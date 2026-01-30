Så här använder du VIN-avkodaren Vår VIN-avkodare för motorcyklar är enkel att använda. Så här gör du: Mata in motorcykelns VIN-kod i fältet Ange VIN.

Klicka på Avkoda VIN. Vin-avkodaren gör en kort VIN-kontroll för att se till att VIN-numret är riktigt och matchar din motorcykel. Du kan beställa en komplett historikrapport för mer information.

Vad är en motorcykels VIN-nummer? Alla motorcyklar har ett unikt VIN-nummer (från engelskans vehicle identification number) som används för att identifiera fordonet. Fordonstillverkare började använda VIN-nummer redan på 1950-talet, men det ursprungliga systemet var problematiskt eftersom olika tillverkare använde olika format. Det nuvarande formatet standardiserades 1981 i USA av NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration). Den nya standarden innebar att alla motorfordon och släpvagnar var tvungna att ha ett unikt identifieringsnummer på 17 tecken. Denna kod består av olika delkoder som har specifika innebörder. Alla motorfordon har ett VIN-nummer inklusive superbikes, cruisers, mopeder, fyrhjulingar och till och med (vissa) elskotrar. Vissa racingmotorcyklar har inget VIN-nummer eftersom de inte kan registreras. Men om de är gatulagliga bör du dock kunna hitta ett VIN. Tänk på att VIN-koden kan sitta på olika ställen beroende på motorcykelns modell. VIN-numret sitter på en dekal eller är ingraverat i metall och kan inte avlägsnas, bytas ut eller manipuleras.

Så här hittar du motorcykelns VIN-nummer

Fordonets VIN-nummer behövs i olika situationer och därför placerar tillverkare numret på delar som inte kan bytas ut. Den exakta placeringen beror på tillverkaren, men du bör kunna hitta numret nära styrhuvudet, på en ramskena eller ibland på undersidan av motorn. Glöm inte att kolla motorcykelns registrerings- och försäkringshandlingar eftersom de också anger VIN-numret. Se till att det är samma nummer överallt.

Vilken information visar VIN-avkodaren för motorcyklar? Huvudsyftet med ett VIN-nummer är att identifiera fordon. Den som ska köpa en begagnad motorcykel kan också använda VIN-numret för att kolla upp fordonet och skaffa en historikrapport. Du kan alltid prova vår gratis VIN-avkodare för att kontrollera att VIN-numret är äkta och se grundläggande information om motorcykeln, såsom tillverkare, märke, modell, år och utrustning. Du får dock mer värdefull information om motorcykelns förflutna med en komplett historikrapport – till och med sådant som den nuvarande ägaren kanske inte känner till. Med en komplett rapport från carVertical kan du få reda på: Återställning av vägmätare

Stöldregister

Skador (ibland med bilder)

Registrerings- och besiktningsdatum

Ägarbyten

Registreringsbevis

Specifika problem med modellen och återkallelser Denna information hjälper dig att avgöra motorcykelns skick samt eventuella kostnader och säkerhetsrisker du kan utsättas för. Det är ingen bra idé att snåla med historikrapporten när du köper en begagnad motorcykel.

Vad är skillnaden mellan en gratis VIN-kontroll och en komplett historikrapport? Vår gratis VIN-avkodare ger endast grundläggande fordonsdata. Med en snabb VIN-kontroll får du reda på motorcykelns märke, modell, tillverkningsår och utrustning. Vägmätarregister, skador, foton och annan värdefull information får du däremot endast med en komplett rapport. Vi samarbetar med auktionshus, försäkringsbolag, tillverkare och andra institutioner för att få tillgång till pålitliga databaser i hela världen. På så sätt säkerställer vi att våra kunder får bra, detaljerad information.

Att avkoda motorcykelns VIN-nummer Motorcyklar har samma format på VIN-koden som bilar, det vill säga 17 tecken som kan delas in i olika sektioner för avkodning. Så här ser de olika sektionerna ut: Tillverkarkod (WMI) De första tre tecknen i ett VIN-nummer utgör tillverkarkoden som identifierar motorcykelns tillverkare: Det första tecknet talar om i vilket land motorcykeln byggdes. Detta kan vara en siffra eller en bokstav och varje land har ett unikt tecken.

Det andra tecknet står för märket. Till exempel står Y för Yahama, S för Suzuki och K eller S för Kawasaki.

Det tredje tecknet är tillverkarens indelning eller motorcykeltyp (ATV, skoter, superbike, dirt bike etc). WMI-sektionen kan ha en annan struktur om motorcykeln inte är massproducerad. Fordonsbeskrivning (VDS) Nästa fem tecken bildar fordonsbeskrivningen (VDS) och den innehåller flest uppgifter om motorcykeln. VDS visar märke, motorstorlek, motortyp och ramstil. Innebörden och placeringen av tecknen i denna sektion beror på tillverkaren. Kontrollsiffra Kontrollsiffran behövs för att säkerställa VIN-kodens legitimitet. Tecknen tas fram genom en speciell matematisk formel som appliceras på alla andra tecknen i VIN-koden. VIN-numret är inkorrekt eller falskt om resultatet inte matchar kontrollsiffran. VIN-avkodare räknar ut formeln när du kollar upp ett VIN-nummer. Fordonsidentifiering (VIS) Fordonsidentifieringssektionen består av de sista åtta tecknen och anger årsmodell, monteringsanläggning och motorcykelns unika serienummer. När du köper en begagnad motorcykel kan du alltid kolla det tionde tecknet, som avslöjar årsmodellen: 1, 2 och högre nummer står för 2001, 2002 etc. Bokstaven A står för 2010 medan B betyder 2011 etc.