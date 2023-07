Häufig werden zur Überprüfung der Fahrzeughistorie Angaben zur Fahrzeugzulassung, zum Kennzeichen und andere Informationen benötigt.

Bei carVertical brauchst du nur die FIN. Diese ist oft in Online-Fahrzeuganzeigen zu finden. Selbst wenn du sie nicht findest, stellen Verkäufer sie auf Anfrage gerne bereit, anstatt sensible persönliche Informationen weiterzugeben.

Entscheidend, die FIN ist das einzige eindeutige Identifizierungsmerkmal - sie bleibt ab dem Zeitpunkt, an dem das Fahrzeug das Werk verlässt, unverändert. So kann man sich einfach über Fahrzeuge informieren, unabhängig davon, wo sich diese in der Vergangenheit befunden haben.