Zásady vrácení peněz

Společnost carVertical se vždy snaží poskytovat co nejúplnější a nejpřesnější dostupné informace o jakémkoli vozidle. Jsme si však vědomi toho, že přehled nemusí splnit vaše očekávání ve všech ohledech. V těchto zásadách pro vrácení peněz uvádíme podmínky, za kterých vám můžeme vrátit peníze ve formě kreditu.

Automatické vrácení kreditu za přehled bez klíčových informací

Pokud k vygenerování přehledu carVertical použijete kredit a daný přehled nebude obsahovat žádná důležitá historická data (typicky se tyto údaje objevují v sekcích Tachometr, Poškození nebo Časová osa), považujeme ho za „přehled bez klíčových informací“. V takovém případě vám automaticky vrátíme váš kredit.

Tento proces probíhá automaticky a vrácený kredit můžete ihned použít na kontrolu jiného vozidla.

Žádost o vrácení kreditu

Nárok na vrácení peněz můžete mít i v případě, že váš přehled obsahoval klíčové informace (nebo jste neobdrželi zpátky kredit), a to za následujících podmínek:

V přehledu jsou chyby nebo nesrovnalosti.

Přehled jste vůbec neobdrželi.

Jiné odůvodněné okolnosti.

Abyste měli nárok na vrácení kreditu, musíte podat žádost do 30 dnů od použití kreditu na vygenerování přehledu. Pokud chcete podat žádost o vrácení kreditu, pošlete nám e-mail na adresu support+czechia@carvertical.com s podrobnostmi o problému a my se vám ozveme do jednoho pracovního dne.