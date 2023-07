Politique de remboursement « carVertical »

Dispositions générales

Vous avez droit à un remboursement total ou partiel dans les 30 jours civils suivant votre achat.

Après la période de 30 jours, vous ne serez plus éligible et ne pourrez plus recevoir de remboursement.

Raisons d’un remboursement

Si vous remarquez des anomalies dans le service de vérification du numéro d’identification du véhicule.

Si vous n’avez pas reçu le rapport après avoir payé.

Autre motif de remboursement.

Informations requises lors de la demande de remboursement

Téléchargez et remplissez le formulaire de remboursement. Le formulaire peut être téléchargé ici. Envoyez le formulaire rempli (Word ou PDF) à support+france@carvertical.com Joignez le relevé bancaire de la transaction à la lettre et aux autres fichiers importants.

L’équipe carVertical examinera votre rapport, évaluera les données que vous soumettez et vous répondra dans le délai d’un jour ouvrable.

Si vous avez des questions supplémentaires, n’hésitez pas à nous contacter à support+france@carvertical.com.