Comment utiliser le décodeur VIN Notre décodeur VIN moto est facile à utiliser. Voici comment il fonctionne: Tape le VIN de ta moto dans le champ Entre le numéro VIN.

Clique sur Décoder le VIN. Un décodeur VIN fournit une brève vérification du VIN qui te garantit que le numéro VIN est authentique et correspond aux informations de ta moto. Procure-toi un rapport d’historique complet pour plus de détails.

Qu’est-ce qu’un numéro VIN de moto? Toutes les motos ont un VIN (numéros d’identification du véhicule) unique qui permet de les identifier. Les constructeurs de véhicules ont commencé à utiliser les VIN dans les années 1950, mais le système présentait alors encore des défauts, car les formats différaient selon les constructeurs. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) des États-Unis a normalisé ce format en 1981. Depuis, la nouvelle norme exige que tous les véhicules à moteur et remorques aient un numéro d’identification unique de 17 caractères composé de plusieurs parties avec des codages spécifiques. Tu peux trouver un VIN sur ta superbike, ton cruiser, ton scooter, ton quad, ta moto tout-terrain et même (parfois) ta trottinette électrique. Il peut arriver que certaines motos de course n’aient pas de VIN car elles ne peuvent pas être immatriculées, mais si elles sont homologuées pour route, tu devrais pouvoir le trouver. Garde à l’esprit que l’emplacement du VIN dépend du type de moto. Le numéro VIN est placé sur un autocollant ou gravé dans le métal et ne peut pas être retiré, remplacé ou altéré.

Comment trouver le numéro VIN de ma moto

Un numéro VIN est nécessaire dans diverses situations d’identification du véhicule, c’est pourquoi les constructeurs le mettent généralement sur des pièces qui ne sont pas remplaçables. Les emplacements des numéros VIN sur les motos diffèrent selon le fabricant, mais tu devrais les trouver près de la colonne de direction, sur un rail du cadre ou, plus rarement, au bas du moteur. Le VIN est également présent sur pas de vérifier les papiers d’immatriculation et d’assurance de la moto, car le VIN y est également présent. Vérifie bien que les numéros qui sont sur les documents et sur la moto correspondent.

Quelles informations de rapport d’historique le décodeur VIN de la moto fournit-il? L’objectif principal d’un numéro VIN reste l’identification des véhicules. Cependant, les acheteurs de motos d’occasion peuvent effectuer une recherche rapide du VIN pour le décoder et obtenir un rapport d’historique. Tu peux toujours essayer notre décodeur VIN gratuit pour t’assurer que le VIN est authentique et révéler des données de base sur la moto, qui incluent son fabricant, sa marque, son modèle, son année et sa liste d’équipements. D’autre part, un rapport d’historique complet fournit des informations plus précieuses sur le passé de la moto que même son propriétaire peut parfois ne pas connaître. Une vérification complète d’un VIN de moto sur carVertical peut révéler: Les manipulations du kilométrage

Les déclarations de vol

Les dommages (parfois avec photos)

Les dates d’immatriculation et de révision

Les changements de propriétaire

Les informations sur le titre de la moto

Les problèmes spécifiques au modèle et les rappels Les données historiques aident à évaluer l’état de la moto, à prédire les dépenses potentielles auxquelles tu feras face et les risques pour ta sécurité. Ne fais pas l’impasse sur une vérification complète de l’historique quand tu achètes une moto d’occasion.

Quelle est la différence entre une vérification gratuite du VIN d’une moto et un rapport d’historique complet? Notre décodeur VIN gratuit fournit uniquement les données d’identification de base du véhicule, disponibles gratuitement. Une vérification rapide du VIN révèle la marque, le modèle, l’année de fabrication et la liste des équipements de la moto. Cependant, les données de kilométrage, l’historique des dommages, les photos et autres informations utiles fournies dans les rapports d’historique complet ne sont pas disponibles gratuitement. Nous collaborons avec des salles d’enchères, des compagnies d’assurance, des fabricants et d’autres institutions pour accéder à des bases de données fiables dans le monde entier, garantissant ainsi à nos clients des informations détaillées.

Décoder le numéro VIN de la moto Les numéros VIN de moto utilisent le même format que les VIN de voiture : une combinaison de 17 caractères qui peuvent être séparés en plusieurs sections pour les décoder. Voyons les différentes sections du numéro d’identification du véhicule: Code constructeur-WMI Les 3 premiers caractères d’un VIN constituent le code WMI (World Manufacturer Identifier) qui identifie de manière unique le fabricant d’une moto : Le 1er caractère indique le pays dans lequel la moto a été construite. À cet endroit, les caractères peuvent être des chiffres ou des lettres, et chaque pays a un caractère unique qui le représente.

Le 2e caractère indique le nom de la marque. Par exemple, «Y» signifie «Yamaha», «S» pour «Suzuki», «K» ou «S» pour «Kawasaki».

Le 3e est la division du constructeur ou le type de moto (quad, scooter, superbike, dirt bike, etc.). La section WMI peut avoir une structure différente si la moto n’est pas produite en série. Code descripteur VDS Les 5 caractères suivants constituent la section de description du véhicule, qui révèle la plupart des détails sur la moto. Le VDS (Vehicle Descriptor Section) révèle la marque, la cylindrée du moteur, le type et le style de cadre. La signification et l’emplacement des caractères dans cette section dépendent du constructeur. Chiffre de contrôle Le chiffre de contrôle de sécurité est nécessaire pour garantir que le VIN est authentique. Ce chiffre résulte d’une opération mathématique spéciale qui crée une formule à partir de tous les autres caractères VIN. Le numéro VIN est incorrect ou faux si le résultat ne correspond pas au chiffre de contrôle. Les décodeurs VIN effectuent cette opération lors d’une vérification VIN. Code indicateur VIS Le code VIS (Vehicle Identifier Section) se compose des 8 derniers caractères et nous renseigne sur l’année du modèle, l’usine d’assemblage et le numéro de série unique d’une moto. Quand tu achètes une moto d’occasion, tu peux toujours vérifier le 10e caractère, qui révèle l’année du modèle : « 1 », « 2 », et les autres chiffres à venir représentent les années « 2001 », « 2002 », etc. La lettre « A » correspond à « 2010 » tandis que « B » est « 2011 », etc.