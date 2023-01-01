Мы помогаем людям выбирать, обслуживать и продавать транспортные средства
Наша команда постоянно внедряет инновации, создает инструменты и вводит функции, открывая тебе мир автомобильных данных.
Лидеры в области автомобильных данных
Наши отчеты об истории автомобилей основаны на данных из более чем 1 000 международных баз, принадлежащих национальным автомобильным реестрам, страховым компаниям, правоохранительным органам, официальным гаражам и другим учреждениям. Собрав всю нужную информацию о транспортном средстве, мы организуем и представляем ее в удобном для восприятия формате. Эти отчеты – отличный способ избежать неудачных сделок, узнать историю транспортного средства, чтобы сохранить его в хорошем состоянии или продать по хорошей цене.
Расширенные возможности для пользователей и профессиональные руководства
Работа с автомобильными данными многому научила нас в сфере транспорта и рынка б/у автомобилей. Одна из главных целей carVertical – поделиться этими знаниями и помочь покупателям автомобилей не только через отчеты с историей, но и через наши экспертные исследования, руководства, советы и рекомендации. Неважно, покупаешь ты транспортное средство, владеешь им или продаешь – в блоге carVertical есть полезная информация, которая облегчит тебе жизнь.
27 рынков
В 2019 году компания carVertical запустила первый мировой реестр истории автомобилей. За этот период нам удалось выйти на 27 рынков, но мы не перестаем расширяться, повышая уровень прозрачности на мировом рынке подержанных автомобилей.
Создаем прозрачный мировой рынок б/у транспортных средств
В течение многих лет покупка б/у автомобиля была игрой в прятки между продавцами и покупателями. Еще 5-10 лет назад ты мог лишь надеяться на искренность или полагаться на физический осмотр для выявления дефектов. Теперь это не так!
Благодаря автомобильным данным мы можем узнать историю любого транспортного средства на рынке. Таким образом, покупатели узнают о скрученном пробеге, прошлых повреждениях, проблемах с безопасностью и других фактах, которые могут превратить отличную сделку в дорогой кошмар.
Прозрачность рынка б/у автомобилей – главная цель carVertical. Мы можем с гордостью сказать, что отчеты об истории значительно осложнили и повысили затраты на продажу проблемных транспортных средств. Покупатели поняли, что потратить немного денег на проверку истории гораздо дешевле, чем получить кучу расходов на ремонт.
Но это лишь часть загадки прозрачности – продавцы также узнали, что с отчетом об истории продажа становится быстрее и проще. Результат выгоден для всех: качество б/у транспортных средств на рынке растет, продавцы считаются более надежными, а покупатели чувствуют себя в безопасности, выбирая следующее транспортное средство.
...И мы только начинаем! carVertical разрабатывает интересные инструменты, функции и другие решения. Благодаря инновациям мы выведем рынок б/у автомобилей на невиданный ранее уровень прозрачности. До встречи!