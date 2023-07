De nombreux services de vérification d'historique te demanderont des détails sur l'immatriculation de la voiture, le numéro de plaque d'immatriculation et d'autres informations pour commencer.

En revanche, avec carVertical, tu auras seulement besoin d'un numéro VIN, qui figure généralement sur les annonces de véhicules en ligne. Même si tu ne le trouves pas, les vendeurs sont beaucoup plus enclins à le donner qu'à fournir d'autres informations plus personnelles et sensibles.

Le numéro d'identification VIN est le seul outil d'identification infaillible : il reste le même depuis le moment où la voiture sort de son usine de fabrication. Cela nous permet d'en savoir plus sur les véhicules, où qu'ils aient été.