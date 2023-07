Indice di trasparenza del mercato delle auto usate

L'indice di trasparenza del mercato di carVertical misura il livello di informazioni potenzialmente nascoste o false fornite a un cliente quando acquista un'auto usata. Abbiamo condotto questa ricerca nei 23 Paesi in cui carVertical offre report sullo storico di un'auto da almeno un anno.

Questa ricerca si basa sui dati dei report reali delle auto acquistate dai nostri clienti in un arco di 12 mesi. Abbiamo utilizzato solo dati provenienti da report che consideriamo molto attendibili secondo i nostri standard di qualità interni (ad esempio, un report di qualità deve presentare almeno tre differenti letture del contachilometri).

Consideriamo un'auto come importata quando presenta registri precedenti in Paesi diversi da quello in cui è stata acquistata.

Nel conteggio del valore relativo dei danni, abbiamo escluso quelli inferiori a 500 €, come la rottura di uno specchietto laterale o piccoli graffi. Per confrontare la situazione nei diversi Paesi, abbiamo diviso il valore medio dei danni per il PIL pro capite.

L'indice di trasparenza del mercato di carVertical si basa su 6 fattori, con un punteggio massimo di 1,2. Poiché il loro impatto previsto sulla trasparenza del mercato può differire, gli esperti di analisi dei dati di carVertical hanno assegnato a questi fattori valori diversi.