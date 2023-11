Décodeur VIN pour Harley Davidson

Harley-Davidson est un constructeur américain de motos qui produit des motos lourdes de type cruiser dotées de gros moteurs. L’entreprise a été fondée en 1903 et a survécu à la Grande Dépression, aux guerres et à de multiples crises économiques.

Aujourd’hui, les motos Harley Davidson sont appréciées pour leur qualité de fabrication haut de gamme et leur design attrayant. Se démarquant de la concurrence, Harley Davidson est devenue l’une des marques de motos les plus emblématiques au monde.

Qu’est-ce qu’un numéro VIN de Harley Davidson?

Un numéro VIN est une combinaison de 17 caractères présents sur n’importe quelle moto. Un numéro VIN de Harley Davidson est donc comme la carte d’identité personnelle de la moto nécessaire à son identification. Tu auras besoin d’un numéro VIN pour assurer ou immatriculer une moto, ou pour vérifier son historique.

Harley Davidson a commencé à utiliser le format actuel de numéro VIN à 17 caractères en 1981. Sur les modèles précédents, c’est le numéro du moteur qui faisait office de VIN et il ne comprenait pas autant de caractères. Par exemple, les modèles produits entre 1930 et 1962 avaient des numéros VIN à 8 caractères qui incluaient uniquement l’année de production, la désignation du modèle et un numéro de production. Sur les modèles qui ont suivi, le premier chiffre du numéro de production était impair pendant les années de production impaires et pair pendant les années de production paires.

Que contient un numéro VIN de Harley Davidson?

Un numéro VIN de Harley se compose de 3 sections principales qui permettent de révéler certaines informations en un coup d’œil :

Le code constructeur WMI (du 1er au 3e chiffre) indique le pays de fabrication d’un véhicule, le nom de la marque et le type de véhicule ;

indique le pays de fabrication d’un véhicule, le nom de la marque et le type de véhicule ; Le code descripteur VDS (du 4e au 9e chiffre) indique le type de moteur et les spécifications d’une moto ;

indique le type de moteur et les spécifications d’une moto ; Le code indicateur VIS (du 10e au 17e chiffre) indique l’année du modèle, l’usine d’assemblage et comprend un numéro de série unique.

Par exemple, si le WMI se compose de « 1HD », la moto a été fabriqué aux États-Unis, tandis que « MEG » correspond au Brésil. Techniquement, tu peux décoder un VIN manuellement, mais notre Décodeur VIN pour Harley Davidson peut le faire pour toi en quelques secondes.

Où trouver le numéro VIN d’une Harley Davidson?

Les constructeurs automobiles placent les numéros VIN sur les pièces irremplaçables ou rarement remplaçables pour éviter la fraude ou un retrait accidentel. Dans la plupart des cas, les numéros VIN de Harley sont estampillés sur le côté droit du cadre près du guidon. Parfois, tu peux trouver la plaque VIN imprimée sur la colonne de direction.

Les documents d’immatriculation et d’assurance indiquent également le numéro VIN de la moto. N’oublie pas que les numéros trouvés à différents endroits doivent correspondre.

Quels modèles Harley Davidson fonctionnent avec notre décodeur VIN?

Notre décodeur VIN pour Harley Davidson fonctionne uniquement avec les motos fabriquées à partir de 1981, ce qui signifie que le numéro VIN doit contenir 17 caractères. Tu peux vérifier de nombreuses motos Harley Davidson plus anciennes et toutes les Harley modernes sur carVertical, notamment :

Motos de tourisme aventure : Pan America, Pan Americae 1250, Pan America Special ;

Cruisers : Fat Bob, Fat Boy, Forty-Eight, Heritage Classic, Iron, Low Rider, Softail, Sport Glide, Street Bob ;

Motos Grand American Touring : Road Glide, Street Glide, Electra Glide, Road King, Ultra Limited ;

Motos sportives : Nightster, Sportster ;

Trikes : Tri Glide, Freewheeler, Tri Glide Ultra.

Quand tu achètes une moto Harley Davidson d’occasion ou que tu veux vérifier ta moto Harley Davidson personnelle, tu peux décoder son numéro VIN pour t’assurer qu’il correspond à la marque, au modèle et à d’autres informations essentielles.

Vérification d’historique Harley Davidson : que peux-tu apprendre avec un VIN de Harley Davidson?

Les acheteurs de motos d’occasion font face à un sérieux risque de fraude quand ils achètent une moto sans connaître son historique. On trouve des motos endommagées ou volées mises sur le marché dans divers pays, sans que les acheteurs, ni parfois même les vendeurs, ne soient au courant de ces détails qui devraient en faire baisser la valeur. Un rapport historique complet de Harley Davidson peut révéler :

Les manipulations de kilométrage

Les procédures VGE

Des détails sur les dommages passés

Les vols

L’équipement d’origine

Notre mission est de protéger les acheteurs de véhicules d’occasion contre la fraude et de leur donner l’avantage dans les négociations. Nous collaborons avec des constructeurs, des concessionnaires, des compagnies d’assurance, des garages, des centres de contrôle technique et d’autres institutions et associations pour fournir des rapports d’historique de moto Harley-Davidson à jour et fiables.