Декодер VIN Volkswagen
Если вы покупаете подержанный автомобиль VW, попробуйте наш декодер VIN-кодов Volkswagen для изучения его истории. Отчет расскажет вам о неисправностях и авариях.
Нашим отчетам доверяют более 1 000 000 человек в более чем 50 странах мира
Что такое VIN-код Volkswagen
VIN-код Volkswagen – это уникальный 17-значный буквенно-цифровой код, который позволяет идентифицировать любое транспортное средство VW во всём мире.
Информация, полученная по VIN-коду, особенно полезна при поиске запчастей или покупке подержанного автомобиля или мотоцикла. После ввода VIN-кода Volkswagen наш декодер покажет вам информацию о характеристиках автомобиля и предоставит доступ к истории, например, сведения о владельцах, ДТП, поломках и др.
Что содержит VIN-код Volkswagen?
Буквы и цифры VIN-кода вашего Volkswagen можно разделить на три части: символы 1-3 – идентификатор мирового производителя; 4-9 – раздел описания транспортного средства; 10-17 – раздел идентификатора транспортного средства. Знание того, что означают эти цифры (в случае обратного – используйте наш Volkswagen VIN-декодер), скажет вам о:
- стране и типе автомобиля VW;
- важных характеристиках, таких как трансмиссия, двигатель и тип кузова;
- заводе-изготовителе и серийном номере VW.
Где найти VIN-код Volkswagen?
Вы найдете VIN-код своего Volkswagen непосредственно на транспортном средстве. Для этого выполните следующие шаги:
- подойдите к ветровому стеклу автомобиля со стороны водительской двери;
- найдите металлическую табличку на приборной панели, она должна содержать VIN
- VIN-код VW выглядит примерно так: WVWZZZ3BZ1E179218
Если VIN-код отсутствует за ветровым стеклом, посмотрите на раму водительской двери, рядом с местом, где дверь фиксируется на кузове при закрытии. Кроме того, вы можете найти VIN в документах на автомобиль – СРС, ПТС, полисе ОСАГО.
Проверка истории Volkswagen
Технические характеристики, закодированные в VIN, - это малая часть того, что вы можете узнать от VIN-кода вашего Volkswagen. Вы также можете найти отчет об истории использования автомобиля. Введите ваш VIN в наш декодер VIN-кодов VW и найдите всю информацию по этому коду. Отчет включит в себя информацию, полученную от правоохранительных органов, страховых компаний, производителей и других учреждений.
Если вы покупаете подержанный Volkswagen, это – лучший способ узнать:
- был ли автомобиль украден или участвовал в серьёзной аварии;
- участвовал ли в отзывных кампаниях производителя и имел ли прочие неисправности;
- замечен ли в манипуляциях с пробегом;
- был ли перекрашен (в большинстве случаев отчет содержит различные фотографии во время эксплуатации автомобиля).
Нашим отчетам доверяют более 1 000 000 человек в более чем 50 странах мира
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Нашим отчетам доверяют более 1 000 000 человек в более чем 50 странах мира