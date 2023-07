Vérification VIN voiture : vérifier numéro châssis

Comment utiliser le décodeur de VIN pour effectuer une vérification du code VIN ?

L’utilisation de notre vérificateur universel de VIN est on ne peut plus simple :

Saisissez le code VIN à 17 caractères de votre véhicule dans le champ Saisir le code VIN. Cliquez sur Vérifier la voiture.

Dans la plupart des cas, le décodeur de VIN fournira gratuitement quelques informations de base. Ces informations devraient être suffisantes pour :

Vérifier si le code VIN est réel

Confirmer que le code VIN correspond au véhicule que vous vérifiez

Vous aider à décoder le code en le décomposant en parties

Pour accéder à plus de détails sur le véhicule, tels que le kilométrage, les dommages, les anciennes photos et les traces de vol, vous pouvez obtenir un rapport historique carVertical.

Qu’est-ce qu’un code VIN (numéro d’identification du véhicule) ?

Un numéro d’identification de véhicule (VIN) est un code unique identifiant (presque) tous les véhicules dans le monde. Les constructeurs automobiles ont commencé à l’utiliser au milieu du 20e siècle, mais en l’absence de normes strictes, tous les constructeurs ont créé leurs propres VIN : différentes longueurs, significations, etc.

La norme en vigueur a été établie en 1981. Elle exige que les VIN soient composés de 17 caractères et ne comportent pas les lettres O (o), I (i) et Q (q) afin d’éviter toute confusion avec des chiffres d’apparence similaire : 0, 1 et 9.

Le code VIN d’une voiture est divisé en plusieurs sections. Chacun d’entre eux contient des informations uniques sur l’année et le pays de fabrication du véhicule, ses caractéristiques, la liste des options, etc. Même s’il peut être difficile de comprendre la signification du VIN, les décodeurs de VIN comme le nôtre représentent un bon point de départ.

Plus important encore, vous pouvez utiliser le VIN pour accéder à des enregistrements dans des bases de données mondiales. Ils sont très utiles lorsque vous achetez un véhicule d’occasion : ils vous aideront à éviter les escroqueries telles que les reculs d’odomètre, les dommages cachés, etc.

Comment trouver le code VIN du véhicule ?

Comme le VIN est nécessaire pour enregistrer divers dossiers et effectuer une recherche de VIN, vous devez savoir où le trouver. Le code est toujours placé dans des endroits sécurisés sur le véhicule, afin que personne ne puisse accidentellement l’endommager ou le retirer. Voici les emplacements de code VIN les plus courants :

Sous le capot : le numéro d’identification du véhicule est souvent situé à l’avant du bloc moteur

: le numéro d’identification du véhicule est souvent situé à l’avant du bloc moteur Tableau de bord du côté du conducteur : sortez de la voiture et cherchez-le derrière le pare-brise

: sortez de la voiture et cherchez-le derrière le pare-brise Pilier de porte côté conducteur : ouvrez la porte du conducteur et recherchez une plaque VIN sur le côté intérieur du pilier

: ouvrez la porte du conducteur et recherchez une plaque VIN sur le côté intérieur du pilier L’extrémité avant du cadre : sur les véhicules plus anciens, elle est souvent située sur le passage de roue avant intérieur

: sur les véhicules plus anciens, elle est souvent située sur le passage de roue avant intérieur Pare-feu : sur certaines voitures anciennes, le VIN se trouve sur le pare-feu, qui est situé entre l’habitacle et le compartiment moteur.

Il s’agit des emplacements sur le véhicule, mais vous pouvez également le trouver sur les documents de propriété du véhicule (immatriculation) et sur le certificat d’assurance. Rappelez-vous simplement que tous les VIN doivent correspondre.

Quelles sont les informations fournies par le décodeur de VIN et le rapport sur l’historique de la voiture ?

Le moteur de recherche de VIN de carVertical scanne les bases de données des concessionnaires, des ateliers de réparation, des rapports de vente de voitures, des entreprises de location du monde entier et vous fournit toutes sortes d’informations, allant du contrôle régulier du kilométrage aux photos des dommages.

Alors qu’un décodeur de VIN gratuit ne fournit que des données de base. Voici ce que vous pouvez apprendre d’un rapport complet sur l’historique du véhicule de carVertical :

Reculs d’odomètre

Registres de vol des organismes d’application de la loi

Dommages (parfois, même des photos après un accident)

Dates d’enregistrement et d’inspection

Informations sur le certificat d’immatriculation du véhicule (a-t-il été utilisé comme taxi, véhicule de location, véhicule de police, etc. ; a-t-il subi des dégâts des eaux, etc.)

Équipement d’origine

Problèmes et rappels de modèles spécifiques

Pays d’origine, année de modèle

Vous pouvez voir ce qu’une vérification du VIN peut révéler sur votre voiture dans notre exemple de rapport historique du véhicule.

Entre-temps, le décodeur de VIN gratuit peut vous indiquer le numéro de la voiture :

Fabricant

Modèle

Année

Informations sur l’équipement de base

Analyse du VIN

Ne risquez pas votre sécurité en achetant une voiture d’occasion : introduisez son code VIN dans notre décodeur de VIN et découvrez immédiatement les problèmes de sécurité et les soucis potentiels.

Vérification gratuite du VIN et rapport historique de la voiture : pourquoi sont-ils différents ?

Si vous êtes familier avec les rapports d’historique de voiture et les décodeurs de VIN gratuits, vous connaissez sans doute déjà la différence quant à la quantité d’informations qu’ils fournissent. Cela s’explique facilement : la plupart des informations ne sont pas gratuites.

Un vérificateur de VIN gratuit fournit principalement des données accessibles gratuitement. Nous pouvons toujours vous indiquer la marque, le modèle et l’année de fabrication de la voiture. Dans certains cas, nous pouvons accéder à encore plus de données : par exemple, pour certaines voitures, nous pouvons vous donner les spécifications de base du véhicule. Techniquement, vous pourriez parcourir Internet pour trouver toutes ces informations, mais un vrai moteur de recherche de VIN le fait en quelques secondes, ce qui vous fait gagner beaucoup de temps.

Les informations que notre décodeur de VIN gratuit peut trouver varient d’un véhicule à l’autre.

En ce qui concerne le rapport complet sur l’historique du véhicule, nous nous plongeons dans diverses bases de données payantes du monde entier. carVertical a établi de solides relations commerciales avec des salles de vente aux enchères, des compagnies d’assurance, des fabricants et d’autres institutions afin d’obtenir autant de données précieuses et fiables que possible.

Non seulement ces données ne sont pas gratuites, mais un particulier ordinaire ne pourra pas toujours les acheter simplement.

Comment décoder le numéro d’identification du véhicule (VIN) ?

Le code VIN se compose de 17 caractères, qui sont divisés en plusieurs sections. Vous pouvez aussi techniquement décoder un VIN sans utiliser de décodeur. Chaque caractère a une signification fixe.

l’Identifiant mondial de constructeur (WMI)

La première section, connue sous le nom de code WMI, comporte trois caractères.

Le premier indique le pays d’origine, et il peut aller du chiffre « 1 » (États-Unis) à la lettre « Z » (Italie)

Le deuxième caractère montre le nom de la marque. Par exemple, « A » est pour « Audi », « B » est pour « BMW », « N » est pour « Nissan ». Cependant, parfois, « A » représente les fabricants britanniques ou « R » peut représenter « Audi ». C’est pourquoi un autre (troisième) caractère est nécessaire dans la section WMI.

Le dernier révèle la division du fabricant ou s’il s’agit d’une berline, d’une décapotable, d’un SUV ou de tout autre type de carrosserie

La structure de la section Identifiant mondial de constructeur est un peu différente lorsque le véhicule n’est pas produit en série.

Code descripteur du véhicule (VDS)

La deuxième section est le code descripteur du véhicule (SDV), et elle se compose de cinq caractères. Ils contiennent des informations sur la taille et le type de moteur, le système de freinage, la série de voitures, le modèle et le style de carrosserie. Chaque caractère représente des caractéristiques différentes et leur signification dépend du fabricant.

Section d’identification du véhicule (VIS)

Les 9 derniers caractères constituent la section d’identification du véhicule ou VIS. Les informations de cette section sont différentes, selon que le fabricant est américain, européen ou asiatique.

Pour les véhicules américains, les 2 premiers chiffres désignent l’année du modèle et l’usine de fabrication, tandis que les caractères restants constituent un code de série.

En ce qui concerne les véhicules de l’UE, le VIS doit uniquement fournir une « identification claire d’un véhicule particulier ».

Il ne fait aucun doute que de nombreux véhicules auront la même configuration et seront assemblés au même endroit, si bien que la seule différence dans leur VIN sera le numéro de série.

Il est compliqué de déterminer l’année du modèle sans tableau. Par exemple, si « 1 » est 2001 et « 2 » est 2002, « A » est 2010 et « B » est 2011.

Chaque usine d’assemblage a également son propre codage, il est donc préférable de trouver le caractère d’abord et de le rechercher ensuite.

Chiffre de contrôle

C’est la section la plus courte, et elle n’a qu’un seul caractère : un « chiffre de contrôle ». Ce chiffre est le résultat d’une opération mathématique, utilisant tous les autres caractères du VIN dans une formule.

Si au moins un caractère est faux ou incorrect, le résultat ne correspondra pas au chiffre de contrôle. Il est possible de calculer le chiffre de contrôle vous-même sans effectuer une recherche de VIN.

Dans les voitures américaines et chinoises, le chiffre de contrôle est toujours le 9e caractère du VIN. Les véhicules de l’UE ne précisent pas la position exacte.

Pourquoi le VIN est-il important ?

Le VIN est comme le numéro d’identification d’une personne, c’est le principal identifiant et détenteur d’informations. Le code VIN n’est pas seulement important, il est nécessaire si vous voulez conduire votre véhicule légalement. Cependant, il peut également révéler des informations substantielles.

Acheter une voiture d’occasion sans problèmes ni défauts cachés, c’est comme gagner le gros lot à la loterie. Mais, grâce aux VIN, les chances de décrocher le « gros lot » sont bien plus élevées.

Obtenir un historique automobile clair

Le numéro d’identification du véhicule est la seule pièce nécessaire pour vérifier l’historique d’une voiture. Grâce au format mondial à 17 caractères, les dossiers d’entretien, les problèmes juridiques, les dommages, les relevés de kilométrage et autres enregistrements peuvent être liés à un seul code.

Cela vaut même si la voiture a séjourné dans différents pays. Les vérifications de l’historique sont devenues une habitude pour de nombreux acheteurs de voitures d’occasion, car de plus en plus de données essentielles sont disponibles.

Déterminer si les documents du véhicule sont authentiques

L’une des choses à ne jamais négliger lors de l’achat d’une voiture d’occasion est de vérifier si les numéros d’identification des documents et du véhicule correspondent. Les fausses immatriculations de véhicules et autres documents légaux restent un problème courant. De nombreuses personnes tombent dans les pièges des escrocs simplement parce qu’elles ne s’assurent pas que les VIN correspondent.

Vérifier l’équipement et les spécifications techniques

Rechercher une voiture dont la peinture et l’équipement sont identiques est une chose, mais vérifier si ces caractéristiques proviennent de l’usine est tout aussi important.

Certains « améliorent » leur voiture en remplaçant les sièges, les pare-chocs, en changeant la peinture ou même en installant un autre moteur, beaucoup de ces « améliorations » sont mal installées ou ne sont pas appropriées.

Vérifiez toujours si la couleur, le moteur, les sièges et les autres caractéristiques principales de l’équipement d’origine et des spécifications techniques correspondent à la voiture réelle. Sinon, vous risquez de découvrir ces piètres « améliorations » chez le réparateur (ou pire).

Différentes méthodes d’identification des véhicules

Le code VIN n’est qu’une des multiples façons d’identifier un véhicule.

De multiples moyens d’identification sont nécessaires pour diverses raisons, notamment pour détecter divers types de fraude. Cela dit, la norme iso relative au VIN est la méthode d’identification des véhicules la plus fiable.

Anciens codes VIN

Notre décodeur universel de VIN ne fonctionne pas avec les anciens formats de VIN en raison d’un formatage différent. Les véhicules fabriqués entre 1954 et 1981 utilisent différents formats de VIN. Vous devrez donc trouver un outil de recherche de VIN spécifique pour les décoder.

Cela dit, les modèles d’avant 1981 peuvent aussi être volés, endommagés ou radiés comme n’importe quel autre véhicule. En tant que tel, les anciens codes VIN sont encore nécessaires.

Châssis ou numéro de châssis (en particulier au Japon)

Les codes VIN ne sont pas aussi communs au Japon. Au lieu de cela, le pays utilise souvent les numéros de châssis ou de cadre, dont le format est complètement différent du code standard à 17 caractères.

Les décodeurs ordinaires ne peuvent pas reconnaître ces « numéros de châssis » et « numéros de cadre » que l’on trouve dans les véhicules japonais. Vous devrez donc chercher un décodeur conçu spécifiquement pour eux.

Numéros de la plaque d’immatriculation

La plupart des pays exigent que vous immatriculiez un véhicule pour l’utiliser sur la voie publique. Cela signifie qu’il existe des bases de données contenant des données sur chaque véhicule, sur la base des numéros de plaque d’immatriculation. Souvent, la vérification des plaques d’immatriculation est gratuit, mais cela dépend uniquement du pays.

Cette vérification ne devrait pas fournir plus que des informations de base comme la marque et le modèle du véhicule, le titre et le statut de l’assurance. De plus, elle n’est pas aussi utile dans les situations transfrontalières.