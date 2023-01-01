Присоединяйтесь к партнерской программе carVertical

Car dealer scammer caught 2 (HIDDEN CAMERA)
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Уже более 200 лидеров мнений помогают нам изменить рынок подержанных автомобилей к лучшему
27 рынков
carVertical сотрудничает с блогерами в более чем 25 странах по всему миру, и мы продолжаем расти. Наши партнеры создали более 3500 видеороликов и помогли сгенерировать более 2 млн отчетов об истории автомобилей. Данные для наших отчетов поступают из более чем 1000 источников, что делает наш продукт самым надежным на рынке.
Работа с нами
Сотрудничество с блогерами и лидерами мнений — одна из важнейших причин нашего успеха. Вот почему мы ценим каждого из вас. Но не стоит верить нам на слово, лучше послушайте что говорят наши партнеры.
Наши крупнейшие партнеры:
Истории успеха
Razvan Balanescu
370K подписчиков
С 2019 года, один из наших основных партнеров, блогер Разван Баланеску (Razvan Balanescu), заработал тысячи евро, обучая своим подписчикам тонкостям покупки подержанных автомобилей. Его блог 99vehicles с аудиторией в 324 000 человек оказывет огромное влияние на рынок.
Andy Popescu
664K подписчиков
Энди Попеску (Andy Popescu), один из наших основных партнеров, заработал тысячи евро, сотрудничая с нами и помогая своей аудитории принимать более обдуманные решения при покупке автомобиля. Энди — автоблогер с более чем 620 000 подписчиков на YouTube.
Мнения пользователей о наших услугах
Вот мысли известных создателей автомобильного контента на YouTube.
I review Jeremy Clarkson's car... and LAUNCH it to 60mph!
ТИПИЧНЫЙ ПЕРЕКУП
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