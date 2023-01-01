Вин декодер Ducati
Используй цифровой Вин декодер Ducati для получения бесплатных базовых сведений о мотоцикле или создания полного отчета об истории мотоцикла — с указанием пробега, повреждений и других записей.
Ducati Motor Holding (производственное подразделение компании Ducati) — один из ведущих производителей мотоциклов в мире, принадлежащий одному из крупнейших транспортных концернов Volkswagen.
Хотя компания Ducati была основана в 1926 г., производство мотоциклов началось лишь в 1950 г., когда компания стала выпускать небольшие одноцилиндровые машины, которые пользовались большим успехом в Италии, на родине Ducati.
Сегодня в мире насчитывается более 400 клубов Ducati, которые ценят искусство итальянских мастеров и вклад компании в гонки супербайков.
Что такое Вин код Ducati?
Вин код Ducati (идентификационный номер транспортного средства) — это уникальный 17-значный код, который позволяет идентифицировать любой выпущенный компанией мотоцикл.
Этот код можно использовать для получения ценных сведений, включая подробные технические характеристики и историю транспортного средства.
В отличие от номерного знака мотоцикла, Вин код нельзя законно изменить или поменять — он навсегда закреплен за конкретным транспортным средством Ducati. Поэтому поиск по Вин коду Ducati крайне полезен перед покупкой подержанного мотоцикла.
Что содержит Вин код Ducati?
Идентификационный номер мотоцикла Ducati состоит из 3 частей: Всемирного идентификационного кода производителя или WMI (цифры 1-3), Описательной части транспортного средства или VDS (цифры 4-9) и Отличительной части транспортного средства или VIS (цифры 10-17).
Каждый сегмент Вин кода содержит данные о конкретном мотоцикле:
- WMI — позволяет узнать страну производителя и тип мотоцикла;
- VDS — раскрывает подробные технические характеристики (тип и объем двигателя, чистую тормозную мощность) с завода-изготовителя;
- VIS — позволяет установить завод-изготовитель, год выпуска модели и включает серийный номер.
Хотя Вин код можно расшифровать вручную, Вин декодер Ducati сделает все за тебя в считанные секунды.
Где искать Вин код Ducati?
Самый простой способ найти Вин код Ducati — посмотреть регистрационные документы, страховые карточки или правоустанавливающие документы.
Однако будущим владельцам Ducati рекомендуется сравнить Вин код в документах и на шасси мотоцикла. Вин код не мотоцикле можно найти:
- справа от рулевой колонки.
- в пространстве между цилиндром и верхним крепежным болтом (характерно для старых мотоциклов Ducati).
Какие модели Ducati проверяются Вин декодером?
Вин коды используются в производстве мотоциклов с 1980-х годов. Благодаря этому Вин декодер Ducati и проверку истории можно применить практически ко всем моделям, включая Panigale, Streetfighter, Supersport, Multistrada, Monster, Hypermotard и Diavel.
Проверка истории Ducati: что можно узнать по Вин коду Ducati?
С помощью Вин кода можно узнать полную историю мотоцикла Ducati. Поскольку Вин коды уникальны и постоянны, они идеально подходят для хранения исторических сведений о мотоцикле. Наша проверка истории объединяет подробные данные из государственных и страховых баз и предоставляет отчет об истории, который включает:
- историю аварий
- угоны
- случаи скручивания одометра
- историю владения
- комплектацию
Учитывая, что мотоциклы Ducati не самые дешевые в обслуживании, любой скрытый дефект может серьезно повлиять на будущие эксплуатационные расходы. При покупке подержанной модели для улиц мы рекомендуем использовать Вин декодер Ducati. Только помни, что исторические данные не предоставляются бесплатно.
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