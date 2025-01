Cos’è il nostro “Mercedes VIN Decoder”? Il VIN Decoder per Mercedes-Benz offerto da carVertical è un alleato prezioso e gratuito per chi cerca o possiede un veicolo Mercedes in Italia. Il VIN, ovvero il numero di identificazione del veicolo, è un codice che racchiude informazioni vitali sul veicolo. Controllare il VIN è essenziale per proteggersi da truffe e fare acquisti consapevoli. Con il Decodificatore VIN di carVertical, puoi verificare l’autenticità del numero di telaio e ottenere informazioni complete sul tuo prossimo veicolo.

Come utilizzare il Mercedes VIN Decoder per un controllo del numero di telaio? Per effettuare un controllo del numero di telaio della tua Mercedes con il nostro VIN Decoder, segui questi semplici passaggi: Trova il VIN: puoi trovare il codice univoco della tua Mercedes facilmente. Di solito sul cruscotto, visibile dal lato conducente, o sul montante della portiera. Inserisci il VIN: inserisci il numero di identificazione del veicolo sul sito di carVertical. Consulta il report: Il nostro sistema fornirà un report dettagliato che include informazioni su eventuali danni, potrai accedere a letture chilometriche per evitare eventuali truffe, scoprire tutta la storia del veicolo e tanti altri dettagli rilevanti. Puoi effettuare un controllo del VIN gratuito in pochi passi sul sito di carVertical. Se poi sei interessato a scoprire tutti i dettagli della tua auto, puoi richiedere il report completo. Scopri i costi dei nostri report.

Cos'è il numero VIN della tua Mercedes? Il Numero di Identificazione del Veicolo (VIN) è un codice alfanumerico unico di 17 caratteri che ogni veicolo possiede e che lo identifica in modo univoco a livello mondiale. Ogni carattere del VIN ha un significato specifico e contiene informazioni fondamentali sul veicolo, come il Paese, il produttore, il modello, il tipo di motore e l'anno di produzione. In questo senso, il VIN rappresenta una sorta di "DNA" del veicolo: grazie a questo codice, è possibile risalire con precisione alla storia dell'auto e alle sue caratteristiche tecniche. Il VIN è suddiviso in tre sezioni principali che vedremo meglio nel prossimo paragrafo. Utilizzare un VIN decoder ti consente di scoprire maggiori informazioni sul numero di telaio della tua Mercedes, permettendo così di verificare l’identità del veicolo.

Come leggere il VIN di una Mercedes? Il VIN di una Mercedes è suddiviso in tre sezioni principali:

World Manufacturer Identifier (WMI): i primi tre caratteri identificano il produttore e il Paese di origine del veicolo. Ad esempio, un VIN che inizia con "WDB" indica che il veicolo è stato fabbricato da Mercedes-Benz in Germania. Vehicle Descriptor Section (VDS): questa sezione comprende sei caratteri e fornisce informazioni specifiche su modello, versione del motore e altre caratteristiche del veicolo. Qui si trovano dettagli che distinguono una Mercedes rispetto ad altre auto, indicando ad esempio se si tratta di una berlina, un SUV o una versione con motore particolare. Vehicle Identifier Section (VIS): gli ultimi otto caratteri del VIN identificano in modo unico il veicolo, includendo informazioni come anno di produzione, sito di assemblaggio e numero seriale. Il decimo carattere rappresenta l'anno del modello, mentre l'undicesimo indica lo stabilimento di produzione. Gli ultimi sei caratteri costituiscono il numero di serie del veicolo, una cifra progressiva che lo distingue da un altro all'interno della stessa gamma. Grazie a questa struttura dettagliata, il VIN permette di ottenere una panoramica completa delle caratteristiche del veicolo, verificando ogni aspetto, dalla fabbricazione al modello specifico.

Dove trovare il codice VIN Mercedes? Puoi trovare il codice VIN della tua auto in vari punti del veicolo, facilmente accessibili e ben visibili per una verifica immediata. Ecco le più classiche posizioni del numero di telaio di una Mercedes: Cruscotto, lato conducente: il VIN è visibile nell'angolo inferiore del parabrezza, dal lato del guidatore. È una delle posizioni più comuni per scoprire il VIN e può essere facilmente letto anche dall'esterno del veicolo.

Oltre ai codici presenti sul veicolo, il VIN è riportato anche sui documenti ufficiali. È importante verificare entrambi i codici con un controllo incrociato delle fonti e accertare che effettivamente quanto riportato sui documenti sia presente anche sul veicolo. Puoi trovarlo: Sulla carta di circolazione italiana: indicata alla voce “E”, la carta di circolazione mostra il VIN, permettendoti di verificare la corrispondenza con i dati registrati.

indicata alla voce “E”, la carta di circolazione mostra il VIN, permettendoti di verificare la corrispondenza con i dati registrati. Nel libretto di manutenzione: qui sono elencate tutte le informazioni fondamentali del veicolo, inclusi gli interventi di manutenzione programmata e, in molti casi, il VIN.

Quali modelli di Mercedes sono compatibili con il nostro VIN Decoder gratuito? Il nostro VIN Decoder per i modelli di Mercedes è compatibile con la maggior parte delle vetture prodotte dalla casa automobilistica tedesca. Che tu possieda un SUV per famiglie o una berlina elegante, il VIN decoder di carVertical è pensato per rispondere alle tue esigenze. Ecco i modelli supportati: Modelli più popolari : Classe A, Classe B, Classe C, CLA, CLS ed E-Class

: Classe A, Classe B, Classe C, CLA, CLS ed E-Class SUV e varianti fuoristrada : GLA, GLB, GLC, GLE, GLS e la Classe G

: GLA, GLB, GLC, GLE, GLS e la Classe G Veicoli elettrici di nuova generazione : EQA, EQB, EQC, EQE ed EQS

: EQA, EQB, EQC, EQE ed EQS Modelli sportivi ad alte prestazioni: Serie SLC e AMG Il VIN decoder di carVertical è compatibile con quasi tutti i modelli di Mercedes-Benz venduti in Italia e supporta anche i veicoli importati, offrendo uno strumento versatile per qualsiasi proprietario o acquirente nel mercato italiano, con accesso a informazioni complete per un acquisto o una vendita sicuri.

Cosa puoi scoprire della tua auto utilizzando il Mercedes VIN Decoder? Utilizzando il Mercedes VIN Decoder gratuito di carVertical, puoi ottenere informazioni di base sul veicolo e verificare l’autenticità del numero di telaio per effettuare un acquisto consapevole. Con il report completo, invece, potrai accedere anche a ulteriori informazioni come: la storia del veicolo: scopri eventuali danni e incidenti segnalati ;

scopri eventuali danni e incidenti segnalati ; la conformità alle normative italiane sulle emissioni: verifica che il veicolo rispetti gli standard ambientali italiani, assicurandoti che il mezzo sia idoneo a superare i controlli di revisione;

verifica che il veicolo rispetti gli standard ambientali italiani, assicurandoti che il mezzo sia idoneo a superare i controlli di revisione; passaggi di proprietà : scopri il numero di precedenti proprietari del veicolo;

: scopri il numero di precedenti proprietari del veicolo; modifiche fraudolente al chilometraggio : assicurati che il valore presente sul contachilometri sia veritiero;

: assicurati che il valore presente sul contachilometri sia veritiero; registro dei furti : controlla che il veicolo non sia stato oggetto di furti;

: controlla che il veicolo non sia stato oggetto di furti; raccolta di foto passate: verifica lo stato dell’auto negli anni precedenti. Acquistando un report completo da carVertical, potrai ottenere una visione approfondita del veicolo usato che intendi comprare e prevenire eventuali problemi futuri, così da poter fare un acquisto sicuro e senza sorprese.