Политика возврата денег carVertical

Общие положения

Вы имеете право на полный или частичный возврат денег в течение 30 календарных дней с момента покупки, однако по прошествии упомянутого срока это право перестанет действовать.

Причины возврата денег

Если Вы обнаружили какие-либо несоответствия в услуге проверки VIN-кода

Если после оплаты услуги Вы не получили отчет

Другие причины

Информация, необходимая при подаче заявления на возврат денег

Скачайте и заполните форму заявления на возврат денег. Форму можно скачать здесь. Отправьте заполненную форму (в формате Word или PDF) на адрес эл. почты support+lithuania@carvertical.com. Прикрепите к письму и другим важным файлам банковскую выписку о совершенной платежной операции.

Команда carVertical пересмотрит Ваш отчет, оценит предоставленные Вами данные и свяжется с Вами в течение 1 (одного) рабочего дня.

В случае возникновения каких-либо дополнительных вопросов свяжитесь с нами по электронной почте support+lithuania@carvertical.com.