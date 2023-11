Suzuki connaît le succès dans la production de motos, d’automobiles, de véhicules tout-terrain et de moteurs hors-bord depuis plus d’un siècle

«Si ce n’est pas cassé, ne le répare pas» : c’est le principe directeur que Suzuki Motor Corporation et ses divisions suivent. Sans être l’entreprise la plus innovante, Suzuki se distingue dans d’autres catégories telles que la fiabilité et des programmes de course particulièrement efficaces.

Qu’est-ce qu’un décodeur VIN pour Suzuki?

Sur chaque véhicule Suzuki dans le monde il y a un numéro VIN qui sert de carte d’identité. Ce code unique à 17 chiffres permet également aux acheteurs d’automobiles ou de motos d’occasion d’éviter les fraudeurs.

Le numéro d’identification du véhicule est un code de référence qui permet d’enregistrer divers événements et autres informations au sujet d’une moto Suzuki tout au long de sa vie.

Que contient un VIN de Suzuki?

Les lettres et les chiffres d’un VIN Suzuki sont divisés en trois sections : le code constructeur WMI (WMI pour World Manufacturer Identifier), la code descripteur VDS (VDS pour Vehicle Descriptor Section) et le code indicateur VIS (VIS pour Vehicle Identifier Section). Lorsque tu les combines, ils t’indiquent :

Le pays d’origine du constructeur et le type de véhicule (du 1er au 3e chiffre).

Les spécifications du véhicule, telles que la taille du moteur, le type de moteur et le type de boîte de vitesses (du 4e au 9e chiffre).

L’année du modèle, l’usine d’assemblage et le numéro de série unique (du 10e au 17e chiffre).

La plupart de ces informations peuvent donc être accessibles grâce à un décodeur de VIN Suzuki.

Où trouver le numéro VIN Suzuki?

Les constructeurs placent le numéro VIN sur des pièces irremplaçables afin de protéger la plaque VIN d’origine.

Habituellement, un VIN de Suzuki se trouve estampillé directement sur le cadre de la moto, près de la colonne de direction.

Pour trouver le numéro VIN d’une moto Suzuki, tu devras chercher aux endroits suivants :

Tête de direction

Rail du chassis

Partie inférieure du moteur (plus rare)

Si tu as des difficultés à trouver le numéro VIN, suis les instructions qui se trouvent dans le manuel propriétaire.

Quels modèles de Suzuki sont compatibles avec notre décodeur VIN?

Notre décodeur de VIN Suzuki peut vérifier n’importe quel véhicule Suzuki fabriqué après l’introduction de la norme VIN actuelle (dans les années 1980).

Bien que la gamme Suzuki n’ait pas beaucoup changé au cours des dernières décennies, notre décodeur VIN est compatible avec tous les types de motos Suzuki :

Sport – Hayabusa, GSX, et GSX-R;

Street – Katana, Boulevard, GSX-S, et séries SV;

Adventure – V-Storm, DR, et les séries RMX;

Scooter – Burgman, Avenis, Adress;

MX – séries RM.

Vérification d’historique de moto Suzuki : que peux-tu apprendre avec le numéro VIN d’une Suzuki?

Un numéro VIN te permet d’identifier un modèle Suzuki et d’obtenir des informations précieuses et détaillées sur son historique.

Un rapport d’historique fournit des données trouvées dans les bases de données de la police, des assurances ou des fabricants. Un rapport d’historique de moto Suzuki peut t’indiquer si un véhicule :

A été volé ;

A subi une fraude au kilométrage ;

A été impliqué dans un accident grave.

Les Suzuki sont très appréciées dans le monde pour leur rentabilité, leur qualité et leur fiabilité. Cependant, même les véhicules de cette marque peuvent avoir des propriétaires qui ne les entretiennent pas pas enclins à les entretenir correctement.

Si tu souhaites acheter une moto Suzuki d’occasion, utilise notre décodeur de VIN (et obtiens un rapport d’historique) pour éviter un mauvais achat.