1. Allgemeine Bestimmungen

Diese Datenschutzerklärung (im Weiteren als die „Datenschutzerklärung“ bezeichnet) enthält Informationen darüber, wie die geschlossene Aktiengesellschaft cV Group, UAB, juristische Personennummer 303134915, Adresse Aukštaičių Str. 7, Vilnius, Republik Litauen (im Weiteren als die „carVertical“ oder als „wir“ bezeichnet) die personenbezogenen Daten bearbeitet, wenn Sie die Website www.carvertical.com (im Weiteren als die „carvertical.com“ bezeichnet) nutzen oder wenn Sie carVertical auf andere Weise Ihre personenbezogenen Daten zur Verfügung stellen.



Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare lebende Person beziehen. Verschiedene Teilinformationen, die gemeinsam zur Identifizierung einer bestimmten Person führen können, stellen ebenfalls personenbezogene Daten dar.



Eine Datenschutzerklärung beschreibt, wie Daten, insbesondere personenbezogene Daten, von uns verarbeitet werden, das heißt, wie diese Daten von uns gesammelt werden, auf welcher Grundlage, für welche Zwecke und wie wir sie verwenden, wie lange wir Ihre personenbezogenen Daten aufbewahren, an wen wir sie weitergeben, wie wir für den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sorgen und welche Rechte Sie haben.



Es ist wichtig, dass Sie die vorliegende Datenschutzerklärung sorgfältig durchlesen, weil Sie bei jedem Besuch der carvertical.com Website oder wenn Sie Carvertical anderweitig Ihre personenbezogenen Daten zur Verfügung stellen, Sie den in dieser Datenschutzerklärung beschriebenen Bedingungen zustimmen. Dies bedeutet, dass Sie rechtlich verpflichtet sind, die Bestimmungen dieser Datenschutzerklärung einzuhalten. Wenn Sie diesen Bedingungen nicht zustimmen, sollten Sie Ihre personenbezogenen Daten nicht an carVertical weitergeben.



Wir respektieren Ihre Privatsphäre und bemühen uns, Ihre persönlichen Daten zu schützen. carVertical verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten gemäß den Anforderungen der geltenden Rechtsakte der Europäischen Union und der Republik Litauen, einschließlich der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung, im Folgenden – DSGVO) und andere anwendbare Gesetze zum Schutz personenbezogener Daten sowie Anweisungen der zuständigen Behörden. Die in der Datenschutzerklärung verwendeten Begriffe sind so zu verstehen, wie sie in der DSGVO definiert sind.

2. Verantwortlicher für Ihre personenbezogenen Daten

carVertical ist der für die Verarbeitung Ihrer in dieser Datenschutzrichtlinie genannten personenbezogenen Daten Verantwortliche:

cV Group, UAB

303134915

Aukštaičių Straße 7, Vilnius, Republik Litauen

info@carvertical.com

+370 5 261 6770

3. Zwecke der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten

carVertical verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten für folgende Zwecke:

3.1. Bereitstellung von Diensten durch carVertical.com

Zweck

carVertical hat den Ziel, Ihnen die von Ihnen bestellten Dienstleistungen (z. B. Kredite, die gegen einen Fahrzeughistorienbericht eingetauscht werden können) zur Verfügung zu stellen und deren reibungslose Erbringung sicherzustellen (z. B. zeitnahe und sichere Abrechnung oder Benachrichtigung über Leistungsänderungen).

Die betroffenen Personen

Einzelpersonen, die Dienstleistungen von carVertical in carvertical.com kaufen, oder Vertreter von Geschäftskunden, die diese Dienstleistungen erworben haben.

Personenbezogene Daten

• Vor- und Nachname;

• E-Mail-Adresse;

• Sonstige Kontaktdaten wie Adresse, Telefonnummer (falls freiwillig angegeben);

• Daten zu erworbenen Dienstleistungen von carVertical (die von einem Kunden getätigten Einkäufe);

• Zahlungsdetails (Betrag, gewählte Zahlungsmethode, zugehörige Informationen wie Bankkontonummer);

• Ihre Kommunikation mit carVertical bezüglich der von Ihnen erworbenen Dienstleistungen.

Aufgrund der Tatsache, dass die Dienstleistungen von carVertical über das carVertical.com-Konto erbracht werden (z. B. Gutschrift der für das jeweilige Konto erworbenen Kredite), werden auch die in Abschnitt 3.2 dieser Datenschutzerklärung genannten Kontodaten verarbeitet.

Quelle personenbezogener Daten

carVertical erhält personenbezogene Daten direkt von Ihnen oder:

• Von Dienstleistern, die Zahlungen eintreiben oder verwalten, von Finanzinstituten oder anderen Zahlungsvermittlern, je nach der von Ihnen gewählten Zahlungsmethode;

• Von Apple-, Google- oder Facebook-Plattformen, wenn Sie Dienstleistungen über ein carVertical-Konto erwerben, das mit Konten auf diesen Plattformen verknüpft ist.

Rechtsgrundlage

Die Durchführung des zwischen Ihnen und carVertical abgeschlossenen Vertrages zur Erbringung der jeweiligen Dienstleistungen (Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b der DSGVO) bzw. unser berechtigtes Interesse am Abschluss des Vertrages zur Erbringung der jeweiligen Dienstleistungen mit der von Ihnen vertretenen juristischen Person (Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f der DSGVO).

Wenn Sie diese persönlichen Daten nicht zur Verfügung stellen, kann carVertical Ihnen die gewünschten Dienstleistungen nicht anbieten.

Aufbewahrung

Daten, die in Dokumenten enthalten sind und für die gesetzlich Mindestaufbewahrungsfristen festgelegt sind (z. B. der Index der allgemeinen Aufbewahrungsfristen von Geschäftsunterlagen), werden in Übereinstimmung mit den gesetzlich vorgeschriebenen Fristen aufbewahrt, beispielsweise werden Buchhaltungsdokumente (Rechnungen, Zahlungsaufträge und andere Dokumente), die eine Transaktion oder ein wirtschaftliches Ereignis bestätigen, und die darin enthaltenen personenbezogenen Daten 10 Jahre lang aufbewahrt.

In Einzelfällen können Ihre personenbezogenen Daten gemäß den Anforderungen des anwendbaren Rechts oder in dem in Abschnitt 3.7 dieser Datenschutzerklärung genannten Fall länger gespeichert werden.

3.2. Erstellung und Verwaltung von Online-Konten



Zweck

carVertical hat den Zweck, es Ihnen zu ermöglichen, ein Konto zu erstellen und zu verwalten, über das die Dienstleistungen (z. B. für dieses Konto erworbene Kredite) von carVertical bestellt werden können.

Die betroffenen Personen

Einzelpersonen, die ein carVertical.com-Konto erstellen, oder Vertreter von Geschäftskunden, die ein carVertical.com-Konto erstellt haben.

Personenbezogene Daten

Personenbezogene Daten von Personen, die ein Konto bei carVertical.com über das Registrierungsformular erstellen oder für die automatisch ein Konto durch die Bestellung von carVertical Dienstleistungen erstellt wird:

• E-Mail-Adresse;

• Passwort.



Personenbezogene Daten von Personen, die ein Konto bei carvertical.com durch Nutzung eines Facebook-Kontos erstellen:

• Vor- und Nachname;

• E-Mail-Adresse;

• Öffentliche Kontoinformationen.



Personenbezogene Daten von Personen, die ein Konto bei carvertical.com durch Nutzung eines Apple-Kontos erstellen:

• Vor- und Nachname;

• E-Mail-Adresse oder anonymisierte Apple-E-Mail-Adresse.



Personenbezogene Daten von Personen, die ein Konto bei carvertical.com durch Nutzung eines Google-Kontos erstellen:

• Vor- und Nachname;

• E-Mail-Adresse.

Für alle individuellen Kontoverwalter von carvertical.com:

• Sonstige Kontaktdaten wie Adresse, Telefonnummer (falls freiwillig angegeben);

• Information zu den Aktivitäten auf dem Konto;

• Daten zu den erworbenen Dienstleistungen von carVertical (die von einem Kunden getätigten Einkäufe);

• Ihre Kommunikation mit carVertical über Ihr Konto.



Für alle juristischen Kontoverwalter von carvertical.com:

• Vertretenes Unternehmen und Daten darüber;

• Sonstige Kontaktdaten wie Adresse, Telefonnummer (falls freiwillig angegeben);

• Information zu den Aktivitäten auf dem Konto;

• Daten zu den erworbenen Dienstleistungen von carVertical (die von einem Kunden getätigten Einkäufe);

• Ihre Kommunikation mit carVertical über Ihr Konto.

Quelle personenbezogener Daten

carVertical erhält personenbezogene Daten direkt von Ihnen oder über die Apple-, Google- oder Facebook-Plattformen, wenn Sie ein carvertical.com-Konto durch Nutzung eines Apple-, Google- oder Facebook-Kontos erstellt haben.

Rechtsgrundlage

Die Durchführung des zwischen Ihnen und carVertical abgeschlossenen Vertrages zur Erbringung der jeweiligen Dienstleistungen (Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b der DSGVO) bzw. unser berechtigtes Interesse am Abschluss des Vertrages zur Erbringung der jeweiligen Dienstleistungen mit der von Ihnen vertretenen juristischen Person (Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f der DSGVO).

Wenn Sie diese personenbezogenen Daten nicht bereitstellen, kann carVertical Ihnen die angeforderten Dienstleistungen nicht erbringen, einschließlich der Kontoerstellung.

Aufbewahrung

Falls Sie Ihr Konto nicht mehr verwenden möchten, haben Sie das Recht, es (und damit verbundene personenbezogene Daten) jederzeit zu löschen, indem Sie eine schriftliche Mitteilung an carVertical unter info@carvertical.com senden oder Ihre Kontoeinstellungen verwenden.

Bitte beachten Sie, dass, wenn Sie carVertical-Dienstleistungen (z. B. Kredite) über das entsprechende Konto bestellt haben, die entsprechenden personenbezogenen Daten für die in Abschnitt 3.1 dieser Datenschutzerklärung genannten Zeiträume gespeichert werden.

In Übereinstimmung mit den Anforderungen des anwendbaren Rechts oder in den in Abschnitt 3.7 dieser Datenschutzerklärung genannten Fällen können Ihre personenbezogenen Daten im Einzelfall länger gespeichert werden.

3.3. Direktmarketing



Zweck

carVertical hat den Zweck, Sie über Neuigkeiten und andere Informationen zu unseren Produkten und/oder Angeboten zu benachrichtigen.

Die betroffenen Personen

• Personen, die Dienstleistungen von carVertical (Kredite usw.) über die Website carvertical.com erworben haben und zu diesem Zeitpunkt oder zu einem späteren Zeitpunkt der Verwendung ihrer personenbezogenen Daten für Direktmarketingzwecke im Zusammenhang mit der Vermarktung ähnlicher Waren und/oder Dienstleistungen durch carVertical nicht widersprochen haben;

• Personen, die der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zum Zwecke des Direktmarketings zugestimmt haben.

Personenbezogene Daten

• Vor- und Nachname;

• E-Mail-Adresse;

• Telefonnummer;

• Daten zu den erworbenen ähnlichen Dienstleistungen von carVertical (die von einem Kunden getätigten Einkäufe).

Quelle personenbezogener Daten

carVertical erhält personenbezogene Daten direkt von Ihnen oder über die Apple-, Google- oder Facebook-Plattformen, wenn Sie ein carVertical.com-Konto durch Nutzung eines Apple-, Google- oder Facebook-Kontos erstellt haben.

Rechtsgrundlage

• Ihre Zustimmung zur Verarbeitung personenbezogener Daten für Direktmarketingzwecke (Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a der DSGVO), oder

• Unser berechtigtes Interesse, unsere Kunden über ähnliche Waren und/oder Dienstleistungen von carVertical zu informieren (Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f der DSGVO).



Basierend auf unserem berechtigten Interesse, Kunden über ähnliche Waren und/oder Dienstleistungen von carVertical zu informieren, verarbeitet carVertical Ihre personenbezogenen Daten nur dann für Direktmarketingzwecke, wenn alle der folgenden Bedingungen erfüllt sind:

• Wenn Sie durch den Kauf eines Produkts und/oder einer Dienstleistung bei carvertical.com nicht ausdrücklich der Zusendung von Direktmarketing-Mitteilungen widersprochen haben;

• Jedes Mal, wenn wir Ihnen eine Direktmarketing-Mitteilung senden, haben Sie die Möglichkeit, die Direktmarketing-Mitteilung abzubestellen, indem Sie uns per E-Mail oder auf andere in dieser Datenschutzerklärung angegebene Weise benachrichtigen;

• Auf dieser Grundlage werden Ihre personenbezogenen Daten nur für die Vermarktung ähnlicher Waren und/oder Dienstleistungen von carVertical verarbeitet.

Aufbewahrung

Ihre personenbezogenen Daten werden für die in diesem Abschnitt angegebenen Zwecke für 2 Jahre ab dem Datum der Erhebung - oder bis Sie einer solchen Verarbeitung widersprechen oder bis Ihre Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten für diesen Zweck widerrufen wird, je nachdem, was zuerst eintritt – verarbeitet.

In Einzelfällen können Ihre personenbezogenen Daten gemäß den Anforderungen des anwendbaren Rechts oder in dem in Abschnitt 3.7 dieser Datenschutzerklärung genannten Fall länger gespeichert werden.

3.4. Direkte Kommunikation



Zweck

carVertical hat den Zweck, auf Ihre Anfragen zu antworten, die Sie uns per E-Mail oder Post, schriftlich oder telefonisch, über ein spezielles Formular auf carvertical.com oder live übermitteln.

Die betroffenen Personen

Personen, die carVertical per E-Mail oder Post, schriftlich oder telefonisch, über ein spezielles Formular auf carvertical.com oder live Anfragen stellen.

Personenbezogene Daten

• Vor- und Nachname;

• Adresse;

• E-Mail-Adresse;

• Telefonnummer;

• Inhalt der Korrespondenz mit carVertical.

Abhängig von der Art und Weise, wie Sie mit carVertical kommunizieren, verarbeitet carVertical möglicherweise nur einige Ihrer oben genannten personenbezogenen Daten.

Quelle personenbezogener Daten

carVertical erhält personenbezogene Daten direkt von Ihnen.

Rechtsgrundlage

Unser berechtigtes Interesse besteht darin, Ihre Anfragen zu beantworten und/oder Ihnen detaillierte Informationen zu den Dienstleistungen von carVertical zukommen zu lassen (Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f der DSGVO).

Aufbewahrung

Ihre personenbezogenen Daten werden für die in diesem Abschnitt angegebenen Zwecke für 2 Jahre ab dem Datum der Erhebung verarbeitet.

In Einzelfällen können Ihre personenbezogenen Daten gemäß den Anforderungen des anwendbaren Rechts oder in dem in Abschnitt 3.7 dieser Datenschutzerklärung genannten Fall länger gespeichert werden.

3.5. Soziale Netzwerke



Zweck

Ziel von carVertical ist es, seine Konten in sozialen Netzwerken (Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram, YouTube) zu verwalten und mit den Nutzern sozialer Netzwerke zu kommunizieren.

Die betroffenen Personen

Nutzer sozialer Netzwerke (Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram, YouTube), die mit carVertical-Konten kommunizieren.

Personenbezogene Daten

• Name des Profils im sozialen Netzwerk bzw. Vor- und Nachname;

• Profilfoto;

• Öffentliche Kommentare und andere Interaktionen mit sozialen Netzwerkkonten von carVertical;

• Inhalt der Korrespondenz mit carVertical, falls vorhanden.

Abhängig von der Art und Weise, wie Sie mit carVertical kommunizieren, verarbeitet carVertical möglicherweise nur einige Ihrer oben genannten personenbezogenen Daten.

Quelle personenbezogener Daten

carVertical erhält personenbezogene Daten direkt von Ihnen und/oder vom jeweiligen sozialen Netzwerk.

Rechtsgrundlage

Unser berechtigtes Interesse, mit den Nutzern unserer sozialen Netzwerke über unsere Konten zu kommunizieren (Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f der DSGVO).

Aufbewahrung

Da carVertical die oben genannten sozialen Netzwerke nicht verwaltet, sondern nur sein eigenes Konto dort hat und als gemeinsamer Datenverantwortlicher mit den Unternehmen auftritt, die diese sozialen Netzwerke verwalten, bitten wir Sie, die Informationen über die Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten in den Datenschutzdokumenten dieser sozialen Netzwerke zu lesen:

• Facebook (https://www.facebook.com/privacy/explanation);

• LinkedIn (https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy);

• TikTok (https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=en);

• Instagram (https://help.instagram.com/519522125107875);

• YouTube (https://www.youtube.com/howyoutubeworks/our-commitments/protecting-user-data/).

3.6. Website-Funktionen

Alle Informationen über die Tools, die wir verwenden, um den Betrieb von carVertical.com sicherzustellen (einschließlich Cookies) und damit zusammenhängende Datenschutzfragen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie.

3.7. Gesetzliche Anforderungen und Streitbeilegung

carVertical hat das Recht, alle oben genannten personenbezogenen Daten zum Zweck der Geltendmachung, Durchsetzung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen zu verarbeiten.

Zu diesem Zweck verarbeiten wir personenbezogene Daten auf Grundlage unseres berechtigten Interesses an der Geltendmachung, Durchsetzung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen (Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f der DSGVO). Wir verarbeiten personenbezogene Daten zu diesem Zweck ein Jahr nach Abschluss des jeweiligen Gerichtsverfahrens (z. B. Abschluss einer Klage, Gerichts- oder Schiedsspruch).

4. Personenbezogene Daten von Minderjährigen

Die von carVertical angebotenen Dienstleistungen sind nur für Personen ab 14 Jahren bestimmt. Wenn wir begründete Zweifel daran haben, dass wir die Daten einer Person unter 14 Jahren verarbeiten, werden wir sie unverzüglich aus unseren Datenbanken entfernen.

Wenn Sie mindestens 14, aber nicht mehr als 18 Jahre alt sind, lesen Sie bitte diese Datenschutzerklärung zusammen mit Ihrem Elternteil oder Erziehungsberechtigten sorgfältig durch, damit Sie die Datenschutzerklärung verstehen und einhalten.

5. Empfänger der Daten

Wir haben das Recht, Informationen über Sie an unsere Mitarbeiter, Vertreter, Vermittler, Lieferanten oder Subunternehmer weiterzugeben, wenn dies begründet erforderlich ist, wie z. B. unsere Zahlungsdienstleister, die Finanztransaktionen auf carvertical.com abwickeln, carVertical.com-Hosting-Anbieter, Serverdienstleister und Wartungsdienstleister der Server, E-Mail-Dienstleister und dergleichen.

Darüber hinaus haben wir das Recht, Informationen über Sie in folgenden Fällen offenzulegen:

• An Gerichte, Schiedsrichter, Schlichter, Gegenparteien und ihre Anwälte (falls dies für gerichtliche oder ähnliche Verfahren erforderlich ist);



• An die Polizei, die Strafverfolgungsbehörden, die Steueraufsichtsbehörden, an andere staatliche oder kommunale Behörden (sofern die einschlägigen Rechtsvorschriften dies ausdrücklich verlangen) oder an andere Personen, die ihnen übertragene dienstliche Aufgaben wahrnehmen (z. B. Notare, Inkassounternehmen);



• An professionelle Berater wie Rechtsanwälte, Gutachter, Wirtschaftsprüfer oder Buchhalter (falls erforderlich, um unsere berechtigten Interessen zu wahren);



• An Dienstleister, die Informationstechnologie, Cloud-Computing und Systemadministrationsdienste, Zahlungseinzug oder -verwaltung, Marketing, Buchhaltung, Post- oder Kurierdienste und andere Dienstleistungen erbringen, nur soweit dies für die ordnungsgemäße Erbringung von Dienstleistungen erforderlich ist;



• An andere Unternehmen derselben Unternehmensgruppe nur in dem Umfang, der für die ordnungsgemäße Verwaltung der Unternehmensgruppe erforderlich ist;



• Im Rahmen von Geschäftstransaktionen (Verkauf von carVertical, seinen Vermögenswerten (oder Teilen davon) oder seinen Anteilen (oder Teilen davon), Fusion, Zusammenschluss oder Spaltung von carVertical usw.) an potenzielle oder endgültige Erwerber (ihre Vertreter), Personen, die carVertical einer Due-Diligence-Prüfung unterziehen oder anderweitig an der betreffenden Geschäftstransaktion beteiligt sind.

In diesem Fall wird carVertical nur so viele personenbezogene Daten übermitteln, wie für die Zwecke des jeweiligen Geschäftsvorfalls erforderlich sind, und wird sicherstellen, dass die Vertraulichkeit der personenbezogenen Daten gewahrt bleibt.

Außerdem erfüllen wir in jedem Fall, in dem wir Ihre personenbezogenen Daten in ein Drittland (außerhalb der EU / des EWR) übermitteln, eine der folgenden Bedingungen

• Die Daten werden an das Land übermittelt, für das die Entscheidung über die Förderungswürdigkeit getroffen wird;

• Die Übermittlung von Daten unterliegt angemessenen gesetzlichen Garantien;

• Es werden die in den Rechtsvorschriften vorgesehenen Ausnahmen eingehalten, wenn eine Übermittlung der Daten gemäß den oben genannten Bedingungen nicht möglich ist.

carVertical gibt sich Mühe, um sicherzustellen, dass die Übertragung von Daten auf diese Weise den Anforderungen der DSGVO entspricht und carVertical trifft geeignete Maßnahmen, um sicherzustellen, dass Ihre personenbezogenen Daten sicher sind. Wenn Sie weitere Informationen zu solchen Maßnahmen bekommen möchten, kontaktieren Sie uns bitte direkt unter den in Abschnitt 2 dieser Datenschutzerklärung aufgeführten Kontakten.

6. Sicherheit Ihrer persönlichen Daten

Ihre personenbezogenen Daten werden gemäß den Anforderungen der DSGVO, des Gesetzes zum rechtlichen Schutz personenbezogener Daten der Republik Litauen und anderer anwendbarer Rechtsakte verarbeitet. Bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ergreifen wir organisatorische und technische Maßnahmen, die den Schutz personenbezogener Daten vor zufälliger oder unrechtmäßiger Zerstörung, Veränderung, Offenlegung sowie vor jeder anderen unrechtmäßigen Verarbeitung gewährleisten.

Obwohl carVertical bestrebt ist, Ihre persönlichen Daten zu schützen, ist die Datenübertragung über das Internet nicht zu 100 % sicher, deswegen können wir eine sichere Datenübertragung über Internetnetzwerke nicht vollständig garantieren.

7. Ihre Rechte

Sie haben folgende Rechte:

Das Recht auf Information und das Recht auf Zugang zu personenbezogenen Daten

Sie haben das Recht, in transparenter, verständlicher und leicht zugänglicher Form sowie in klarer und einfacher Sprache über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten informiert zu werden. Dies ist in dieser Datenschutzerklärung dargelegt. Sollte Ihnen ein Teil dieser Datenschutzerklärung unklar sein, können Sie uns gerne unter den in Abschnitt 2 dieser Datenschutzerklärung genannten Kontaktdaten kontaktieren.

Sie haben außerdem das Recht, von carVertical eine Bestätigung darüber zu erhalten, ob die Sie betreffenden Daten verarbeitet werden, und wenn dies der Fall ist, haben Sie das Recht auf Zugang zu Ihren persönlichen Daten und zu diesen Informationen:

• Zum Zwecke der Verarbeitung von Daten;

• Information über die Kategorien der betroffenen personenbezogenen Daten;

• Zum Zwecke der Verarbeitung von Daten;

• Information über die Kategorien der betroffenen personenbezogenen Daten;

• Information über die Empfänger oder Kategorien von Empfängern;

• Information über die Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten oder die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer;

• Information über das Recht, von carVertical die Berichtigung oder Löschung personenbezogener Daten zu verlangen oder die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten einzuschränken oder ihr zu widersprechen, sowie das Recht, eine Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde einzureichen;

• Informationen über die Quellen Ihrer persönlichen Daten;

• im Falle der Übermittlung personenbezogener Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation Informationen über die geeigneten Garantien im Zusammenhang mit der Übermittlung.

Sie haben auch das Recht, eine Kopie der personenbezogenen Daten zu erhalten, die wir über Sie gespeichert haben. Für zusätzliche Kopien, die Sie anfordern, sind wir berechtigt, eine angemessene Gebühr auf der Grundlage unserer Verwaltungskosten zu berechnen.

Recht auf die Berichtigung personenbezogener Daten

Sie haben das Recht, von carVertical die Berichtigung unrichtiger oder unvollständiger personenbezogener Daten zu verlangen. Sie sind dafür verantwortlich, dass die Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen, genau, richtig und vollständig sind. Wenn sich die von Ihnen angegebenen Daten ändern, müssen Sie uns dies unverzüglich mitteilen, indem Sie die entsprechenden Angaben auf dem Anmeldeformular ändern oder, falls die Angaben nicht auf dem Anmeldeformular enthalten sind, uns per E-Mail informieren. In keinem Fall haften wir für Schäden, die Ihnen dadurch entstehen, dass Sie unrichtige oder unvollständige personenbezogene Daten angeben oder uns nicht über Änderungen dieser Daten informieren. Bitte beachten Sie, dass die in den Berichten enthaltenen Fahrzeugdaten (z.B. Kilometerstand) von carVertical von Dritten bezogen werden und im Bericht unverändert und automatisiert so dargestellt werden, wie sie eingegangen sind. Aus diesem Grund haftet carVertical nicht für etwaige Abweichungen zwischen den in den Berichten enthaltenen Informationen und den darin enthaltenen Daten.

Recht, die Löschung personenbezogener Daten zu verlangen („Recht auf Vergessenwerden“)

Sie haben das Recht, von uns die Löschung oder Entfernung personenbezogener Daten zu verlangen, wenn es für uns keinen triftigen Grund mehr gibt, sie weiter zu verarbeiten, wenn die personenbezogenen Daten für die Zwecke, für die sie erhoben oder verarbeitet wurden, nicht mehr erforderlich sind, wenn Sie die Einwilligung, auf deren Grundlage die personenbezogenen Daten verarbeitet wurden, widerrufen und wenn es keine andere rechtmäßige Grundlage für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten gibt, oder wenn ein anderer Grund gemäß Artikel 17 der DSGVO vorliegt.

Bitte beachten Sie, dass carVertical Datensicherungen (Engl. data backup) durchführt, um die Sicherheit der Informationssysteme und der personenbezogenen Daten zu gewährleisten. Diese sind 35 Kalendertage lang gültig und werden dann automatisch überschrieben. Dementsprechend werden wir Ihre personenbezogenen Daten innerhalb der nachstehend genannten Fristen von allen anderen Daten, mit Ausnahme solcher Sicherungskopien, löschen oder entfernen. Sollten wir vor Ablauf der in diesem Absatz genannten Frist gezwungen sein, eine Sicherungskopie mit Ihren personenbezogenen Daten wiederherzustellen, werden wir diese unverzüglich löschen und nicht für andere Zwecke verwenden.

Bitte beachten Sie, dass Artikel 17 Absatz 3 der DSGVO Ausnahmen von den oben genannten Fällen vorsieht, wenn die Verarbeitung erforderlich ist. Sollten solche Ausnahmen in Ihrem Fall zutreffen, werden wir Sie entsprechend informieren.

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten

Sie haben das Recht, von carVertical eine Einschränkung (oder Aussetzung) der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, wenn:

• Sie die Richtigkeit personenbezogener Daten bestreiten – bis die Richtigkeit der Daten überprüft ist;

• Die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie der Löschung personenbezogener Daten nicht zustimmen und stattdessen eine Einschränkung ihrer Nutzung verlangen;

• Wir die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht mehr benötigen, Sie sie aber zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen;

• Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nach dem folgenden Verfahren widersprechen, bis überprüft wurde, dass unsere berechtigten Gründe die Ihren überwiegen.

Nach der Einschränkung der Verarbeitung von personenbezogenen Daten dürfen diese (mit Ausnahme der Speicherung) nur mit Ihrer Einwilligung oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen, zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Person oder aus zwingenden Gründen des öffentlichen Interesses verarbeitet werden.

Recht auf Datenübertragung

Sie haben das Recht, Ihre personenbezogenen Daten, die Sie carVertical zur Verfügung gestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und computerlesbaren Format zu erhalten und diese Daten an einen anderen für die Verarbeitung Verantwortlichen zu übermitteln, wenn:

• die Daten auf der Grundlage einer Einwilligung oder eines Vertrags verarbeitet werden; und

• die Daten mit Hilfe automatisierter Verfahren verarbeitet werden.

Sie haben auch das Recht, von carVertical zu verlangen, dass Ihre personenbezogenen Daten direkt an einen anderen für die Verarbeitung Verantwortlichen übermittelt werden, sofern dies technisch machbar ist.

Recht auf Widerspruch

Sie haben das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, wenn diese für die Wahrnehmung einer Aufgabe im öffentlichen Interesse oder im berechtigten Interesse von carVertical verarbeitet werden.

In diesem Fall wird carVertical Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können berechtigte Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen oder zur Begründung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich sind.

Werden personenbezogene Daten zu Zwecken des Direktmarketings verarbeitet, haben Sie das Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu diesem Zweck jederzeit zu widersprechen, und Ihre personenbezogenen Daten werden dann nicht mehr für diesen Zweck verarbeitet.

Recht auf Widerruf einer Einwilligung

Wenn Ihre personenbezogenen Daten auf der Grundlage Ihrer Einwilligung verarbeitet werden, haben Sie das Recht, diese Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Der Widerruf der Einwilligung berührt nicht die Rechtmäßigkeit der auf der Einwilligung beruhenden Verarbeitung, die vor dem Widerruf der Einwilligung erfolgt ist.

Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde

Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt, haben Sie das Recht, eine Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde des EU-Mitgliedstaats einzureichen, in dem Sie Ihren gewöhnlichen Aufenthalt, Ihren Arbeitsplatz haben oder in dem sich Ort des mutmaßlichen Verstoßes befindet.

Die Aufsichtsbehörde in Litauen ist die staatliche Datenschutzaufsichtsbehörde (Lit. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija), Adresse L. Sapiegos Str. 17, 10312 Vilnius, Litauen, E-Mail: ada@ada.lt, Website: https://vdai.lrv.lt/.

Bevor Sie eine Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde einreichen, wären wir Ihnen dankbar, wenn Sie sich mit uns in Verbindung setzen und Ihr Anliegen erklären würden. Wir werden uns nach besten Kräften bemühen, Ihre Angelegenheit umgehend und sorgfältig zu klären.

carVertical wird Ihren Antrag auf Ausübung Ihrer Rechte als Betroffener innerhalb von 1 Monat bearbeiten. Diese Frist kann je nach Komplexität und Anzahl der Anträge gegebenenfalls um weitere 2 Monate verlängert werden. In diesem Fall wird carVertical Sie innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrags über eine solche Verlängerung informieren und die Gründe für die Verzögerung angeben.

Wenn wir nach Erhalt eines Antrags, Beschwerde oder Forderung einen Verdacht bezüglich Ihrer Identität haben, haben wir das Recht, zusätzliche Informationen anzufordern, um Ihre Identität zu bestätigen.

8. Aktualisierungen der Datenschutzrichtlinie

Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzerklärung jederzeit zu aktualisieren oder zu ändern. Solche aktualisierten oder geänderten Datenschutzbestimmungen treten mit ihrer Veröffentlichung auf carvertical.com in Kraft. Sollten wesentliche Änderungen an dieser Datenschutzerklärung vorgenommen werden, wird ein zusätzlicher Hinweis erfolgen.