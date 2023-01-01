carVertical для бизнеса
Благодаря нашим решениям работа с подержанными автомобилями станет проще, прозрачнее и справедливее для конечного покупателя.
Снижаем риск непредвиденных трат
Совершенствуем процесс оценки
Ускоряем продажи
Без договора и обязательств. Гибкие условия.
Отчеты для бизнеса по специальным ценам. Более % экономии.
30дней
Гарантия возврата денег
Идеально подходит для любого автомобильного бизнеса
Не важно покупаешь ты, продаешь или страхуешь — carVertical поможет
Автосалоны
Доверие клиентов — основа бизнеса, особенно если этот бизнес связан с подержанными автомобилями. Люди стараются покупать машины у проверенных продавцов. Повысить доверие к вам и вашему бизнесу можно предоставив клиенту подробную информацию об автомобиле от carVertical.
Автомобильные онлайн-маркетплейсы
Встроив возможности carVertical в свой маркетплейс или сайт объявлений, вы сможете повысить доверие клиентов к вашему сервису. К тому же продажи у автосалонов на вашей платформе вырастут, а с ними и ваш собственный бренд.
Страховые и лизинговые компании
Знание истории автомобиля дает вам исчерпывающую информацию, чтобы сделать клиенту справедливое предложение по условиям автострахования или лизинга. Кроме того, услуги carVertical могут быть очень полезны для эффективного управления претензиями и противодействия мошенничеству.
Интеграция через API
Наша цель — сделать работу в автомобильном секторе удобнее, поэтому мы открыли для бизнес-партнеров доступ к нашему API. С его помощью вы сможете сами настроить интеграцию в ваш сервис и получить максимальную выгоду от использования carVertical.
Назначить консультацию
Познакомьтесь с нашими экспертами
Мы — целеустремленная команда теоретиков и практиков. Нас по-настоящему увлекает наша работа. Мы стремимся добиться большей прозрачности на рынке подержанных автомобилей, помогая компаниям и частным лицам заключать самые выгодные сделки. Давайте знакомиться!
Часто задаваемые вопросы
Нужна помощь? Ниже приведены темы, о которых нас обычно спрашивают.