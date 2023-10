Transparenzindex-Kennzahlen für den Gebrauchtwagenmarkt

Prozentsatz der importierten Gebrauchtwagen

Globaler Durchschnitt : 63.81%

Bei Fahrzeugen, die von einem Land in ein anderes gebracht werden, ist das Risiko einer gefälschten Vorgeschichte erheblich größer. Schätzungen zufolge wurde bei 30 bis 50 Prozent der in der EU grenzüberschreitend gehandelten Gebrauchtwagen der Kilometerstand manipuliert. Ein hoher Prozentsatz an importierten Autos in einem Land bedeutet auch eine höhere Anzahl an beschädigten Fahrzeugen mit gefälschter Historie.