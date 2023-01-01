Компания Suzuki уже более ста лет успешно производит мотоциклы, автомобили, вездеходы и подвесные лодочные моторы.

«Не сломалось, не чини» — этого принципа придерживается Suzuki Motor Corporation и ее филиалы. Даже не будучи самой инновационной компанией, Suzuki имеет безусловный авторитет в таких категориях, как надежность и эффективные гоночные программы.

Что такое Вин декодер Suzuki?

Вин код является идентификатором каждого транспортного средства Suzuki. Этот уникальный код из 17 цифр также помогает покупателям подержанных автомобилей и мотоциклов защититься от мошенников.

Идентификационный номер транспортного средства — это справочный код для фиксации различных событий и других сведений о пассажирском мотоцикле Suzuki в течение всего срока эксплуатации.

Что содержит Вин код Suzuki?

Буквы и цифры Вин кода Suzuki делятся на Всемирный идентификационный код производителя, Описательную часть транспортного средства и Отличительную часть транспортного средства. Их сочетание позволит узнать:

страну производителя и тип транспортного средства (1-3 цифры).

спецификации транспортного средства — объем двигателя, тип двигателя и тип коробки передач (от 4 до 9 цифр).

год выпуска модели, сборочный завод и уникальный серийный номер (от 10 до 17 цифр).

Большую часть этих данных можно получить с помощью Вин декодера Suzuki.

Где искать Вин код Suzuki?

Производители наносят Вин код на несъемные детали, чтобы защитить оригинальный Вин значок.

Как правило, Вин код Suzuki можно найти:

выбитым непосредственно на раме мотоцикла , у рулевой колонки

, у рулевой колонки на лонжероне рамы

(редко) в нижней части двигателя

При трудностях с поиском Вин кода следуй инструкциям в руководстве пользователя.

Какие модели Suzuki проверяются Вин декодером?

Вин декодер позволяет проверить любое транспортное средство Suzuki, выпущенное после принятия текущего Вин стандарта (в 1980-х годах).

Хотя модельный ряд Suzuki не претерпел существенных изменений за последние десятилетия, наш Вин декодер поддерживает все виды мотоциклов Suzuki:

Sport — Hayabusa, GSX, GSX-R;

Street — Katana, Boulevard, GSX-S, серия SV;

Adventure — V-Storm, DR, серия RMX;

Scooter — Burgman, Avenis, Adress;

MX – серия RM.

Проверка истории мотоцикла: что можно узнать по Вин коду Suzuki?

Вин код позволяет идентифицировать модель Suzuki, узнав ценные подробные сведения об истории.

Бесплатный Вин декодер Suzuki предоставит базовые данные, а отчет об истории содержит данные из баз полиции, страховых компаний или производителей. Отчет об истории Suzuki может содержать такие факты о транспортном средстве:

похищения;

махинации со скручиванием пробега;

серьезные аварии.

Модели Suzuki высоко ценятся во всем мире — за стоимость, качество и надежность. Однако иногда транспортные средства этой марки попадают в руки недобросовестных владельцев.

Если хочешь купить подержанный мотоцикл Suzuki, воспользуйся нашим Вин декодером (и получи отчет об истории), чтобы избежать неудачной покупки.