Декодер VIN Audi

Что такое VIN-код Audi?

Каждый автомобиль Audi имеет идентификационный номер транспортного средства (VIN). Он представляет из себя 17-значный буквенно-цифровой код, являющийся уникальным для каждого автомобиля или мотоцикла Audi в мире.

Проверка VIN-кода Audi часто является первым шагом покупки подержанного автомобиля. Она не только покажет вам технические характеристики любого транспортного средства, но и предоставит ценную информацию о прошлом автомобиля. Крупные аварии, криминальные и страховые события – всё это вы можете узнать из VIN-кода Audi.

Что содержит VIN-код Audi?

VIN-код Audi может быть поделен на три сегмента, каждый из которых предоставляет различную информацию о транспортном средстве. Исходя из идентификатора мирового производителя (WMI, символы 1-3), раздела описания транспортного средства (VDS, символы 4-9) и раздела идентификатора транспортного средства (VIS, символы 10-17), вы найдете следующую информацию:

страна происхождения, производителя, тип ТС; важные характеристики, такие как тип двигателя, трансмиссии, кузова и т.д.; завод-изготовитель и серийный номер

Где найти VIN-код Audi?

VIN-код вашего Audi должен находиться в регистрационных документах, а также в страховом полисе. Однако, вы также можете найти его непосредственно на автомобиле. Для этого проделайте следующие шаги:

стойте около ветрового стекла со стороны водительской двери; постарайтесь найти металлическую пластину на приборной панели за ветровым стеклом; VIN-код вашего Audi выглядит примерно так: WAUEA88DXTA287834

Также вы можете найти VIN-код на раме, где боковая дверь водителя защелкивается в автомобиле.

Проверка истории Audi

Введите ваш VIN-код Audi в наш VIN-декодер для полной цифровой проверки вашего автомобиля. VIN-код является уникальным и неизменным, что позволяет использовать его в роли ключа при регистрации различных исторических данных о транспортном средстве. Наш декодер объединяет информацию из государственных и страховых баз, чтобы представить вам отчет, в том числе содержащий:

прошлые фотографии вашего автомобиля Audi;

историю ДТП;

криминальную историю;

случаи скручивания пробега;

историю владения;

историю отзывных кампаний.

Обратите внимание, что содержимое отчета может быть разным в зависимости от вашей страны и других факторов.