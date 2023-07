1. Dispositions générales

La présente politique de confidentialité (ci-après « Politique de confidentialité ») présente des informations sur la façon dont cV Group, UAB, code de personne morale : 303134915, adresse : Aukštaičių g. 7, Vilnius, République de Lituanie (ci-après « Carvertical » ou « nous »), traite les données à caractère personnel lorsque vous utilisez le site internet www.carvertical.com (ci-après « Carvertical.com ») ou fournissez de tout autre façon des données à caractère personnel à Carvertical.

Données à caractère personnel : toute information se rapportant à une personne vivante dont l’identité est ou peut être déterminée. Les différentes parties qui ont obtenues en même temps et peuvent aussi permettre de déterminer l’identité d’une personne concrète sont également des données à caractère personnel.

La Politique de confidentialité décrit les données à caractère personnel que nous collectons, la façon dont nous les obtenons, sur quelle base, à quelles fins, la façon dont nous les utilisons, la durée de conservation de vos données à caractère personnel, les personnes avec qui nous les partageons, la façon dont nous nous occupons de la protection de vos données à caractère personnel et vos droits.

Il est très important que vous lisiez attentivement la présente Politique de confidentialité car, à chaque fois que vous visitez Carvertical.com ou fournissez de toute autre façon des données à caractère personnel à Carvertical, vous acceptez les conditions décrites dans cette Politique de confidentialité. Cela signifie que vous vous engagez juridiquement à respecter les dispositions de la présente Politique de confidentialité. Si vous n’acceptez pas ces conditions, vous ne pourrez pas fournir vos données à caractère personnel à Carvertical.

Nous respectons votre vie privée et faisons en sorte de protéger vos données à caractère personnel. Carvertical traitera vos données à caractère personnel dans le respect des exigences des actes de droit en vigueur de l’Union européenne et de la République de Lituanie, notamment le règlement (UE) n° 2016/679 (règlement général sur la protection des données, ci-après « RGPD ») et autres actes de droit en vigueur sur la protection des données à caractère personnel, ainsi que les directives des autorités compétentes. Les notions utilisées dans la Politique de confidentialité sont comprises telles qu’elles sont définies dans le RGPD.

1. Responsable de vos données à caractère personnel

Carvertical est le responsable de vos données à caractère personnel indiquées dans la présente Politique de confidentialité :

Nom: cV Group, JSC

Code de personne morale: 303134915

Adresse: Aukštaičių g. 7, Vilnius, République de Lituanie

Courriel: info@carvertical.com

Téléphone: +370 5 261 6770

3. Finalités du traitement de vos données à caractère personnel

Carvertical traite vos données à caractère personnel aux fins suivantes :

3.1. Prestation de services Carvertical.com

Finalité

Carvertical a l’objectif de vous fournir les services commandés (par exemple, crédits qu’il est possible de changer en rapport où sont présentées les informations sur l’historique du véhicule) et garantir leur bonne prestation (par exemple, paiement rapide et sécurisé ou information sur les modifications des services).

Personnes concernées

Personnes qui acquièrent les services de Carvertical sur Carvertical.com, ou représentants des clients professionnels qui acquièrent ces services.

Données à caractère personnel

Nom et prénom ;

Adresse électronique ;

Autres données de contact, par exemple adresse, numéro de téléphone (si vous les fournissez volontairement) ;

Données sur les services Carvertical achetés (historique d’achat) ;

Données de paiement (montant, moyen de paiement choisi, informations liées, par exemple numéro de compte bancaire) ;

Votre communication avec Carvertical sur les services achetés.

Compte tenu du fait que les services de Carvertical sont fournis par le biais du compte Carvertical.com (par exemple, les crédits acquis imputés au compte concerné), les données du compte, indiquées au point 3.2 de la présente Politique de confidentialité, sont traitées en même temps.

Sources des données à caractère personnel

CarVertical obtient les données à caractère personnel directement auprès de vous ou :

des prestataires de services de collecte ou d’administration de paiements, des établissements financiers ou autres agents payeurs, compte tenu du moyen de paiement choisi pour régler les services ;

des plateformes Apple, Google ou Facebook, si vous acquérez les services par le biais du compte CarVertical rattaché aux comptes de ces plateformes.

Base juridique

Exécution du contrat entre vous et CarVertical pour la prestation des services concernés (art. 6, paragraphe 1, point b, du RGPD) ou notre intérêt légitime à conclure un contrat pour la prestation des services concernés avec la personne morale que vous représentez (art. 6, paragraphe 1, point f, du RGPD).

Si vous ne fournissez pas ces données à caractère personnel, CarVertical ne pourra pas vous fournir les services demandés.

Conservation

Les données dans les documents pour lesquels les actes de droit (par exemple, Index des délais de conservation des documents généraux) établissent des délais de conservation minimales, seront conservées pour les délais fixés dans l’acte de droit correspondant, par exemple, les documents comptables justifiant une opération commerciale ou un événement commercial (factures, virements, etc.) et les données à caractère personnel qu’ils contiennent seront conservés 10 ans.

Dans des cas individuels, conformément aux exigences des actes de droit applicables, ou dans le cas indiqué au point 3.7 de la présente Politique de confidentialité, vos données à caractère personnel peuvent être conservées plus longtemps.

3.2. Création et administration d’un compte

Finalité

CarVertical a l’objectif de vous permettre de créer un compte, par lequel sont commandés les services CarVertical (par exemple, les crédits acquis imputés au compte concerné), et de l’administrer.

Personnes concernées

Personnes physiques qui créent un compte sur CarVertical.com, ou représentants des clients professionnels qui créent un compte sur CarVertical.com.

Données à caractère personnel

Des personnes qui créent un compte sur CarVertical.com en utilisant le formulaire d’inscription ou en commandant les services CarVertical avec création automatique d’un compte :

Adresse électronique ;

Mot de passe.

Des personnes qui créent un compte sur CarVertical.com en utilisant un compte Facebook :

Nom et prénom ;

Adresse électronique ;

Informations publiques du compte.

Des personnes qui créent un compte sur CarVertical.com en utilisant un compte Apple :

Nom et prénom ;

Adresse électronique ou adresse courriel personnalisée Apple.

Des personnes qui créent un compte sur CarVertical.com en utilisant un compte Google :

Nom et prénom ;

Adresse électronique.

De tous les responsables des comptes des personnes physiques de CarVertical.com :

Autres données de contact, par exemple adresse, numéro de téléphone (si vous les fournissez volontairement) ;

Informations du compte sur l’activité ;

Données sur les services CarVertical achetés (historique d’achat) ;

Votre communication avec CarVertical concernant le compte.

De tous les responsables des comptes des personnes morales de CarVertical.com :

Société représentée et données sur celle-ci ;

Autres données de contact, par exemple adresse, numéro de téléphone (si vous les fournissez volontairement) ;

Informations du compte sur l’activité ;

Données sur les services CarVertical achetés (historique d’achat) ;

Votre communication avec CarVertical concernant le compte.

Sources des données à caractère personnel

CarVertical obtient les données à caractère personnel directement auprès de vous ou des plateformes Apple, Google ou Facebook si vous créez un compte sur CarVertical.com en utilisant les comptes de ces plateformes.

Base juridique

Exécution du contrat entre vous et CarVertical pour l’enregistrement d’un compte et la prestation des services concernés (art. 6, paragraphe 1, point f, du RGPD) ou notre intérêt légitime à autoriser la création d’un compte pour la personne morale que vous représentez (art. 6, paragraphe 1, point f, du RGPD).

Si vous ne fournissez pas ces données à caractère personnel, CarVertical ne pourra pas vous fournir les services demandés, y compris la création d’un compte.

Conservation

Si vous ne souhaitez plus utiliser le compte, vous avez le droit de l’effacer à tout moment (avec les données à caractère personnel concernées) en envoyant une notification écrite à l’adresse électronique de CarVertical info@carVertical.com ou en utilisant les paramètres du compte.

Nous attirons l’attention sur le fait que, si vous avez commandé des services CarVertical (par exemple, des crédits) en utilisant le compte concerné, les données à caractère personnel correspondantes seront conservées les délais fixés au point 3.1 de la présente Politique de confidentialité.

Dans des cas individuels, conformément aux exigences des actes de droit applicables, ou dans le cas indiqué au point 3.7 de la présente Politique de confidentialité, vos données à caractère personnel peuvent être conservées plus longtemps.

3.3. Marketing direct

Finalité

CarVertical a l’objectif de vous notifier les nouveautés et autres informations sur les biens et (ou) services que nous proposons.

Personnes concernées

Personnes qui ont acheté des services CarVertical (crédits, etc.) CarVertical.com et ne se sont pas opposé alors ou plus tard à une utilisation des données à caractère personnel à des fins de marketing direct en cas de marketing pour des biens et (ou) services similaires de CarVertical ;

Personnes qui ont exprimé leur consentement pour un traitement de leurs données à caractère personnel à des fins de marketing direct.

Données à caractère personnel

Nom et prénom ;

Adresse électronique ;

Numéro de téléphone ;

Données sur les services CarVertical similaires achetés (historique d’achat)

Sources des données à caractère personnel

CarVertical obtient les données à caractère personnel directement auprès de vous ou des plateformes Apple, Google ou Facebook si vous créez un compte sur CarVertical.com en utilisant les comptes de ces plateformes.

Base juridique

Votre consentement pour un traitement des données à caractère personnel à des fins de marketing direct (art. 6, paragraphe 1, point a, du RGPD), ou

Notre intérêt légitime à informer nos clients sur les biens et (ou) services similaires de CarVertical (art. 6, paragraphe 1, point f, du RGPD).

Conformément à notre intérêt légitime d’informer les clients sur les biens et (ou) services similaires de CarVertical, CarVertical traitera vos données à caractère personnel à des fins de marketing direct uniquement en présence de toutes les conditions suivantes :

Lors de l’achat d’un bien et (ou) d’un service sur CarVertical.com, vous n’avez pas clairement exprimé votre désaccord à l’envoi de notifications de marketing direct ;

À chaque envoi d’une notification de marketing direct, vous aurez la possibilité de refuser les notifications de marketing direct en nous envoyant un courriel à l’adresse indiquée ou autres moyens indiqués dans la présente Politique de confidentialité ;

Vos données à caractère personnel seront traitées sur cette base uniquement pour le marketing de biens et (ou) services similaires de CarVertical.

Conservation

Vos données à caractère personnel seront traitées aux fins indiquées à ce point deux ans à compter du jour de leur collecte, ou jusqu’à votre opposition à un tel traitement des données à caractère personnel, ou jusqu’à l’annulation de votre consentement au traitement des données à caractère personnel à cette fin, selon laquelle de ces circonstances apparaîtra en premier.

Dans des cas individuels, conformément aux exigences des actes de droit applicables, ou dans le cas indiqué au point 3.7 de la présente Politique de confidentialité, vos données à caractère personnel peuvent être conservées plus longtemps.

3.4. Communication directe

Finalité

CarVertical a l’objectif de répondre à vos demandes envoyées par courrier électronique ou postal, en écrivant ou appelant par téléphone, en utilisant le formulaire spécial sur CarVertical.com ou en direct.

Personnes concernées

Personnes qui présentent des demandes àCarVertical par courrier électronique ou postal, en écrivant ou appelant par téléphone, en utilisant le formulaire spécial sur CarVertical.com ou en direct.

Données à caractère personnel

Nom et prénom ;

Adresse ;

Adresse électronique ;

Numéro de téléphone ;

Contenu de la correspondance avec CarVertical.

Compte tenu du moyen de communication avec CarVertical que vous avez choisi, CarVertical peut traiter uniquement une partie des données à caractère personnel susmentionnées.

Sources des données à caractère personnel

CarVertical obtient les données à caractère personnel directement auprès de vous.

Base juridique

Notre intérêt légitime à répondre à vos demandes et (ou) vous fournir des informations complètes sur les services de CarVertical (art. 6, paragraphe 1, point f, du RGPD).

Conservation

Vos données à caractère personnel seront traitées aux fins indiquées à ce point deux ans à compter du jour de leur collecte.

Dans des cas individuels, conformément aux exigences des actes de droit applicables, ou dans le cas indiqué au point 3.7 de la présente Politique de confidentialité, vos données à caractère personnel peuvent être conservées plus longtemps.

3.5. Réseaux sociaux

Finalité

CarVertical a l’objectif d’administrer les comptes de ses réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram, YouTube) et de communiquer avec les utilisateurs des réseaux sociaux.

Personnes concernées

Utilisateurs des réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram, YouTube) qui communiquent avec les comptes de CarVertical.

Données à caractère personnel

Nom du profil sur le réseau social ou nom et prénom ;

Photo de profil ;

Commentaires publics et autres interactions avec les comptes des réseaux sociaux de CarVertical ;

Contenu de la correspondance avec CarVertical, le cas échéant.

Compte tenu du moyen de communication avec CarVertical que vous avez choisi, CarVertical peut traiter uniquement une partie des données à caractère personnel susmentionnées.

Sources des données à caractère personnel

CarVertical obtient les données à caractère personnel directement auprès de vous et (ou) du réseau social concerné.

Base juridique

Notre intérêt légitime à communiquer avec nos utilisateurs des réseaux sociaux sur nos comptes (art. 6, paragraphe 1, point f, du RGPD).

Conservation

Compte tenu du fait que CarVertical n’administre pas les réseaux sociaux susmentionnés mais uniquement son compte qui s’y trouve et que CarVertical agit comme responsable général des données avec les sociétés administrant ces réseaux sociaux, nous vous invitons à prendre connaissance des informations concernant la protection de vos données à caractère personnel dans les documents de respect de la vie privée de ces réseaux sociaux :

Facebook (https://www.facebook.com/privacy/explanation) ;

LinkedIn (https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy) ;

TikTok (https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=en) ;

Instagram (https://help.instagram.com/519522125107875) ;

YouTube (https://www.youtube.com/howyoutubeworks/our-commitments/protecting-user-data/).

3.6. Fonctions du site

Vous trouverez toutes les informations sur les mesures que nous utilisons pour assurer le fonctionnement de CarVertical.com (notamment les cookies) ainsi que les questions de confidentialité des données les concernant dans notre Politique des cookies .

3.7. Exigences juridiques et règlement des litiges

CarVertical peut traiter toutes les données à caractère personnel susmentionnées pour constater, exécuter ou se défendre contre des exigences juridiques. À cette fin, nous traiterons les données à caractère personnel sur la base de notre intérêt légitime à constater, exécuter ou se défendre contre des exigences juridiques (art 6, paragraphe 1, point f, du RGPD). Nous les traiterons à cette fin un an après la fin des procédures juridiques concernées (par exemple, examen d’une prétention, entrée en application de la décision définitive d’un tribunal ou d’un arbitrage).

4. Données à caractère personnel des mineurs

Les services fournis par CarVertical sont destinés uniquement aux personnes de plus de 14 ans. Si nous avons des doutes fondés de traitement de données de personnes de moins de 14 ans, nous les supprimerons immédiatement des bases de données.

Si vous avez au moins 14 ans et moins de 18 ans, veuillez lire attentivement avec un de vos parents ou tuteurs la présente Politique de confidentialité pour la comprendre et la respecter.

5. Destinataires des données

Nous pouvons divulguer des informations sur vous à nos employés, représentants, intermédiaires, fournisseurs ou sous-traitants s’il y a un fondement à cela, par exemple, nos prestataires de services de paiement qui traitent les opérations financières de CarVertical.com, les prestataires de services d’hébergement de CarVertical.com, les prestataires de services de serveurs et de leur maintenance technique, les prestataires de services de courriels et autres.

De plus, nous pouvons divulguer des informations sur vous :

aux tribunaux, arbitres, intermédiaires, parties adverses et leurs avocats (si cela est nécessaire à des fins de procédure judiciaire ou autre) ;

à la police, aux autorités répressives, inspections fiscales et autres autorités nationales ou locales (si cela est clairement exigé par les actes de droit appropriés) ou autres personnes exerçant des fonctions officielles rattachées à celles-ci (par exemple, notaires, sociétés de recouvrement de dettes) ;

aux consultants professionnels, par exemple avocats, conseillers, auditeurs ou comptables (si cela est nécessaire pour garantir nos intérêts légitimes) ;

aux prestataires de services qui fournissent des services de technologies de l’information, de cloud computing et d’administration des systèmes ainsi que des services de collecte ou d’administration des paiements, de marketing, de comptabilité, services postaux ou de messagerie et autres services, uniquement dans la mesure nécessaire à une prestation appropriée des services ;

aux autres entités du même groupe d’entreprises, uniquement dans la mesure nécessaire à une bonne administration du groupe d’entreprises ;

lors de l’exécution de transaction d’entreprise (en vendant CarVertical, ses actifs (d’une partie) ou ses actions (une partie), en rattachant, associant ou dissociant CarVertical, etc.), aux acquéreurs potentiels ou finaux (leurs représentants), aux personnes effectuant un contrôle de CarVertical ou participant autrement à la transaction d’entreprise concernée. Dans ce cas, CarVertical transférera les données à caractère personnel dans la mesure nécessaire aux fins de cette transaction d’entreprise et garantira la protection de la confidentialité des données à caractère personnel.

De même, si nous transférons vos données à caractère personnel à un pays tiers (hors UE/EEE), l’une des conditions suivantes est remplie :

les données sont transférées à l’État pour lequel est prise une décision d’adéquation ;

le transfert des données est effectué pour appliquer les mesures de protection appropriées, indiquées dans les actes de droit ;

le respect des dérogations indiquées dans les actes de droit s’il n’est pas possible de transférer les données selon les conditions susmentionnées.

CarVertical fait tous ses efforts pour garantir que, lors du transfert des données, les exigences du RGPD soient respectées et les mesures appropriées mises en œuvre afin de garantit que vos données à caractère personnel soient sécurisées. Vous pouvez obtenir plus d’informations sur ces mesures en contactant directement les coordonnées indiquées au point 2 de la présente Politique de confidentialité.

6. Protection de vos données à caractère personnel

Vos données à caractère personnel seront traitées en respectant le RGPD, la loi sur la protection juridique des données à caractère personnel et autres actes de droit applicables de la République de Lituanie. En traitant vos données à caractère personnel, nous mettons en œuvre des mesures organisationnelles et techniques qui garantissent la protection des données à caractère personnel d’une suppression, modification ou divulgation accidentelle ou illicite, ainsi que de tout autre traitement illicite.

Même si CarVertical s’efforce de protéger vos données à caractère personnel, le transfert de données par internet n’est pas sûr à 100 %, nous ne pouvons donc pas totalement garantir un transfert sécurisé des données sur les réseaux internet.

7. Vos droits

Vous avez les droits suivants :

Droit d’être informé et droit d’accès aux données à caractère personnel

Vous avez le droit d’obtenir des informations sur le traitement de vos données à caractère personnel sous une forme transparente, compréhensible et facilement accessible, dans un langage clair et simple. La présente Politique de confidentialité le prévoit. Si une partie de la présente Politique de confidentialité n’est pas claire pour vous, nous vous prions de bien vouloir nous contacter aux coordonnées indiquées au point 2 de la présente Politique de confidentialité.

Vous avez le droit d’obtenir une confirmation de CarVertical que des données vous concernant sont traitées, et vous avez un droit d’accès à vos données à caractère personnel et aux informations suivantes :

à des fins de traitement des données ;

les catégories de données à caractère personnel concernées ;

les destinataires des données ou les catégories de destinataires des données ;

la durée de conservation des données à caractère personnel ou les critères appliqués pour fixer cette durée ;

le droit de demander à CarVertical de rectifier ou effacer des données à caractère personnel ou de limiter le traitement des données à caractère personnel vous concernant ou de ne pas consentir à un tel traitement, et le droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle ;

les informations sur les sources de vos données à caractère personnel ;

lorsque des données à caractère personnel sont transférées à un pays tiers ou une organisation internationale, les informations sur les mesures de protection appropriées concernant le transfert des données.

De plus, vous avez le droit d’obtenir une copie de vos données à caractère personnel en notre possession. Nous avons le droit de demander pour toutes les copies supplémentaires de vous faire payer une participation justifiée en fonction des frais administratifs.

Droit à la rectification des données à caractère personnel

Vous avez le droit de demander que CarVertical rectifie vous données à caractère personnel inexactes ou incomplètes.

Vous êtes responsable du fait que les données que vous nous fournissez soient précises, exactes et complètes. Si vos données à caractère personnel changent, vous devez immédiatement nous en informer en modifiant ces données sur le formulaire d’enregistrement ou, si les données ne sont pas indiquées sur le formulaire d’enregistrement, en nous informant par courrier électronique. Nous ne serons en aucun cas responsable d’un préjudice à votre encontre résultant du fait que vous avez indiqué des données à caractère personnel inexactes ou incomplètes ou que vous ne nous ayez pas informé de leur modification.

Nous attirons votre attention sur le fait que CarVertical obtient de tiers les données indiquées dans les rapports sur les véhicules (par exemple, kilométrage du véhicule et les présente de manière automatisée sans les modifier dans le rapport et tels qu’ils sont reçus. Pour cette raison, CarVertical ne répond pas de l’adéquation à la réalité des informations fournies dans les rapports ni des données s’y trouvant.

Droit à l’effacement des données à caractère personnel (« droit à l’oubli »)

Vous avez le droit de nous demander d’effacer ou supprimer des données à caractère personnel s’il n’y a pas de motif justifié pour que nous continuons à les traiter, si ces données à caractère personnel ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées, si vous annulez le consentement sur la base duquel étaient traitées les données à caractère personnel, s’il n’y a aucune base juridique pour les traiter ou en présence d’autres fondements établis à l’article 17 du RGPD.

Nous attirons votre attention sur le fait que CarVertical fait des sauvegardes des données à caractère personnel afin de garantir la sécurité des systèmes informatiques et des données à caractère personnel. Elles sont valides 35 jours calendaires, puis sont automatiquement réenregistrées. Nous effacerons ou supprimerons donc vos données à caractère personnel de partout, à l’exception de ces sauvegardes, dans les délais indiqués ci-dessous. Si, avant le terme indiqué dans ce paragraphe, nous étions obligés de créer une sauvegarde avec vos données à caractère personnel, nous les effacerions immédiatement et ne les utiliserions pas à d’autres fins.

Nous vous prions de noter que l’article 1, paragraphe 3, du RGPD prévoit des exceptions lorsque le traitement des données est nécessaire. Si ces exceptions s’appliquent à vote cas, nous vous en informerons de manière appropriée.

Droit à la limitation du traitement des données à caractère personnel

Vous avez le droit de demander que CarVertical limite (ou suspende) le traitement de vos données à caractère personnel si :

vous contestez l’exactitude des données à caractère personnel, pendant que leur exactitude est vérifiée ;

le traitement est illicite et vous vous opposez à leur effacement et exigez à la place la limitation de leur utilisation ;

nous n’avons plus besoin des données à caractère personnel aux fins de leur traitement mais celles-ci vous sont encore nécessaires pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice ;

conformément à la procédure indiquée ci-dessous, vous vous êtes opposée de vos données à caractère personnel pendant la vérification portant sur le point de savoir si les motifs légitimes poursuivis par nous prévalent sur les vôtres.

En cas de limitation du traitement des données à caractère personnel, ces données à caractère personnel peuvent être traitées (sauf leur conservation) uniquement avec votre consentement ou pour ou pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice, ou pour la protection des droits d’une autre personne physique ou morale, ou encore pour des motifs importants d’intérêt public

Droit à la portabilité des données

Vous avez le droit de recevoir vos données à caractère personnel que vous avez fournies à CarVertical, dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine, ainsi que le droit de transmettre ces données à un autre responsable du traitement si :

le traitement des données est fondé sur le consentement ou un contrat, et

le traitement des données est effectué à l’aide de procédés automatisés.

De même, vous avez le droit de demander que CarVertical transmette vos données à caractère personnel directement à un responsable du traitement lorsque cela est techniquement possible.

Droit d’opposition

Vous avez le droit de vous opposer à tout moment au traitement de vos données à caractère personnel pour l’exécution d’une mission d’intérêt public ou un intérêt légitime de CarVertical.

Dans ce cas, CarVertical ne traitera plus vos données à caractère personnel, à moins que nous puissions démontrer qu’il existe des motifs légitimes pour le traitement qui prévalent sur vos intérêts et vos droits et libertés de la personne concernée, ou pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice.

Lorsque les données sont traitées à des fins de marketing, vous avez le droit à tout moment de vous opposer au traitement de vos données à caractère personnel à cette fin et celles-ci ne seront plus traitées à cette fin.

Droit de retirer son consentement

Si vos données à caractère personnel sont traitées sur la base de votre consentement, vous avez le droit à tout moment de retirer votre consentement. Le retrait du consentement ne compromet pas la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant ce retrait.

Droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle

Si vous pensez que le traitement de vos données à caractère personnel enfreint les dispositions du RGPD, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle de l’État membre où se trouve votre siège social, votre lieu de travail ou au lieu de la commission de l’infraction suspectée.

L’autorité de contrôle en Lituanie est l’Inspection nationale de protection des données, adresse : 17 rue L. Sapiegos, 10312 Vilnius, Lituanie, e-mail : ada@ada.lt, site : https://vdai.lrv.lt/.

Avant d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous contacter pour nous exposer votre préoccupation. Nous ferons le maximum pour régler de manière rapide et diligente votre question.

CarVertical examinera en un mois votre demande d’utiliser vos droits de personne concernée. Cette durée peut, si nécessaire, être prolongée de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. Dans ce cas, CarVertical vous informera dans le mois suivant réception de la demande de ce prolongement en vous présentant les motifs du retard.

Si, à réception de votre demande, réclamation ou requête, nous avons des doutes sur votre identité, nous avons le droit de vous demander de fournir des informations supplémentaires nécessaires à la confirmation de votre identité.

8. Mises à jour de la Politique de confidentialité

Nous avons le droit de mettre à jour ou modifier à tout moment la présente Politique de confidentialité. Cette Politique de confidentialité mise à jour ou modifiée entrera en vigueur à compter de sa publication sur CarVertical.com. En cas de modifications substantielles de la Politique de confidentialité, il y aura une notification supplémentaire.

Dernière révision de la Politique de confidentialité : 22-02-2022