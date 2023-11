Décodeur VIN pour Yamaha

Yamaha est une société japonaise créée en 1887 pour fabriquer des harmoniums. Très vite, Yamaha a commencé à proposer d’autres instruments de musique, pour ensuite fonder la Yamaha Motor Company en 1955.

Aujourd’hui, Yamaha Motor Co. est une entité distincte qui produit des motos, des scooters, des bateaux, des petits tracteurs et des moteurs d’automobile. Les motos Yamaha sont appréciées dans le monde entier et connues pour leurs prix bas et leur entretien plus simple.

Qu’est-ce qu’un VIN de Yamaha?

Chaque moto Yamaha possède un numéro VIN unique pour identifier n’importe quelle moto et suivre son historique. Les numéros VIN sont utilisés dans diverses situations, comme la vérification d’historique, les déclarations de sinistre aux assurances et l’immatriculation. Depuis que le format actuel du code VIN a été normalisé en 1981, chaque numéro d’identification de véhicule contient 17 caractères, et chaque caractère apporte des informations spécifiques sur la moto.

Vérifier le numéro VIN est une étape essentielle de l’achat d’une moto d’occasion. À l’aide du numéro VIN d’une Yamaha, tu pourras accéder aux spécifications de base et à des données historiques cruciales, telles que des photos, des informations sur les manipulations du kilométrage, les dommages, etc.

Que contient le VIN d’une Yamaha?

Chaque caractère du numéro VIN d’une moto a une signification, mais tu peux diviser le numéro entier en 3 sections : le code constructeur WMI (chiffres 1 à 3), le code descripteur VDS (chiffres 4 à 9) et le code indicateur VIS (chiffres 10 à 17). Chaque section regroupe des données sur :

WMI : pays et fabricant ;

VDS : spécifications du véhicule telles que la taille et le type du moteur, le type de carrosserie et la classe du véhicule ;

VIS : identification d’une moto particulière (année du modèle, usine, numéro de série).

La signification de certains caractères peut différer. Par exemple, les motos Yamaha construites au Japon ont des numéros d’identification de véhicule commençant par « JY », alors qu’il s’agit de « 5Y » aux États-Unis ou de « ME » en Inde. Techniquement, tu peux décoder le numéro manuellement, mais le décodeur Yamaha VIN peut tout faire à ta place.

Où trouver le VIN d’une Yamaha?

Les fabricants placent le numéro VIN sur des pièces du véhicule qui sont rarement (voire jamais) remplacées. De cette façon, ils peuvent garantir que la plaque VIN d’origine reste sur le véhicule.

Habituellement, Yamaha place le numéro VIN sur le cadre de la moto ou sous le siège. L’emplacement exact dépend également du type de véhicule : derrière la roue avant pour les quads ou à l’arrière pour les scooters. Tu trouveras des instructions détaillées sur la façon de trouver ton numéro VIN Yamaha dans le manuel du propriétaire.

Quels modèles Yamaha sont compatibles avec notre décodeur VIN?

Toutes les motos Yamaha construites après la normalisation du format VIN en 1981 portent un numéro d’identification de véhicule à 17 caractères. Ce type de VIN fonctionne avec notre décodeur VIN Yamaha, ce qui signifie que tu peux vérifier divers quads, motoneiges, scooters et motos Yamaha, notamment :

Motos de tourisme aventure: Super Tenere ES, Tenere 700.

Motos dual sport: YZ450FX, YZ250FX, YZ250X, YZ125X, WR450F, WR250F.

Motos trails: XT250, TW200.

Hyper naked bikes: MT-10, MT-09, MT-07, MT-03.

Motos supersportives: YZF-R7, YZF-R1, YZF-R3.

Motos Sport Heritage: Bolt, V Star 250, XSR900, XSR700, VMAX.

Motos de tourisme sportif: FJR1300ES, Tracer 9 GT.

Trails: TT-R230, TT-R125LE, TT-R110E, TT-R50E, PW50.

Tu peux retrouver chacun de ces modèles dans la gamme Yamaha actuelle, mais certains sont sur le marché depuis les années 1990, alors n’hésite pas à consulter également l’historique de ta Yamaha.

Vérification d’historique Yamaha : que peux-tu apprendre avec le VIN d’une Yamaha?

Un numéro VIN de moto te permet d’identifier une moto et d’obtenir des informations précieuses et précises sur son historique. Nous avons accès aux bases de données des constructeurs, des concessionnaires, des compagnies d’assurance et d’autres institutions pour compiler des rapports d’historiques complets qui comprennent des infos sur :

Le kilométrage

Les dommages

Les titres de propriété

Les vols

L’équipement

Ces informations peuvent révéler certaines informations qui font baisser la valeur d’un véhicule, donc tu ne dois pas acheter de moto d’occasion sans d’abord obtenir son rapport d’historique. Note que même si notre décodeur VIN pour Yamaha est disponible gratuitement, les données historiques sur les motos sont payantes.