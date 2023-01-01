carVertical
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Политика возврата денег carVertical

Общие положения

Вы имеете право на полный или частичный возврат денег в течение 30 календарных дней с момента покупки, однако по прошествии упомянутого срока это право перестанет действовать.

Причины возврата денег

  • Если Вы обнаружили какие-либо несоответствия в услуге проверки VIN-кода
  • Если после оплаты услуги Вы не получили отчет
  • Другие причины

Информация, необходимая при подаче заявления на возврат денег

  1. Скачайте и заполните форму заявления на возврат денег. Форму можно скачать здесь.
  2. Отправьте заполненную форму (в формате Word или PDF) на адрес эл. почты support+lithuania@carvertical.com.
  3. Прикрепите к письму и другим важным файлам банковскую выписку о совершенной платежной операции.

Команда carVertical пересмотрит Ваш отчет, оценит предоставленные Вами данные и свяжется с Вами в течение 1 (одного) рабочего дня.

В случае возникновения каких-либо дополнительных вопросов свяжитесь с нами по электронной почте support+lithuania@carvertical.com.

 