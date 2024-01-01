Для проверки истории транспортного средства многие сервисы просят предоставить его регистрационные данные, номерные знаки и другие сведения.

А всё, что нужно с carVertical, — это VIN-код, который часто включают в объявления о продаже транспортного средства в сети. Даже если он не указан, продавцы охотнее предоставят этот код, чем конфиденциальные данные, позволяющие установить личность владельца.

Самое главное, что VIN — это единственное надежное средство идентификации, которое не меняется после выхода транспортного средства с завода. Это позволяет получать сведения о транспортных средствах независимо от того, где они находились в прошлом.