, что вы можете оказаться в одном из них. Пожары, потопы и серьезные ДТП значительно снижают стоимость (и безопасность) транспортного средства, поэтому мошенники предпочитают не сообщать об авариях перед продажей.

В среднем по миру

52,36%
1
IT flag
Италия
16,62%
2
SE flag
Швеция
17,62%
3
GB flag
Великобритания
21,08%
4
DE flag
Германия
21,3%
5
FI flag
Финляндия
26,07%
6
FR flag
Франция
28,47%
7
DK flag
Дания
29,04%

Среднее количество поврежденных автомобилей

В среднем по миру: 3 574 €

Чем выше среднее количество поврежденных автомобилей в определенной стране, тем больше вероятность приобрести небезопасное и неисправное авто со скрытыми дефектами. Для более точного результата из расчета были исключены незначительные повреждения на сумму менее 500€. Мы также приняли во внимание ВВП на душу населения в отдельных странах для учета различий в покупательной способности.

В среднем по миру

3 574 €
1
HU flag
Венгрия
2 638 €
2
SK flag
Словакия
2 733 €
3
LV flag
Латвия
2 830 €
4
RO flag
Румыния
2 938 €
5
RS flag
Сербия
3 119 €
6
CZ flag
Чехия
3 150 €
7
UA flag
Украина
3 229 €

Доля импортированных подержанных автомобилей

В среднем по миру: 63,81%

Транспортные средства, перемещенные из одной страны в другую, гораздо чаще имеют крайне непрозрачную историю. По оценкам, от 30 до 50% подержанных автомобилей, импортируемых через внутренние границы в ЕС, имеют скрученный пробег. Высокий процент импортных машин в стране также означает большее количество поврежденных автомобилей с поддельной историей.

В среднем по миру

63,81%
1
GB flag
Великобритания
10,73%
2
DE flag
Германия
26,75%
3
US flag
США
27,34%
4
IT flag
Италия
32,12%
5
SE flag
Швеция
35,77%
6
FI flag
Финляндия
49,6%
7
CZ flag
Чехия
50,73%

Средний возраст зарегистрированных автомобилей

В среднем по миру: 9,5

Чем старше автомобиль, тем меньше о нём информации. В прошлом существовало меньше информации о транспортных средствах в цифровом формате, что значительно сужает возможности узнать их истинную историю.

В среднем по миру

9,5
1
SI flag
Словения
6,07
2
SK flag
Словакия
7,81
3
HR flag
Хорватия
8
4
IT flag
Италия
8,32
5
RS flag
Сербия
8,81
6
DK flag
Дания
8,99
7
UA flag
Украина
9,07

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Об индексе

Индекс прозрачности рынка carVertical позволяет определить уровень скрытой или ложной информации, предоставляемой клиенту при покупке подержанного автомобиля. Исследование было проведено в 24 странах, где carVertical оказывает услуги по составлению отчетов об истории транспортных средств в течение не менее чем одного года.

Исследование основано на данных из реальных отчетов об автомобилях, приобретенных нашими клиентами в течение 12 месяцев. Мы использовали только сведения из отчетов, которые соответствуют нашим внутренним стандартам качества (например, качественный отчет должен содержать не менее трех записей с показаниями одометра).

Автомобиль считается импортированным, если он имеет историю вне страны приобретения.

При расчете среднего количества поврежденных автомобилей были исключены незначительные повреждения стоимостью менее 500€ (например, сломанное зеркало заднего вида или небольшие царапины). Чтобы сравнить ситуацию в разных странах, средний показатель был разделен на ВВП на душу населения.

Индекс прозрачности рынка carVertical основан на 6 факторах, дающих в совокупности максимальную оценку 1,2. Поскольку прогнозируемое влияние этих факторов на прозрачность рынка может быть различным, эксперты carVertical присвоили им разные значения.

Общий результат
1.2
0.3

Доля автомобилей со скрученным пробегом (%)

0.15

Средняя величина скрученного пробега (km)

0.2

Доля поврежденных автомобилей (%)

0.2

Relative damage value *Среднее количество поврежденных автомобилей было разделено на ВВП на душу населения в стране.

0.3

Доля импортированных подержанных автомобилей (%)

0.05

Средний возраст зарегистрированных автомобилей