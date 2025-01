carVertical s'efforce toujours de fournir les informations les plus complètes et les plus précises possibles sur un véhicule. Cependant, nous comprenons qu'il peut arriver que le rapport ne réponde pas à vos attentes. La présente politique de remboursement décrit les conditions dans lesquelles vous pouvez recevoir un remboursement de crédit.

Remboursement automatique du crédit pour les rapports sans information

Lorsque vous utilisez un crédit pour générer un rapport carVertical, si le rapport ne contient aucune donnée historique (apparaissant généralement dans les sections Kilométrage, Dommages et Chronologie du rapport), il est considéré comme un « rapport sans information ». Dans ce cas, vous recevrez automatiquement le remboursement de votre crédit.

Ce processus est instantané et le crédit remboursé peut être utilisé immédiatement pour vérifier un autre véhicule.

Demander un remboursement de crédit

Si vous n'avez pas reçu de rapport sans information (ou si votre crédit n'a pas été remboursé), vous pouvez toujours prétendre à un remboursement dans les conditions suivantes :

Le rapport contient des erreurs ou des anomalies

Vous n’avez pas reçu de rapport

Autres circonstances légitimes

Pour être éligible à un remboursement de crédit, votre demande doit être faite dans les 30 jours suivant l'utilisation du crédit pour générer le rapport. Pour soumettre votre demande de remboursement, envoyez-nous un email à support+switzerland@carvertical.com avec les détails du problème - nous vous répondrons dans un délai d'un jour ouvrable !