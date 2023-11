Dekodér VIN motocyklu Kawasaki

Společnost Kawasaki je jedním z největších výrobců motocyklů na světě a silným konkurentem známých značek, jako jsou Yamaha, Honda a Suzuki. Společnost Kawasaki Heavy Industries byla založena v roce 1896, ale do motocyklového byznysu vstoupila až v roce 1960 po převzetí společnosti Meguro Motorcycles.

Dceřiná společnost Kawasaki Motors vytřela novinářům zrak v roce 1983 poté, co představila kapalinou chlazený čtyřválec Kawasaki GPz900R Ninja. To byl začátek legendární řady „Ninja“, do které dnes patří také kompresorem přeplňovaný model Kawasaki Ninja H2R o výkonu 310 koňských sil. Společnost v současnosti nabízí motocykly, čtyřkolky, vodní skútry a užitková vozidla.

Co je VIN číslo motocyklu Kawasaki?

VIN (Identifikační číslo vozidla) je jedinečná kombinace 17 znaků, která se u vozidel používá k jejich identifikaci. Současný formát VIN byl vydán úřadem NHTSA v roce 1981.

Každá motorka Kawasaki disponuje svým VIN kódem, který je nezbytný při registraci nebo pojištění motocyklu. Proto může vyhledávání VIN kódu Kawasaki odhalit informace o změnách majitelů, nesrovnalostech v počtu najetých kilometrů, poškozeních a dalších podstatných detailech.

Co obsahuje VIN kód motocyklu Kawasaki?

Každý ze 17 znaků kódu VIN představuje konkrétní údaj. Například desátý znak udává modelový rok („1“ znamená 2001, „B“ znamená 1981 nebo 2011 atd.). Jedná se o jeden z nejjednodušších prvků k odhalení.

Pro rychlejší dekódování můžete kód VIN rozdělit na 3 hlavní sekce:

Světový kód výrobce (WMI). První 3 znaky udávají zemi, výrobce a typ vozidla.

První 3 znaky udávají zemi, výrobce a typ vozidla. Popisný kód vozidla (VDS ). Tato sekce se skládá ze znaků 4–9, které odhalují značku, typ motoru a styl karoserie a obsahují kontrolní číslici.

). Tato sekce se skládá ze znaků 4–9, které odhalují značku, typ motoru a styl karoserie a obsahují kontrolní číslici. Výrobní a identifikační číslo (VIS). Posledních 7 znaků udává rok výroby modelu, výrobní závod a obsahuje šestimístné výrobní číslo.



Jednoduchým vyhledáním a ověřením VIN kódu Kawasaki můžete zjistit všechny tyto informace, zatímco přehled historie odhalí klíčová fakta o historii motocyklu.

Kde mohu najít VIN kód motocyklu Kawasaki?

VIN kód motocyklu je něco jako váš osobní průkaz a jeho falšování je nezákonné. Výrobci obvykle umisťují číslo VIN na nenahraditelné nebo zřídka vyměnitelné části karoserie motocyklu. Tento kód může být vyražen do kovu nebo vytištěn na polepu stroje. Přesné umístění VIN kódu Kawasaki závisí na typu vozidla:

motocykly – na řídicí hlavě, pod řídítky;

čtyřkolky – na levé nebo pravé přední rámové liště za kolem;

užitková vozidla – na přední rámové liště pod sedadlem, na rámové liště sedadla řidiče nebo v blízkosti přední části vozidla.

Identifikační číslo VIN najdete také v technickém průkazu vozidla. Pokud nemůžete na svém motocyklu Kawasaki najít VIN, vyhledejte si podrobné pokyny v návodu k obsluze.

Jaké modely motocyklu Kawasaki fungují s naším VIN dekodérem?

Náš VIN dekodér pro Kawasaki funguje se všemi motocykly vyrobenými od roku 1981 (se všemi, které používají 17 znakový formát). Dekodér VIN carVertical pro vozy Kawasaki můžete použít ke kontrole všech současných motocyklů Kawasaki, včetně následujících:

hypersporty – Ninja H2R, Ninja H2, Ninja ZX-6R, Ninja ZX-10R, Ninja ZX-14R , Ninja 400, Ninja 650, Ninja 1000SX, Z H2 ;

, ; naháči – Z125, Z400, Z650, Z900 ;

; retro sportovní motocykly – Z650RS, Z900RS ;

; klasické motocykly – W800 ;

; cestovní motocykly – Versys-X 300, Versys 650, Versys 1000, Concours 14 ;

; cruisery – Vulcan S, Vulcan 900, Vulcan 1700;

dual sporty – KLX 230, KLX 300, KLR 650.

Spousta motocyklů značky Kawasaki byla v určitém okamžiku vyřazena z výroby. Náš dekodér VIN však bude fungovat i s mnoha dalšími modely Kawasaki, které nejsou na tomto seznamu.

Kontrola historie motocyklu Kawasaki: co se můžete dozvědět z VIN kódu Kawasaki?

Pomocí VIN kódu Kawasaki si můžete zdarma ověřit základní informace o motocyklu. Měli byste si však také pořídit kompletní přehled historie vozidla, který odhalí mnohem závažnější informace. Motocykly Kawasaki jsou sice spolehlivé, ale mnoho motorek, zejména z modelové řady Ninja, může skončit kvůli nezkušeným majitelům v havarijním stavu. Před koupí motocyklu byste si měli zkontrolovat VIN kód a odhalit:

informace o stočených kilometrech;

zda vozidlo nebylo označené jako „havarováno“;

informace o servisních prohlídkách;

historii poškození či škod;

záznamy o krádežích;

informace o původní výbavě.

Pokud kupujete motocykl Kawasaki, nedejte prodávajícímu výhodu při vyjednávání – vždy si nechejte vyhotovit přehled historie. Ani prodávající nemusí vědět o všech problémech, s kterými se potýkali předchozí majitelé, proto historie motocyklu ve vaší ruce může představovat opravdové eso v rukávu.