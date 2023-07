carVertical Berichte enthalten Daten aus einer Vielzahl von Datenquellen. Wenn ein Fahrzeug in einen Unfall verwickelt war und Daten darüber in offiziellen Datenbanken verfügbar sind, werden diese Informationen in unserem Bericht angezeigt.

Wurde das beschädigte Fahrzeug jedoch repariert, ohne die zuständige Versicherungsgesellschaft zu kontaktieren, wird der Unfall nicht in Ihrem Bericht aufgeführt.

Dies gilt im Allgemeinen für alle Ereignisse im Zusammenhang mit Kraftfahrzeugen, die in Ihrem Bericht berücksichtigt werden könnten.