Rejoindre le programme de partenariat carVertical

27 marchés

carVertical collabore avec des influenceurs sur plus de 25 marchés, et d'autres sont à venir. Nos partenaires ont produit plus de 3 500 vidéos faisant référence à nos services, ce qui nous a permis de générer plus de 2 millions de rapports automobiles. Les données exploitées pour générer nos rapports sont issues de plus de 1 000 sources de données différentes, nous permettant ainsi d'offrir le service le plus qualitatif et le plus fiable du marché.