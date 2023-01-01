Индекс прозрачности рынка carVertical позволяет определить уровень скрытой или ложной информации, предоставляемой клиенту при покупке подержанного автомобиля. Исследование было проведено в 23 странах, где carVertical оказывает услуги по составлению отчетов об истории транспортных средств в течение не менее чем одного года.

Исследование основано на данных из реальных отчетов об автомобилях, приобретенных нашими клиентами в течение 12 месяцев. Мы использовали только сведения из отчетов, которые соответствуют нашим внутренним стандартам качества (например, качественный отчет должен содержать не менее трех записей с показаниями одометра).

Автомобиль считается импортированным, если он имеет историю вне страны приобретения.

При расчете среднего количества поврежденных автомобилей были исключены незначительные повреждения стоимостью менее 500€ (например, сломанное зеркало заднего вида или небольшие царапины). Чтобы сравнить ситуацию в разных странах, средний показатель был разделен на ВВП на душу населения.

Индекс прозрачности рынка carVertical основан на 6 факторах, дающих в совокупности максимальную оценку 1,2. Поскольку прогнозируемое влияние этих факторов на прозрачность рынка может быть различным, эксперты carVertical присвоили им разные значения.