Pendant des décennies, l'achat d'une voiture d'occasion a été comme un jeu de cache-cache entre acheteurs et vendeurs. Il y a encore 5 à 10 ans, on ne pouvait que prier pour que le vendeur soit sincère ou compter sur une inspection en règle pour détecter les défauts. Ce n'est plus le cas aujourd'hui !

Grâce aux données automobiles, nous pouvons connaître l'histoire de n'importe quel véhicule sur le marché. Ainsi, les acheteurs peuvent connaître le kilométrage parcouru, les dommages subis, les problèmes de sécurité et d'autres détails qui peuvent transformer une bonne affaire en un cauchemar coûteux.

La transparence sur le marché de l'occasion, c'est l'objectif principal de carVertical. Nous sommes fiers de pouvoir dire que l'existence des rapports sur l'historique des véhicules a rendu la vente de mauvais véhicules plus difficile et plus coûteuse. Les acheteurs ont appris que dépenser un peu d'argent pour vérifier l'historique d'un véhicule revient beaucoup moins cher que d'être pris au dépourvu par des coûts de réparation futurs.

Mais ce n'est qu'une partie du puzzle de la transparence : les vendeurs apprennent également que les ventes sont plus rapides et plus faciles avec un rapport d'historique. Le résultat est bénéfique pour tout le monde : la qualité des véhicules d'occasion sur le marché augmente, les vendeurs sont considérés comme plus dignes de confiance et les acheteurs se sentent plus en sécurité lorsqu'ils choisissent leur prochain véhicule.

...Et nous ne faisons que commencer ! carVertical a beaucoup d'outils, de fonctionnalités et d'autres solutions passionnantes en préparation. Grâce à l'innovation, nous conduirons le secteur à un niveau de transparence jamais atteint sur le marché des véhicules d'occasion. Nous te donnons rendez-vous dans ce futur !