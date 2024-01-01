Часто задаваемые вопросы

Что такое VIN?

Какая информация может появиться в отчете carVertical?

Чем отчет carVertical отличается от других подобных сервисов?

Могу ли я использовать отчет carVertical как юридическое доказательство в суде?

Откуда берутся данные?