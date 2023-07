Jahrzehntelang war der Kauf eines Gebrauchtwagens ein Katz- und Mausspiel zwischen Käufer und Verkäufer. Noch vor 5 bis 10 Jahren konnte man nur auf Aufrichtigkeit hoffen oder sich auf physische Inspektionen verlassen, um Mängel zu entdecken. Damit ist jetzt Schluss!

Mit Hilfe von Automobildaten können wir die Geschichte jedes Fahrzeugs auf dem Markt nachvollziehen. So erfahren Käufer von manipulierten Kilometerzählern, früheren Schäden, Sicherheitsproblemen und weiteren Faktoren, die ein gutes Geschäft schnell in einen teuren Albtraum verwandeln können.

Transparenz auf dem Gebrauchtwagenmarkt ist das Hauptziel von carVertical. Wir sind stolz darauf, sagen zu können, dass die Existenz von Automobildatenberichten den Verkauf von Fahrzeugen in schlechtem Zustand erschwert. Käufer haben gelernt, dass es langfristig viel günstiger ist, ein wenig Geld in die Überprüfung der Fahrzeughistorie zu investieren, als auf den Kosten zukünftiger Reparaturen sitzen zu bleiben.

Aber das ist nur ein Teil des Transparenz-Puzzles - auch die Verkäufer haben gelernt, dass der Verkauf mit einem Historienbericht schneller und einfacher möglich ist. Das Ergebnis ist für alle von Vorteil: Die Qualität der Gebrauchtwagen auf dem Markt steigt, die Verkäufer gelten als vertrauenswürdiger und die Käufer sind bei der Wahl ihres nächsten Fahrzeugs beruhigt.

...und dies ist nur der Anfang! carVertical bietet viele spannende Tools, Funktionen und hat bereits weitere Lösungen in Arbeit. Usere Innovation werden die Branche und den Gebrauchtwagenmarkt zu einem noch nie dagewesenen Grad an Transparenz führen. Bleib also gespannt!