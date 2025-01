Cos’è un Toyota VIN Decoder? Il Toyota VIN Decoder è uno strumento che in pochi e semplici passaggi ti aiuterà ad ottenere informazioni riguardo a un veicolo Toyota. Che tu stia cercando una macchina usata da acquistare o voglia scoprire di più su un veicolo donatoti da un lontano parente, puoi sempre effettuare una decodifica del numero di telaio della Toyota e risalire a informazioni rilevanti, quali: produttore, modello, anno di produzione, tipo di motore e stabilimento di produzione.

Come utilizzare il Toyota VIN Decoder per eseguire un controllo del numero di telaio di una Toyota? Per quanto tu possa decodificare manualmente il numero di telaio di una Toyota tramite tabelle, interpretando ogni carattere del codice, questo processo potrebbe essere lungo e laborioso. Utilizzando invece il nostro Toyota VIN Decoder ti basterà seguire questi semplici passaggi per scoprirlo in pochi secondi: Vai alla pagina del Toyota VIN Decoder di carVertical; Inserisci il codice VIN (composto da 17 caratteri) del tuo veicolo; Fai clic sul pulsante “Decodifica VIN” per avviare il processo. Dopo questi passaggi, le informazioni di base sull tuo veicolo saranno visualizzate immediatamente. Tuttavia, per averne di più specifiche, hai la possibilità di accedere a un report completo ed esaustivo su ogni dettaglio del veicolo. Vuoi scoprire di più riguardo ai prezzi di questi report? Clicca su questo link per vedere le nostre offerte.

Che cos'è il numero VIN di una Toyota? Ogni veicolo prodotto è dotato di un codice composto da 17 caratteri che funge da carta d’identità per la vettura. Il codice VIN di una Toyota ti permette di verificare vari dati sul veicolo, tra cui la manutenzione effettuata, se la vettura è assicurata e quanti precedenti proprietari ha avuto. Per scoprire le informazioni di base del veicolo puoi utilizzare il nostro decodificatore di VIN, ti basterà inserire il numero di telaio della Toyota e accederai in maniera gratuita a questi dati. Se fossi interessato ad approfondire l’argomento puoi leggere il nostro articolo che ti spiegherà che cos’è il VIN.

Come leggere il VIN di una Toyota? Il codice VIN di una Toyota è composto da 17 caratteri alfanumerici, ciascuno dei quali fornisce informazioni su marchio, caratteristiche principali, anno di produzione del modello e altro ancora. Il VIN può essere suddiviso in tre sezioni: dal primo al terzo carattere è indicato il World Manufacturer Identifier (WMI), dal quarto al nono il Vehicle Descriptor Section (VDS) e gli ultimi sei costituiscono il Vehicle Identifier Section (VIS).

Rispettivamente in queste sezioni sono descritti: Il Paese di origine del veicolo, la casa produttrice e il modello. La tipologia di motore e la classe di appartenenza del veicolo. L’anno di produzione, il sito di assemblaggio e il numero seriale unico del modello.

Dove trovare il codice VIN in una Toyota? Il codice VIN della Toyota si trova in diverse parti del veicolo per prevenire eventuali frodi. I venditori di auto usate, infatti, potrebbero tentare di vendere dei veicoli costruiti con pezzi di recupero provenienti da altre vetture. Posizionando il VIN in più punti questa operazione sarà più difficile, tutelando l’acquirente nel momento in cui acquista un veicolo usato. Ecco le più comuni posizioni del numero di telaio delle Toyota: Dietro il parabrezza;

Dietro alla portiera del conducente;

Stampato sul telaio, sotto il sedile del conducente;

Il codice VIN può essere inciso sul telaio, su una targhetta metallica o stampato su un adesivo nell'auto. Ricorda che il numero deve essere lo stesso in tutti i punti. Qualsiasi segno di manomissione del codice potrebbe essere un tentativo di frode. Un altro punto in cui puoi controllare il VIN è sulla carta di circolazione alla voce “E”, assicurati che esso corrisponda alle targhette sul telaio.

Quali modelli Toyota sono compatibili con il nostro VIN Decoder gratuito? Sebbene il primo numero VIN sia stato utilizzato negli anni '50, soltanto dagli anni ’80 è stato introdotto un criterio per uniformare questi codici. Se desideri utilizzare il nostro decodificatore potrai controllare i seguenti modelli Toyota: Modelli compatti : come Prius, Auris, Yaris o Corolla;

: come Prius, Auris, Yaris o Corolla; Berline : tra cui Avensis, Camry o Avalon;

: tra cui Avensis, Camry o Avalon; Crossover , SUV e camion: come C-HR, bZ4X, RAV4, Highlander, Land Cruiser, Hilux, Tundra o Tacoma;

, SUV e camion: come C-HR, bZ4X, RAV4, Highlander, Land Cruiser, Hilux, Tundra o Tacoma; Veicoli commerciali : tra i quali Proace o Proace City e Proace Verso;

: tra i quali Proace o Proace City e Proace Verso; Modelli sportivi: come GR86, GT86, Supra e molti altri.

Cosa puoi scoprire con il nostro Toyota VIN Decoder? Tramite il nostro Toyota VIN decoder potrai scoprire facilmente diversi dati di base del veicolo. Tuttavia, se fossi interessato ad acquistare un’auto usata o volessi assicurarti che quella da te comprata sia in regola, potresti essere interessato ad accedere ad un report completo basato su registri internazionali di polizia e assicurazioni. Un report sullo storico del veicolo può fornirti queste informazioni: Storia chilometrica : scopri se l’auto ha subito manomissioni fraudolente del contachilometri.

: scopri se l’auto ha subito manomissioni fraudolente del contachilometri. Registro dei furti : controlla che l’auto non sia mai stata rubata.

: controlla che l’auto non sia mai stata rubata. Possibili incidenti : assicurati che l’auto non abbia subito incidenti.

: assicurati che l’auto non abbia subito incidenti. Passaggi di proprietà: per scoprire quanti proprietari un veicolo ha avuto prima che lo acquistassi. Tramite il numero di telaio della Toyota potrai dunque essere informato riguardo ad ogni dettaglio dell’automobile usata che eri intenzionato a comprare. Per scoprire tutti i modi per acquistare un veicolo usato in sicurezza e per cercare di evitare truffe ti consigliamo la lettura del nostro articolo su questo argomento.