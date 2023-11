Décodeur VIN pour Kawasaki

Kawasaki est l’un des plus grands fabricants de motos au monde et un concurrent de taille pour d’autres marques bien connues comme Yamaha, Honda et Suzuki. Kawasaki Heavy Industries a été fondée en 1896, mais l’entreprise ne s’est lancée dans la fabrication de motos qu’en 1960, après avoir racheté Meguro Motorcycles.

La filiale Kawasaki Motors a fait sensation en 1983 en présentant la Kawasaki GPz900R Ninja 4 cylindres à refroidissement liquide. Ce fut le début de la légendaire série « Ninja », qui inclut également aujourd’hui la Kawasaki Ninja H2R suralimentée de 310 chevaux. Actuellement, l’entreprise propose des motos, des quads, des jet-skis et des utilitaires.

Qu’est-ce qu’un VIN de Kawasaki?

Un VIN (Numéro d’Identification du Véhicule) est une combinaison unique de 17 caractères utilisée pour identifier un véhicule. Le format actuel du VIN a été publié par la NHTSA (l’agence fédérale américaine chargée de la sécurité routière) en 1981.

Chaque moto Kawasaki possède donc un code VIN qui est nécessaire pour l’immatriculer ou l’assurer. C’est pourquoi une vérification du VIN d’une Kawasaki peut te révéler des informations sur les changements de propriétaire, les manipulations de kilométrage, les dommages et d’autres éléments essentiels.

Que contient un numéro VIN de Kawasaki?

Chacun des 17 caractères du code VIN représente une information particulière. Par exemple, le 10e caractère indique l’année du modèle (« 1 » signifie 2001, « B » signifie 1981 ou 2011, etc.). Il s’agit de l’un des éléments les plus simples à identifier.

Pour un décodage plus rapide, tu peux diviser le code VIN en trois sections principales :

Code constructeur WMI . Les trois premiers caractères indiquent le pays, le constructeur et le type de véhicule ;

. Les trois premiers caractères indiquent le pays, le constructeur et le type de véhicule ; Code descripteur VDS . Cette section se compose des caractères 4 à 9, elle révèle la marque, le type de moteur, le style de carrosserie et inclut le chiffre de contrôle ;

. Cette section se compose des caractères 4 à 9, elle révèle la marque, le type de moteur, le style de carrosserie et inclut le chiffre de contrôle ; Code indicateur VIS. Les 7 derniers caractères indiquent l’année du modèle, l’usine d’assemblage et incluent un numéro de série à 6 chiffres.

Une simple recherche de VIN de Kawasaki peut révéler toutes ces informations, alors qu’un rapport d’historique peut révéler en plus des informations essentielles sur l’histoire de la moto.

Où trouver le numéro VIN d’une Kawasaki?

Le numéro VIN d’une moto est l’équivalent de ta carte d’identité, et il est illégal de le falsifier. Les constructeurs inscrivent généralement le numéro VIN sur des pièces de la moto qui sont irremplaçables ou rarement remplaçables. Ce numéro peut être estampillé dans le métal ou imprimé sur un autocollant. L’emplacement exact du numéro d’identification Kawasaki dépend du type de véhicule :

Motos : sur la colonne de direction, sous le guidon ;

; Quads : sur le longeron avant gauche ou droit du châssis, derrière la roue ;

; Véhicules utilitaires : sur le longeron avant du châssis, sous le siège, sur le longeron du siège du conducteur ou près de l’avant du véhicule.

Tu peux également trouver le numéro VIN sur la carte grise du véhicule. Si tu n’arrives pas à trouver le VIN de ta moto Kawasaki, consulte le manuel du propriétaire pour obtenir des instructions détaillées.

Quels modèles Kawasaki sont compatibles avec notre décodeur VIN?

Notre décodeur VIN Kawasaki fonctionne avec toutes les motos fabriquées depuis 1981 (toutes celles qui utilisent le format à 17 caractères). Tu peux utiliser le décodeur de VIN de Kawasaki de carVertical pour vérifier toutes les motos Kawasaki actuelles, parmi lesquelles :

Hypersport – Ninja H2R, Ninja H2, Ninja ZX-6R, Ninja ZX-10R, Ninja ZX-14R, Ninja 400, Ninja 650, Ninja 1000SX, Z H2 ;

; Naked bikes – Z125, Z400, Z650, Z900 ;

; Retro sport – Z650RS, Z900RS ;

; Classic – W800 ;

; Adventure touring – Versys-X 300, Versys 650, Versys 1000, Concours 14 ;

; Cruisers – Vulcan S, Vulcan 900, Vulcan 1700 ;

; Dual sport – KLX 230, KLX 300, KLR 650.

De nombreuses motos Kawasaki ont vu leur fabrication abandonnée à un moment ou à un autre. Mais notre décodeur VIN fonctionnera également avec de nombreux autres modèles Kawasaki qui ne figurent pas sur cette liste.

Vérification d’historique d’une moto Kawasaki : que peux-tu apprendre du numéro VIN d’une Kawasaki?

Tu peux utiliser un numéro VIN Kawasaki pour t’assurer qu’il correspond aux spécifications de la moto, mais tu devrais également te procurer un rapport complet sur l’historique de la moto afin de révéler des informations plus sensibles. Bien que les motos Kawasaki soient fiables, de nombreuses motos, en particulier celles de la gamme Ninja, finissent à la casse à cause de l’inexpérience de leurs propriétaires. Tu devrais donc toujours vérifier le numéro VIN de la moto avant de l’acheter et te renseigner sur :

Le kilométrage trafiqué

Les procédures VGE

Les révisions

L’historique de dommage

Les vols

L’équipement d’origine

Ne laisse pas le vendeur prendre l’avantage dans les négociations : procure-toi un rapport d’historique si tu achètes une moto Kawasaki. Le vendeur lui-même n’est pas toujours au courant des problèmes rencontrés par les propriétaires précédents, donc bien connaître l’historique de la moto peut être un facteur décisif au moment de faire affaire.