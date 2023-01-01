Вин декодер Ducati

Ducati Motor Holding (производственное подразделение компании Ducati) — один из ведущих производителей мотоциклов в мире, принадлежащий одному из крупнейших транспортных концернов Volkswagen.

Хотя компания Ducati была основана в 1926 г., производство мотоциклов началось лишь в 1950 г., когда компания стала выпускать небольшие одноцилиндровые машины, которые пользовались большим успехом в Италии, на родине Ducati.

Сегодня в мире насчитывается более 400 клубов Ducati, которые ценят искусство итальянских мастеров и вклад компании в гонки супербайков.

Что такое Вин код Ducati?

Вин код Ducati (идентификационный номер транспортного средства) — это уникальный 17-значный код, который позволяет идентифицировать любой выпущенный компанией мотоцикл.

Этот код можно использовать для получения ценных сведений, включая подробные технические характеристики и историю транспортного средства.

В отличие от номерного знака мотоцикла, Вин код нельзя законно изменить или поменять — он навсегда закреплен за конкретным транспортным средством Ducati. Поэтому поиск по Вин коду Ducati крайне полезен перед покупкой подержанного мотоцикла.

Что содержит Вин код Ducati?

Идентификационный номер мотоцикла Ducati состоит из 3 частей: Всемирного идентификационного кода производителя или WMI (цифры 1-3), Описательной части транспортного средства или VDS (цифры 4-9) и Отличительной части транспортного средства или VIS (цифры 10-17).

Каждый сегмент Вин кода содержит данные о конкретном мотоцикле:

WMI — позволяет узнать страну производителя и тип мотоцикла;

— позволяет узнать страну производителя и тип мотоцикла; VDS — раскрывает подробные технические характеристики (тип и объем двигателя, чистую тормозную мощность) с завода-изготовителя;

— раскрывает подробные технические характеристики (тип и объем двигателя, чистую тормозную мощность) с завода-изготовителя; VIS — позволяет установить завод-изготовитель, год выпуска модели и включает серийный номер.

Хотя Вин код можно расшифровать вручную, Вин декодер Ducati сделает все за тебя в считанные секунды.

Где искать Вин код Ducati?

Самый простой способ найти Вин код Ducati — посмотреть регистрационные документы, страховые карточки или правоустанавливающие документы.

Однако будущим владельцам Ducati рекомендуется сравнить Вин код в документах и на шасси мотоцикла. Вин код не мотоцикле можно найти:

справа от рулевой колонки.

в пространстве между цилиндром и верхним крепежным болтом (характерно для старых мотоциклов Ducati).

Какие модели Ducati проверяются Вин декодером?

Вин коды используются в производстве мотоциклов с 1980-х годов. Благодаря этому Вин декодер Ducati и проверку истории можно применить практически ко всем моделям, включая Panigale, Streetfighter, Supersport, Multistrada, Monster, Hypermotard и Diavel.

Проверка истории Ducati: что можно узнать по Вин коду Ducati?

С помощью Вин кода можно узнать полную историю мотоцикла Ducati. Поскольку Вин коды уникальны и постоянны, они идеально подходят для хранения исторических сведений о мотоцикле. Наша проверка истории объединяет подробные данные из государственных и страховых баз и предоставляет отчет об истории, который включает:

историю аварий

угоны

случаи скручивания одометра

историю владения

комплектацию

Учитывая, что мотоциклы Ducati не самые дешевые в обслуживании, любой скрытый дефект может серьезно повлиять на будущие эксплуатационные расходы. При покупке подержанной модели для улиц мы рекомендуем использовать Вин декодер Ducati. Только помни, что исторические данные не предоставляются бесплатно.