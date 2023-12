Wie man den FIN-Decoder richtig nutzt

Unser Motorrad-FIN-Decoder ist einfach zu bedienen. So funktioniert es:

Gib die FIN-Nummer deines Motorrads in das Feld FIN-Nummer ein.

deines Motorrads in das Feld FIN-Nummer ein. Klicke auf FIN-Nummer entschlüsseln.

Ein FIN-Decoder bietet eine kurze FIN-Prüfung, um sicherzustellen, dass die FIN korrekt ist und mit den Angaben zum Motorrad übereinstimmt. Für weitere Details kann ein vollständiger Historienbericht angefordert werden.

Was ist eine Motorrad-FIN-Nummer?

Alle Motorräder sind mit einer eindeutigen Fahrzeugidentifikationsnummer (FIN) versehen. Die Hersteller begannen in den 1950er Jahren mit der Verwendung von FIN-Nummern, aber das System wies noch Mängel auf, da die Formate von Hersteller zu Hersteller abwichen.

Die National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) der Vereinigten Staaten standardisierte das Format im Jahr 1981. Die neue Norm schreibt vor, dass alle Kraftfahrzeuge und Anhänger eine eindeutige 17-stellige Fahrzeugidentifikationsnummer haben müssen, die aus mehreren Teilen mit spezifischer Kodierung besteht.

Du findest eine FIN auf deinem Superbike, Cruiser, Moped, Quad, Dirt Bike und sogar (gelegentlich) auf einem Elektroroller. Einige Rennmotorräder haben möglicherweise keine FIN, da sie nicht zugelassen werden können, aber wenn es sich um ein für den Straßenverkehr zugelassenes Motorrad handelt, solltest du eine FIN finden können. Beachte, dass die Position der FIN vom jeweiligen Motorradtyp abhängt.

Die FIN-Nummer befindet sich auf einem Emblem oder ist in Metall eingraviert und kann nicht entfernt, ersetzt oder manipuliert werden.

Wie findet man die FIN eines Motorrads?

Die FIN wird in verschiedenen Situationen zur Identifizierung des Fahrzeugs benötigt, weshalb sie von den Herstellern in der Regel auf unersetzlichen Teilen angebracht wird. Bei Motorrädern variiert die Position der FIN je nach Hersteller, sie befindet sich normalerweise in der Nähe des Lenkkopfes, an einer Rahmenschiene oder in seltenen Fällen auf der Unterseite des Motors.

Vergiss nicht, die Zulassungs- und Versicherungspapiere des Motorrads zu prüfen, diese enthalten ebenfalls die FIN. Stelle sicher, dass die Nummern in den Dokumenten und auf dem Motorrad übereinstimmen.

Welche Informationen liefert der FIN-Decoder über Motorrad-Historienberichte?

Der Hauptzweck der FIN ist die Identifizierung von Fahrzeugen. Käufer gebrauchter Motorräder können die FIN schnell suchen, um sie zu entschlüsseln und einen Bericht über die Historie zu erhalten.

Du kannst jederzeit unseren kostenlosen FIN-Decoder ausprobieren, um sicherzugehen, dass die FIN korrekt ist und die wichtigsten Daten des Motorrads wie Hersteller, Marke, Modell, Baujahr und Ausstattungsliste überprüfen.

Auf der anderen Seite bietet ein vollständiger Motorrad-Historienbericht wertvolle Informationen über die Vergangenheit des Motorrads, die vielleicht nicht einmal der Besitzer kennt. Die vollständige Überprüfung der Motorrad-FIN auf carVertical kann folgende Informationen liefern:

Manipulationen des Kilometerzähler

Dokumentation von Diebstählen

Schäden (teilweise mit Fotos)

Zulassungs- & Inspektionsdaten

Fahrzeughalterwechsel

Zulassungsinformationen

Modellspezifische Probleme und Rückrufaktionen

Historische Aufzeichnungen helfen, den Zustand des Motorrads zu bewerten und mögliche Kosten und Sicherheitsrisiken vorherzusagen. Verzichte beim Kauf eines gebrauchten Motorrads nicht auf eine vollständige Überprüfung der Historie.

Was ist der Unterschied zwischen einer kostenlosen Überprüfung der Motorrad-FIN und einem vollständigen Historienbericht?

Unser kostenloser FIN-Decoder liefert nur die grundlegenden Fahrzeug-Identifizierungsdaten, die kostenlos verfügbar sind. Eine schnelle FIN-Abfrage zeigt die Marke, das Modell, das Baujahr und die Ausstattungsliste des Motorrads.

Der Kilometerstand, die Schadenshistorie, Fotos und andere wünschenswerte Informationen, die in einem vollständigen Historienbericht enthalten sein sollten, sind allerdings nicht kostenlos erhältlich. Wir arbeiten mit Auktionshäusern, Versicherungen, Herstellern und anderen Institutionen zusammen, um weltweit auf zuverlässige Datenbanken zugreifen zu können und unseren Kunden detaillierte Informationen zur Verfügung zu stellen.

Entschlüsselung der Motorrad-FIN

Die FIN von Motorrädern hat das gleiche Format wie die FIN von Autos: eine Kombination von 17 Zeichen, die zur Entschlüsselung in mehrere Abschnitte unterteilt werden kann. Sehen wir uns die verschiedenen Abschnitte der Fahrzeug-Identifikationsnummer genauer an:

Weltherstellercode (WMI)

Die ersten 3 Zeichen der FIN stellen den WMI-Code dar, der den Hersteller eines Motorrads eindeutig identifiziert:

Das 1. Zeichen gibt das Land an, in dem das Motorrad gebaut wurde. Die Zeichen an dieser Stelle reichen von Zahlen bis zu Buchstaben, und jedes Land hat ein eigenes Zeichen, das es repräsentiert.

Das 2. Zeichen steht für den Markennamen. Zum Beispiel steht „Y“ für „Yamaha“, „S“ für „Suzuki“, „K“ oder „S“ für „Kawasaki“.

Das 3. Zeichen steht für die Abteilung des Herstellers oder die Art des Motorrads (ATV, Roller, Superbike, Dirt Bike usw.).

Der WMI-Abschnitt kann eine andere Struktur aufweisen, wenn das Motorrad nicht in Serie produziert ist.

Fahrzeugbeschreibung (VDS)

Die nächsten 5 Zeichen sind die Fahrzeugbeschreibung, die die meisten Details über das Motorrad enthält. Die VDS gibt Auskunft über die Marke, die Motorgröße, den Typ und die Rahmenform. Die Bedeutung und Platzierung der Zeichen in diesem Abschnitt hängt vom Hersteller ab.

Prüfziffer

Die Sicherheits-Prüfziffer ist erforderlich, um die Rechtmäßigkeit der Fahrgestellnummer zu gewährleisten. Diese Ziffer ergibt sich aus einem speziellen mathematischen Vorgang, bei dem alle anderen Zeichen der Fahrgestellnummer in eine Formel eingesetzt werden. Stimmt das Ergebnis nicht mit der Prüfziffer überein, ist die Fahrgestellnummer falsch oder gefälscht. FIN-Decoder führen diesen Vorgang bei der Prüfung durch.

Fahrzeugidentifizierung (VIS)

Der Abschnitt zur Fahrzeugidentifizierung besteht aus den letzten 8 Zeichen und gibt Auskunft über das Modelljahr, das Montagewerk und die eindeutige Seriennummer eines Motorrads.

Beim Kauf eines gebrauchten Motorrads kann man immer auf die 10. Ziffer achten, die das Modelljahr angibt: „1“, „2“ und die folgenden Ziffern stehen für die Jahre „2001“, „2002“ usw. Der Buchstabe „A“ steht für „2010“, „B“ für „2011“ usw.

Warum ist die Überprüfung der Motorrad-FIN-Nummer wichtig?

Motorräder verunglücken, werden gestohlen, Betrüger manipulieren den Kilometerzähler und vieles mehr. Niemand möchte zu viel Geld für beschädigte Maschinen bezahlen. Viel wichtiger ist es, sich zu vergewissern, dass das Motorrad, das man kauft, sicher ist.

Während eine kostenlose Überprüfung der Fahrgestellnummer des Motorrads hilft, die Echtheit der FIN festzustellen (und andere grundlegende Details zu bestätigen), zeigt ein vollständiger Bericht über die Fahrzeughistorie verschiedene rechtliche und physische Probleme auf und ermöglicht es, potenzielle Kosten zu bewerten.

Viele Käufer von gebrauchten Motorrädern lassen sich von den niedrigen Preisen für schrottreife Motorräder verführen. Experten sind sich einig, dass der Kauf eines beschädigten Motorrads in Ordnung ist. Voraussetzung ist allerdings, dass man weiß, welche Art von Schaden vorliegt und – falls das Motorrad repariert wurde – wie gut die Reparatur ausgeführt wurde. Beschädigte Teile und Verkleidungen können leicht ersetzt werden, aber Schäden am Rahmen sind am schlimmsten und oft nicht mehr zu reparieren.