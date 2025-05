Datenschutzrichtlinie für benutzer der website/app-dienste

1. Allgemeine bestimmungen 1.1. Wir achten auf Ihre Privatsphäre und die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten. In dieser Datenschutzrichtlinie (die „Datenschutzrichtlinie“) erläutern wir, wie wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten und welche Rechte Ihnen zustehen. 1.2. Diese Datenschutzrichtlinie findet Anwendung, wenn Sie die Website www.carvertical.com zur Online-Überprüfung von Fahrzeughistorien oder die dazugehörigen Android- und iOS-Mobilanwendungen benutzen (die „Website“ und die „Mobilanwendung“ werden im Folgenden gemeinsam als „Plattform“ bezeichnet), unsere sozialen Netzwerke auf Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube und TikTok (fortan „Social-Media-Konto“) besuchen, oder wenn Sie uns über E-Mail, Telefon oder andere elektronische Kommunikationswege kontaktieren. 1.3. In dieser Datenschutzrichtlinie umfasst der Ausdruck „personenbezogene Daten“ jegliche Informationen oder Gruppen von Informationen, die es uns ermöglichen, Sie direkt oder indirekt zu identifizieren. Dazu gehören beispielsweise Ihr Vor- und Nachname, Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Telefonnummer und Ähnliches. Im Rahmen dieser Datenschutzrichtlinie wird mit „Sie“ ein Nutzer der Plattform und ihrer Dienste, ein Besucher unserer Social-Media-Konten oder eine Person, die mit uns in Kontakt tritt, bezeichnet. 1.4. Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten richten wir uns nach den Vorgaben der Allgemeinen Datenschutzverordnung 2016/679 (EU) („DSGVO“) sowie der Gesetzgebung der Republik Litauen und den Richtlinien der Aufsichtsbehörden. 1.5. Wenn Sie die Plattform und deren Dienste nutzen, unsere Social-Media-Konten besuchen, uns kontaktieren oder unsere Newsletter abonnieren, setzen wir voraus, dass Sie die Datenschutzrichtlinie gelesen und verstanden haben. 1.6. Auf der Plattform und den Social-Media-Konten finden Sie unter anderem Links zu Websites unserer Partner und zu Websites unserer weiteren Projekte. Diese Datenschutzrichtlinie findet keine Anwendung auf diese Websites. 1.7. Diese Datenschutzrichtlinie kann Änderungen unterliegen. Bitte besuchen Sie regelmäßig die Plattform, um die aktuellste Version der Datenschutzrichtlinie einzusehen. 1.8. Sie können die Cookie-Richtlinie separat hier nachlesen. Wir haben auch Datenschutzhinweise speziell für Fahrzeughalter oder Inhaber, Kandidaten sowie.

2. Wer sind wir? 2.1. Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist die UAB cV Group, eine in der Republik Litauen registrierte Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit der Registernummer 303134915 und der Adresse Aukštaičių g. 7, LT-11341 Vilnius, Litauen. Die Daten werden im Register der juristischen Personen des staatlichen Unternehmens „Registrų Centras“ erfasst und verarbeitet (im Folgenden „carVertical“ oder „wir“). 2.2. Unser Datenschutzbeauftragter ist per E-Mail erreichbar unter dpo@carvertical.com.

3. Wie sammeln wir ihre personenbezogene daten? 3.1. Ihre personenbezogenen Daten gelangen auf verschiedene Weisen zu uns: 3.1.1. Unmittelbar von Ihnen, wenn Sie uns personenbezogene Daten bereitstellen. Wie zum Beispiel bei der Registrierung auf der Plattform, der Nutzung unserer Dienste, bei der Durchführung von Zahlungen, oder wenn Sie per E-Mail oder Telefon mit uns in Kontakt treten usw.; 3.1.2. Durch Ihre Nutzung der Plattform oder unserer Social-Media-Konten. Wir können zum Beispiel Daten wie Ihre Bestellhistorie, Besuche auf der Plattform, Ihre IP-Adresse, bevorzugte Services oder die von Ihnen angeklickten Links erfassen, usw.; 3.1.3. Wir erhalten personenbezogene Daten zu Ihrer Person aus anderen Quellen, zum Beispiel von Dienstleistern, die Sie als Kontakt angeben, oder von Zahlungsinstituten bezüglich Ihrer Transaktionen, usw. 3.2. Wenn Sie personenbezogene Daten über sich oder andere weitergeben (wie Daten Ihrer Mitarbeiter oder Vertreter, oder wenn Sie personenbezogene Daten von Freunden oder Kollegen angeben), liegt die Verantwortung für deren Korrektheit, Vollständigkeit und Aktualität bei Ihnen. Sie sind auch dafür verantwortlich, die betreffenden Personen zu informieren oder deren Einwilligung einzuholen. In bestimmten Fällen können wir eine Bestätigung von Ihnen anfordern, dass Sie berechtigt sind, uns personenbezogene Daten zu übermitteln, beispielsweise durch das Ausfüllen von Registrierungsformularen.

4. Welche personenbezogenen daten verarbeiten wir über sie? 4.1. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten zu den nachstehenden Zwecken und gemäß den folgenden Bedingungen: Zwecke der Verarbeitung personenbezogener Daten Verarbeitete personenbezogene Daten Speicherdauer für personenbezogene Daten Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten Einrichtung und Nutzung eines Kontos, Bestellung und Erhalt von Dienstleistungen (carVertical-Berichte usw.). Für die Erstellung und Nutzung Ihres Kontos sowie für die Bestellung und den Erhalt von Dienstleistungen sind die folgenden Daten erforderlich: Ihre E-Mail-Adresse, Facebook-, Apple ID-, Google-Kontodaten (falls Sie sich über diese Konten anmelden) sowie verschlüsselte Kontopasswörter. Wenn Sie freiwillig (das heißt, mit Ihrer Einwilligung) zusätzliche Informationen bereitstellen, wie beispielsweise Ihren Vor- und Nachnamen, Ihre Telefonnummer, sowie Details zur vertretenen Person (falls Sie ein Unternehmen oder eine andere Person vertreten), einschließlich Ihrer Beziehung zu der von Ihnen vertretenen Person. Weitere Daten umfassen das Datum der Kontonutzung, das Datum der Dienstleistungserbringung (carVertical-Bericht), Informationen zu bestellten und in Anspruch genommenen Dienstleistungen sowie deren Änderungen, Ihre Kaufhistorie und Kreditinformationen. Beim Kauf eines Berichts legen wir automatisch ein Konto für Sie an, in dem wir den erworbenen Bericht und weitere mit Ihrem Kauf zusammenhängende Informationen vorübergehend speichern. Die Kontodaten werden für die gesamte Dauer der Kontonutzung sowie für 7 Jahre nach Ihrer letzten Anmeldung beim Konto gespeichert. Die Daten über den Erwerb von Dienstleistungen werden während der Nutzungsdauer Ihres Kontos und zusätzlich für einen Zeitraum von 10 Jahren nach der letzten Anmeldung aufbewahrt; Auf Grundlage einer Einwilligung erfolgt die Datenverarbeitung so lange, bis diese Einwilligung entweder abläuft oder widerrufen wird. Die Verarbeitung ist für den Abschluss und die Erfüllung des Vertrags erforderlich (Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b DSGVO); Die berechtigten Interessen des Verantwortlichen umfassen die Sicherstellung der Qualität des Kontobetriebs, die Erbringung von Dienstleistungen sowie die ordnungsgemäße Verwaltung von Aufträgen, gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DSGVO. Einwilligung der betroffenen Person (Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a DSGVO). Verwaltung der Zahlungen für Dienstleistungen. Für die Zahlungsbestätigung werden folgende Daten benötigt: Zahlungsbetrag, Datum, teilweise Zahlungskartennummer, E-Mail-Adresse des Zahlers, IP-Adresse des Zahlers. Name, Vorname und Adresse des Zahlungspflichtigen, sofern diese vom Zahlenden angegeben werden. Diese Daten werden nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen zu Finanztransaktionen und Buchführung aufbewahrt. Fehlen spezifische Aufbewahrungsfristen, gilt eine Dauer von zehn Jahren ab dem Zahlungszeitpunkt. Die Verarbeitung ist für den Abschluss und die Erfüllung des Vertrags erforderlich (Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b DSGVO); Die Verarbeitung ist notwendig, um rechtlichen Verpflichtungen nachzukommen, die dem Verantwortlichen auferlegt wurden, insbesondere zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Finanzbuchhaltung, gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c der DSGVO. Bereitstellung von carVertical-Berichten. Der Bericht enthält folgende Daten (zusammengefasst): VIN des Fahrzeugs; Kennzeichen, technische Daten, Zulassungsdaten, Einfuhr-/Ausfuhr-, Nutzungs- und Eigentumsbeschränkungen, Diebstahldaten, Wartungsinformationen, Kilometerstand, Garantien, Einzelheiten zu Schäden (Unfälle, sonstige Schäden), einschließlich Fotos. Die Daten werden 30 Tage lang ab dem Kaufdatum des Berichts aufbewahrt. Die Verarbeitung ist für den Abschluss und die Erfüllung des Vertrags erforderlich (Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b DSGVO); Die berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten, datengestützte Informationen über den Zustand des Fahrzeugs zu liefern und zu erhalten. Dies dient der Betrugsprävention beim Kauf von Gebrauchtfahrzeugen und dem Schutz des Interesses der Verkehrsteilnehmer an der Sicherheit der Fahrzeuge im Straßenverkehr, gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DSGVO. Weitere Details finden Sie in den Datenschutzhinweisen zur Verarbeitung von Fahrzeugdaten. Physische Inspektion des Fahrzeugs, einschließlich des Kaufs der Dienstleistung, der Erfassung und der Übermittlung der personenbezogenen Daten an den Partner zur Durchführung der Dienstleistung. Zusätzlich werden folgende Kontaktdaten erhoben: Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Adresse des Fahrzeugs (Inspektion), Anmerkungen; Für die Zahlungsbestätigung erforderliche Daten: Zahlungsbetrag, Datum, teilweise Zahlungskartennummer, E-Mail-Adresse des Zahlers, IP-Adresse des Zahlers. Wir bewahren die Kontaktdaten 30 Tage ab dem Datum des Kaufs oder der physischen Fahrzeuginspektion auf (unsere Partner bestimmen ihre eigenen Fristen zur Datenverarbeitung). Die für die Zahlungsbestätigung erforderlichen Daten werden gemäß den Rechtsvorschriften über Finanztransaktionen und Buchführung und, sofern keine Fristen festgelegt sind, 10 Jahre ab Zahlungsdatum aufbewahrt. Die Verarbeitung ist für den Abschluss und die Erfüllung des Vertrags erforderlich (Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b DSGVO); Einwilligung der betroffenen Person (Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a DSGVO). Qualitätssicherung, Kommunikation bezüglich der Dienstleistungen und Erinnerungen an ausstehende Aufträge. E-Mail-Adresse, Fahrgestellnummer (VIN) des geprüften Fahrzeugs, Betreff und Inhalt des Schriftverkehrs (Nachricht, Antwort) sowie die zur Lösung von Qualitätsproblemen erforderlichen Daten. Wenn Sie (mit Ihrer Einwilligung) Angaben wie Namen, Nachnamen, Telefonnummer, Land, Titel, vertretene Person und ähnliches machen; Bei Kommunikation über Social-Media-Konten: öffentlich einsehbare Informationen des Kontos. Die Daten werden für die Dauer der Kommunikation und bis zu 2 Jahre nach Beendigung der Kommunikation (letzte Nachricht) aufbewahrt; Auf Grundlage einer Einwilligung erfolgt die Datenverarbeitung so lange, bis diese Einwilligung entweder abläuft oder widerrufen wird. Die berechtigten Interessen des Verantwortlichen, Informationen bereitzustellen und die Qualität des Dienstes zu gewährleisten, den Kunden an ausstehende Bestellungen zu erinnern und ihn bei deren Ausführung zu unterstützen (Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DSGVO); Einwilligung der betroffenen Person (Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a DSGVO). Plattformverwaltung, Entwicklung, Gewährleistung der Sicherheit, Betrugsprävention. IP-Adresse, Geräteinformationen, durch Cookies erfasste Daten, Analysedaten (wie Besuchshäufigkeit, Seitenansichten, Suchaktivitäten, geklickte Links sowie das Datum und die Uhrzeit dieser Klicks), URL-Links, die zur Plattform führen, sowie Informationen über Änderungen und Löschungen von Daten. Die Daten der Plattform werden nach Maßgabe der Cookie-Richtlinie aufbewahrt. Sind diese Angaben nicht in der Cookie-Richtlinie enthalten, werden die Plattformdaten bis zu zwei Jahre nach ihrer Erfassung aufbewahrt. Auf Grundlage einer Einwilligung erfolgt die Datenverarbeitung so lange, bis diese Einwilligung entweder abläuft oder widerrufen wird. Die Protokolle werden zwischen 14 Tagen und 2 Jahren aufbewahrt. Einwilligung der betroffenen Person (Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a DSGVO); Die berechtigten Interessen des für die Verarbeitung Verantwortlichen an der Gewährleistung des reibungslosen Betriebs, der Entwicklung und der Sicherheit der Plattform (Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DSGVO). Verwaltung von Social-Media-Konten (weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 6 der Datenschutzrichtlinie). Benutzername, Kommentare und Freigaben zu dem Beitrag, Informationen über „Gefällt mir“- und „Folgen“-Klicks, Reaktionen auf Einträge, Fotos, Details der Nachricht und der Antwort auf die Nachricht (Zeitpunkt des Eingangs, Inhalt, Anhänge), Bewertungsinformationen und alle anderen von Ihnen bereitgestellten Angaben. Informationen über Social-Media-Konten werden in Übereinstimmung mit den von den Betreibern der sozialen Netzwerke festgelegten Bedingungen aufbewahrt. Einwilligung der betroffenen Person (Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a DSGVO). Durchführung von Direktmarketing-Kampagnen für Unternehmen und Verbraucher, Versand von Nachrichten (weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 5 der Datenschutzrichtlinie). Name, Vorname, Telefonnummer, Präferenzen für Nachrichten, Daten zur Verbesserung der Nachrichten-Qualität (Standort, Sprache), Daten, die über Werbe-Cookies gesammelt werden. Sonstige Daten: Informationen über das Leserpublikum der Nachrichten, URL-Links zur Plattform, Informationen über die Liste der Nachrichtenempfänger. Verfügt der Nutzer über ein Konto, werden die Daten für die Dauer der Nutzung des Kontos und für 7 Jahre ab dem letzten Zugriff auf das Konto oder bis zum Widerruf der Einwilligung aufbewahrt; Verfügt der Nutzer nicht über ein registriertes Konto, so werden die Daten nur so lange aufbewahrt, bis die Einwilligung widerrufen wird. Einwilligung der betroffenen Person (Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a DSGVO); Das berechtigte Interesse des Verantwortlichen, seine Benutzer über ähnliche Waren und/oder Dienstleistungen zu informieren, gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DSGVO; Die berechtigten Interessen des für die Verarbeitung Verantwortlichen umfassen die Verwaltung der Verteilerlisten der Nachrichtenempfänger, die Analyse aggregierter Marketingergebnisse und die Lösung von Problemen im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Nachrichten (gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DSGVO). Durchführung von Qualitätsumfragen zur Verbesserung der Dienstleistungen und Leistungen von carVertical. E-Mail-Adresse, Telefonnummer, in der Umfrageankündigung/im Fragebogen abgefragte Daten, Kommentare, Bewertungen, Präferenzen. Die Daten werden für die Dauer der Erhebung und für 2 Jahre nach Abschluss der Erhebung aufbewahrt; Auf Grundlage einer Einwilligung erfolgt die Datenverarbeitung so lange, bis diese Einwilligung entweder abläuft oder widerrufen wird. Das berechtigte Interesse des Verantwortlichen, die aggregierten Qualitätsergebnisse als Grundlage für die Organisation seiner Tätigkeiten zu analysieren und zu verwenden, Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DSGVO; Einwilligung der betroffenen Person (Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a DSGVO). Organisation von Werbewettbewerben, Spielen und Kampagnen (weitere Informationen finden Sie in den Unterabschnitten 5.8-5.9 der Datenschutzrichtlinie). Name, Vorname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und alle im Rahmen von Wettbewerben, Werbeaktionen, Spielen oder Formularen angeforderten Daten, einschließlich sozialer Netzwerke, Kontoinformationen und von Kontoinhabern geteilter Nachrichten, sowie Informationen zu Gewinnern und Teilnehmerlisten. Für die Dauer des Spiels, der Promotion oder des Wettbewerbs sowie für 2 Jahre nach deren Abschluss; Auf Grundlage einer Einwilligung erfolgt die Datenverarbeitung so lange, bis diese Einwilligung entweder abläuft oder widerrufen wird. Einwilligung der betroffenen Person (Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a DSGVO). Veröffentlichung und Verwaltung von Berichten über carVertical-Aktivitäten. Vorname, Nachname und E-Mail-Adresse der Person, die die Bewertung abgibt, der Inhalt der Bewertung, das Datum, an dem die Bewertung abgegeben wurde, und die Angaben zum Konto des sozialen Netzwerks, einschließlich eines Fotos, wenn die Bewertung über ein soziales Netzwerk abgegeben wurde. Bewertungen werden aufbewahrt, bis sie gelöscht werden. Einwilligung der betroffenen Person (Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a DSGVO). Öffentlichkeitsarbeit für die Aktivitäten von carVertical. Personenbezogene Daten, Fotos, Videos, Auszüge aus Schulungsinhalten in Veröffentlichungen und andere Präsentationsinhalte. Die Daten werden nach ihrer Erhebung 5 Jahre lang aufbewahrt; Auf Grundlage einer Einwilligung erfolgt die Datenverarbeitung so lange, bis diese Einwilligung entweder abläuft oder widerrufen wird. Daten, die im öffentlichen Bereich veröffentlicht sind (z.B., Veröffentlichungen und Publikationen), werden für die Dauer ihrer öffentlichen Veröffentlichung verarbeitet. Einwilligung der betroffenen Person (Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a DSGVO); Die berechtigten Interessen des Verantwortlichen an der Sicherstellung einer korrekten, reibungslosen und effizienten Kommunikation, Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DSGVO. Beilegung von Streitigkeiten und Forderungen. E-Mail-Adresse, Inhalt der Beschwerde/des Anspruchs/des Verfahrens, Informationen im Zusammenhang mit dem Streitfall/dem Anspruch; Andere von der Person angegebene Daten: Vorname, Nachname, Telefonnummer, Adresse, Berufsbezeichnung, vertretene Person (wenn Sie ein Unternehmen oder eine andere Person vertreten), Beziehung zur vertretenen Person. Während des anhängigen Rechtsstreits und für einen Zeitraum von 10 Jahren nach Prozessbeendigung (oder im Falle einer gerichtlichen Auseinandersetzung nach dem das Urteil rechtskräftig geworden ist); Die Anträge und der dazugehörige Schriftverkehr der betroffenen Personen werden für zwei Jahre nach der abschließenden Bearbeitung des Antrags aufbewahrt. Die Verarbeitung ist notwendig, um einer rechtlichen Verpflichtung nachzukommen, die dem Verantwortlichen für die Verarbeitung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c der DSGVO auferlegt wurde. Die berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten zur Geltendmachung von Ansprüchen oder zur Verteidigung ihrer Rechte gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DSGVO. Analyse der Inanspruchnahme von Dienstleistungen. E-Mail-Adresse, IP-Adresse, Bestellhistorie, Zahlungsverhalten, Nutzung von Rabatten, Umfang und geografische Verteilung der in Anspruch genommenen Dienste, für die Auswahl der Dienste verwendete Merkmale, Qualität der Dienste, Datum und Land der Nutzerregistrierung, auf der Plattform verbrachte Zeit, besuchte Abschnitte, sowie der Zugriffsort. Wenn der Nutzer ein Konto besitzt, werden die Daten für die Zeit der Kontonutzung sowie für 7 Jahre nach der letzten Anmeldung bei diesem Konto aufbewahrt; Verfügt der Nutzer nicht über ein registriertes Konto, so werden die Daten nur so lange aufbewahrt, bis die Einwilligung widerrufen wird. Die berechtigten Interessen des Verantwortlichen, seine Effizienz auf Basis von Datenanalysen zu verbessern und zu erhöhen, gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DSGVO. 4.2. In einigen Fällen nutzen wir die von Ihnen angegebenen Kontaktdaten, um Ihnen Nachrichten zu senden oder Sie im Zusammenhang mit Ihrer Bestellung oder der Erbringung unserer Dienstleistungen zu kontaktieren. Dies beinhaltet beispielsweise Informationen über die Bestätigung einer Bestellung für unsere Dienstleistungen, Änderungen bei deren Erbringung, Erinnerungen an unvollständige Bestellungen, die an Ihre E-Mail-Adresse gesendet werden, falls Sie eine Bestellung nicht abgeschlossen haben, usw. Diese Mitteilungen sind für die ordnungsgemäße Erbringung unserer Dienstleistungen notwendig und gelten nicht als Werbemitteilungen. 4.3. Einige Ihrer personenbezogenen Daten verarbeiten wir ausschließlich mit Ihrer Einwilligung. Bei der Datenverarbeitung auf Grundlage einer Einwilligung halten wir uns an die folgenden Regeln: 4.3.1. Sie sind nicht verpflichtet, personenbezogene Daten bereitzustellen. Beispielsweise können Sie, wenn Sie ein Formular ausfüllen müssen, die optionalen Felder leer lassen oder, falls die Einwilligung durch das Ankreuzen eines entsprechenden Kästchens erfolgt, dieses leer lassen. Wenn Sie freiwillig Daten in optionale Felder eintragen, uns mehr Informationen geben, als zur Beantwortung unserer Fragen nötig sind, oder mit uns über unsere sozialen Konten kommunizieren, gehen wir davon aus, dass Sie mit der Bereitstellung dieser Daten gleichzeitig Ihre Einwilligung zur deren Verarbeitung erteilen; 4.3.2. Sie haben das Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit zu widersprechen oder Ihre Einwilligung zu widerrufen, wenn diese auf der Grundlage einer Einwilligung verarbeitet werden. Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten auf der Grundlage Ihrer Einwilligung verarbeiten, werden wir diese Daten so lange aufbewahren, bis Sie Ihre Einwilligung zurückziehen. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen, indem Sie Ihre Kontoeinstellungen anpassen (falls die Daten in Ihrem Konto verarbeitet werden), auf die entsprechenden Links klicken (sofern vorhanden) oder uns eine E-Mail an info@carvertical.com senden. Wir streben danach, Ihren Antrag auf Widerruf der Einwilligung unmittelbar nach dessen Eingang umzusetzen. Dennoch kann es manchmal aufgrund der technischen Gegebenheiten unserer Systeme eine gewisse Zeit dauern, bis Ihr Antrag vollständig bearbeitet ist. Wenn Sie Ihre Einwilligung zu bestimmten Datenverarbeitungen widerrufen, könnte dies zur Folge haben, dass wir Ihnen nur einen eingeschränkten Umfang unserer Dienstleistungen anbieten können; 4.3.3. Selbst wenn Sie Ihre Einwilligung zurückziehen, behalten wir uns vor, den Zeitpunkt der Erteilung und des Widerrufs der Einwilligung zu dokumentieren, um bei Bedarf die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen nachweisen zu können. 4.4. Sie haben das Recht, die von uns über Sie gespeicherten Informationen zu ändern und zu aktualisieren. In einigen Fällen ist es erforderlich, dass wir über genaue und aktuelle Informationen über Sie verfügen. Daher können wir Sie auffordern zu bestätigen, dass die Daten, die wir über Sie gespeichert haben, korrekt sind. 4.5. Bei der Erbringung unserer Dienstleistungen kann es vorkommen, dass wir automatisierte Entscheidungsfindungen auf Basis der Datenverarbeitung durchführen, beispielsweise um Ihre Bedürfnisse bezüglich der Dienstleistung und Ihre Einhaltung der Anforderungen zu ermitteln. Unter automatisierter Entscheidungsfindung verstehen wir die Verarbeitung personenbezogener Daten mittels Softwarecode oder Algorithmus, einschließlich künstlicher Intelligenz, ohne menschliches Eingreifen. Wir überprüfen regelmäßig unsere Methoden der automatisierten Entscheidungsfindung, um ihre Fairness, Effektivität und Unparteilichkeit sicherzustellen. Sie haben das Recht, gegen die Ergebnisse einer automatisierten Entscheidung Widerspruch einzulegen. In einem solchen Fall wird Ihr Fall von einem unserer Experten geprüft.

5. Nachrichten und direktmarketing: 5.1. Wir können Direktmarketing-Mitteilungen über unsere Aktivitäten und Dienstleistungen sowie jene unseres Konzerns an Ihre E-Mail-Adresse und/oder Telefonnummer senden, oder Sie anrufen, wenn Sie uns Ihre Einwilligung für den Erhalt solcher Informationen erteilt haben, oder wenn Sie bzw. eine von Ihnen vertretene Organisation unser Kunde sind. Wir können Sie ebenfalls um Unterstützung bitten, um die Qualität unserer Dienstleistungen und unseres Service zu bewerten. 5.2. Um Ihnen maßgeschneiderte Newsletter zukommen zu lassen, können wir Direktmarketing-Mitteilungen auf der Grundlage Ihrer Nutzung unserer Dienste personalisieren. Die von uns eingesetzten Personalisierungslösungen dienen ausschließlich dazu, Ihre Erfahrung zu verbessern. Wenn Sie dem Erhalt unserer Newsletter nicht zustimmen, verlieren Sie nicht Ihr Recht auf Nutzung unserer Dienste und erhalten weiterhin dieselbe Dienstleistungsqualität. 5.3. Beim Versenden von Newslettern sammeln wir möglicherweise Informationen über die Empfänger, wie z.B., welche Nachricht sie geöffnet haben oder auf welche Links sie geklickt haben. Diese Informationen werden genutzt, um Ihnen relevantere und individuell angepasste Newsletter zukommen zu lassen. 5.4. Ihre Kontaktdaten können an unsere Partner/Datenverarbeiter weitergegeben werden, die uns mit Newslettern versorgen oder Qualitätsbewertungsdienste anbieten. Wir können Ihre Kontaktdaten auch an andere Unternehmen unserer Gruppe weitergeben, um Ihnen deren Angebote und Nachrichten zukommen zu lassen, sofern eine solche Datenübermittlung den rechtlichen Anforderungen entspricht. 5.5. Wenn Sie keine Direktwerbung mehr erhalten möchten, können Sie diese auf die in den elektronischen Mitteilungen angegebene Weise abbestellen (z. B. durch Klicken auf den Link "Abbestellen" im Newsletter usw.) oder indem Sie uns eine Mitteilung per E-Mail an info@carvertical.com schicken. 5.6. Wenn Sie Ihre Einwilligung widerrufen, werden wir uns bemühen, die Zusendung von Newslettern so schnell wie möglich einzustellen. Allerdings kann dies eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen. Da unsere Nachrichtenkampagnen im Voraus geplant sind, ist es möglich, dass Sie auch nach dem Widerruf Ihrer Einwilligung noch einmal unseren Newsletter erhalten. 5.7. Der Widerruf Ihrer Einwilligung führt nicht automatisch dazu, dass wir Ihre personenbezogenen Daten löschen oder Sie über die Verarbeitung dieser Daten informieren. 5.8. Die Teilnahme an unseren Spielen, Werbeaktionen oder Wettbewerben ist freiwillig. Um jedoch an einem Spiel, einer Werbeaktion oder einem Wettbewerb teilzunehmen, ist es erforderlich, dass Sie die von uns angeforderten Informationen, einschließlich Ihrer personenbezogenen Daten, bereitstellen. Wenn Sie aufgrund der Spielbedingungen personenbezogene Daten einer anderen Person (zum Beispiel eines Freundes oder Kollegen) angeben müssen, sind Sie verpflichtet, diese Person entsprechend zu informieren und deren Einwilligung einzuholen, bevor Sie die Daten weitergeben. Wir führen die Spiele, Werbeaktionen oder Wettbewerbe durch und verarbeiten personenbezogene Daten in Übereinstimmung mit den Regeln, die für das jeweilige Spiel, die Werbeaktion oder den Wettbewerb festgelegt wurden. Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung zur Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten für diesen Zweck jederzeit zu widerrufen. Wenn Sie Ihre Einwilligung zurückziehen, nehmen Sie nicht mehr an dem Spiel, der Werbeaktion oder dem Wettbewerb teil. 5.9. Wir behalten uns das Recht vor, die Teilnehmer des Spiels, der Werbeaktion oder des Wettbewerbs zu kontaktieren und die Gewinner auf unserer Plattform, in Social-Media-Konten und über andere von uns genutzte Informationskanäle bekannt zu geben. Wir können eine Softwareanwendung einsetzen, die auf automatisierter Entscheidungsfindung basiert, um die Anmeldungen für ein Spiel, eine Werbeaktion oder ein Gewinnspiel zu verarbeiten und/oder die Gewinner zu ermitteln. Dies wird in den Spielregeln, den Bedingungen der Werbeaktion oder des Preisausschreibens angegeben oder ist über die von uns bereitgestellten Links ersichtlich. In diesem Fall können Sie nicht an dem Spiel, der Werbeaktion oder dem Wettbewerb teilnehmen, wenn Sie nicht möchten, dass eine automatisierte Entscheidungsfindung stattfindet.

6. Social-media-konten 6.1. Wir veröffentlichen Informationen über unsere Aktivitäten, die von uns angebotenen Dienstleistungen, Änderungen an diesen Dienstleistungen und weitere Neuigkeiten auf unseren Social-Media-Konten. Wir können auch Umfragen, Spiele, Wettbewerbe, Werbekampagnen, Werbung und Rabattcodes auf den Social-Media-Konten organisieren. 6.2. Es ist wichtig, daran zu denken, dass die Nutzer von Social-Media-Konten nicht nur dieser Datenschutzrichtlinie unterliegen, sondern auch den Datenschutzrichtlinien, Regeln und Nutzungsbedingungen der Betreiber sozialer Netzwerke, in denen sich die Social-Media-Konten befinden. Wenn Sie mit uns auf unseren Social-Media-Konten interagieren und bestimmte Informationen bereitstellen, wie zum Beispiel durch Nachrichten an uns oder Kommentare zu unseren Beiträgen, können wir, abhängig von Ihren gewählten Datenschutzeinstellungen, öffentliche Informationen Ihres Profils einsehen (zum Beispiel Name, Bild, E-Mail usw.) Diese Informationen, wie beispielsweise ein von Ihnen abgegebener Kommentar, können auch für andere Besucher des jeweiligen Social-Media-Kontos sichtbar sein, abhängig von den Datenschutzeinstellungen, die Sie gewählt haben.

7. Wie verwenden wir ihre personenbezogenen daten und nach welchen grundsätzen handeln wir? 7.1. Wir respektieren Ihre Privatsphäre und erheben sowie verarbeiten ausschließlich jene personenbezogenen Daten, die notwendig sind, um die von uns angegebenen Zwecke der Datenverarbeitung zu erfüllen. 7.2. Bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten werden wir: 7.2.1. den Anforderungen der anwendbaren und geltenden Rechtsvorschriften, einschließlich der DSGVO, entsprechen; 7.2.2. ihre personenbezogenen Daten auf rechtmäßige, faire und transparente Weise verarbeiten; 7.2.3. Wir erfassen Ihre personenbezogenen Daten für festgelegte, klar definierte und rechtmäßige Zwecke und verarbeiten sie nicht in einer Weise, die mit diesen Zwecken unvereinbar ist, es sei denn, dies ist gesetzlich zulässig; 7.2.4. Wir ergreifen alle angemessenen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass personenbezogene Daten, die in Bezug auf die Zwecke ihrer Verarbeitung unrichtig oder unvollständig sind, unverzüglich berichtigt oder ergänzt werden, und um sicherzustellen, dass die Verarbeitung ausgesetzt oder die Daten vernichtet werden; 7.2.5. Wir bewahren sie in einer Form auf, die Ihre Identifizierung ermöglicht, jedoch nicht länger als für die Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden, erforderlich ist; 7.2.6. Wir geben personenbezogene Daten nicht an Dritte weiter und werden sie nur in dem Umfang offenlegen, wie es in unserer Datenschutzrichtlinie oder gemäß geltendem Recht vorgesehen ist; 7.2.7. Wir gewährleisten die sichere Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch Implementierung von technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen. Der Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten wird auf diejenigen unserer Mitarbeiter beschränkt, die diesen Zugang für die Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit benötigen.

8. An wen und wann übermitteln wir ihre personenbezogenen daten? 8.1. Wir können Ihre personenbezogenen Daten an Auftragsverarbeiter oder Empfänger weitergeben, die uns bei der Ausführung unserer Tätigkeiten unterstützen: 8.1.1. Anbieter von Buchhaltungs- und Auftragsverwaltungssoftware; 8.1.2. Anbieter von IT-, Cloud-Hosting-, Plattformmanagement- und Telekommunikationsdiensten. Die wichtigsten Anbieter von Cloud-Hosting-Diensten sind: (i) Amazon Web Services, Inc. Die Datenverarbeitung erfolgt im EWR (ii) MongoDB, Inc. Die Datenverarbeitung erfolgt im EWR; 8.1.3. Anbieter von Dienstleistungen im Bereich Werbung, Marketing und Nachrichtenverbreitung. 8.1.4. Anbieter von Büroanwendungen und Dienstleistungen im Bereich Datenspeicherung, -verwaltung und -austausch; 8.1.5. Anbieter von Zahlungsverwaltungsdiensten; 8.1.6. Wir haben unseren Partner Sift Science, Inc. mit der Verhinderung von Zahlungsbetrug beauftragt. Die Datenschutzbestimmungen unseres Partners finden Sie hier: https://sift.com/service-privacy. 8.2. Um Inhalte auf Konten in sozialen Netzwerken veröffentlichen zu können, übermitteln wir folgenden Betreibern von sozialen Netzwerkplattformen Daten bereit: 8.2.1. Meta Platforms Ireland Ltd. (Irland) und Meta Platforms, Inc. (USA) (die Datenübermittlung erfolgt in Übereinstimmung mit einem Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission); 8.2.2. LinkedIn Ireland Unlimited Company (Irland) und LinkedIn Corporation (USA) (Datenübermittlung in Übereinstimmung mit den von der Europäischen Kommission genehmigten EU-Standardvertragsklauseln); 8.2.3. TikTok Technology Ltd (Irland) (Die Daten werden im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) gespeichert; falls erforderlich, erfolgt die Datenübermittlung gemäß einem Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission oder gemäß den von der Europäischen Kommission genehmigten EU-Standardvertragsklauseln) 8.2.4. YouTube Inc. (USA) (Datenübermittlung gemäß den von der Europäischen Kommission genehmigten EU-Standardvertragsklauseln). Da carVertical die oben genannten sozialen Netzwerke nicht verwaltet, sondern lediglich ein eigenes Konto bei diesen sozialen Netzwerken unterhält, bitten wir Sie, die Informationen zur Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten in den Datenschutzdokumenten dieser sozialen Netzwerke zu lesen. 8.3. Wir können Daten gemäß den in den Rechtsvorschriften der Republik Litauen vorgesehenen Verfahren an Strafverfolgungs- und Ermittlungsbehörden, Gerichte, andere Streitbeilegungsbehörden sowie an andere Personen, die gesetzlich zugewiesene Aufgaben wahrnehmen, weitergeben. Wir stellen diesen Stellen die gesetzlich vorgeschriebenen oder von den Stellen selbst angegebenen Informationen zur Verfügung. 8.4. Wir können Daten auch an folgende Stellen übermitteln: 8.4.1. Unternehmen innerhalb einer Unternehmensgruppe und, sofern eine Rechtsgrundlage besteht, an andere Verantwortliche für die Datenverarbeitung oder gemeinsam mit ihnen Verantwortliche, wie z. B. carVertical OÜ (Estland); 8.4.2. Gegebenenfalls an Unternehmen, die unser Unternehmen kaufen oder erwerben oder mit uns gemeinsame Aktivitäten oder andere Formen der Zusammenarbeit eingehen würden, sowie an von uns gegründete Unternehmen. 8.5. Wir verarbeiten personenbezogene Daten in der Regel innerhalb der EU/des EWR, aber in einigen Fällen können Ihre personenbezogenen Daten auch außerhalb der EU/des EWR übertragen werden. Die Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten außerhalb der EU/des EWR erfolgt auf der Grundlage einer der folgenden Optionen: 8.5.1. Einer Datenverarbeitungs- oder Liefervereinbarung, die eine solche Übermittlung beschreibt und die Standardvertragsklauseln für internationale Übermittlungen enthält (um eine Kopie zu erhalten, wenden Sie sich bitte an unseren Datenschutzbeauftragten);oder 8.5.2. Ein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission, der besagt, dass die Europäische Kommission das Land, in dem der Dritte niedergelassen ist und/oder seine Tätigkeit ausübt, als Land anerkannt hat, das einen angemessenen Schutz personenbezogener Daten bietet; 8.5.3. Eine besondere Genehmigung der Datenschutzaufsichtsbehörde zur Durchführung einer solchen Übermittlung; 8.5.4. Ihre Einwilligung zur Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten außerhalb der EU/des EWR.

9. Welche rechte haben sie? 9.1. Als betroffene Person haben Sie folgende Rechte in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten: 9.1.1. Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten zu erhalten, das bedeutet, eine Bestätigung darüber zu erhalten, ob wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, und wenn dies der Fall ist, Zugang zu den verarbeiteten Daten und den entsprechenden Informationen zu verlangen. 9.1.2. Uns aufzufordern, ungenaue oder falsche Informationen, die wir verwenden, zu korrigieren oder unvollständige Informationen zu ergänzen. 9.1.3. Uns aufzufordern, Informationen, die wir über Sie gespeichert haben, zu löschen, wenn es eine rechtliche Grundlage für die Löschung gibt. 9.1.4. Uns aufzufordern, die Verarbeitung der über Sie gespeicherten Daten einzuschränken, wenn Sie die Richtigkeit der Daten bestreiten, der Verarbeitung der Daten widersprechen, die Löschung Ihrer unrechtmäßig verarbeiteten Daten ablehnen oder die Daten benötigen, um Rechtsansprüche geltend zu machen, auszuüben oder zu verteidigen. 9.1.5. Der Verwendung Ihrer Daten zu widersprechen, wenn wir Ihre Daten für unsere berechtigten Interessen und/oder die eines Dritten verarbeiten. 9.1.6. Uns aufzufordern, Daten, die Sie uns im Rahmen eines Vertrags oder einer Einwilligung zur Verfügung gestellt haben und die wir in einem gängigen elektronischen Format automatisiert verarbeiten, zu übermitteln oder zu empfangen. 9.1.7. Sie haben das Recht, der Anwendung einer vollautomatisierten Entscheidung, einschließlich des Profilings, die rechtliche Folgen oder ähnlich gravierende Auswirkungen auf Sie haben kann, zu widersprechen; 9.1.8. Sie haben das Recht Ihre erteilten Einwilligungen zur Verwendung Ihrer Informationen durch uns jederzeit widerrufen, wenn wir diese Daten auf Grundlage Ihrer Einwilligung verarbeiten. 9.1.9. Sie haben auch die Möglichkeit, eine Beschwerde bei der entsprechenden Datenschutzaufsichtsbehörde einzureichen. 9.2. Wenn Sie eines dieser oben genannten Rechte ausüben möchten, können Sie uns per E-Mail kontaktieren: info@carvertical.com oder sich direkt an unseren Datenschutzbeauftragten wenden: dpo@carvertical.com. Um Ihr Anliegen besser zu verstehen, könnten wir Sie darum bitten, das entsprechende Anfrageformular auszufüllen, eine Anfrage mit einer fortgeschrittenen oder qualifizierten elektronischen Signatur zu versehen, die Anfrage per Post zu senden oder uns persönlich zu besuchen. 9.3. Aus Sicherheitsgründen können wir Ihre Anfrage in einigen Fällen erst nach Überprüfung Ihrer Identität bearbeiten. In solchen Fällen können wir Sie bitten, Ihre Identität nachzuweisen, beispielsweise durch die Vorlage eines Ausweises oder anderer relevanten Informationen. 9.4. Sie haben die Möglichkeit, einige Ihrer Rechte als betroffene Person auszuüben, indem Sie Ihre Kontoeinstellungen auf der Plattform anpassen oder Ihr Konto eigenständig löschen. Durch das Ändern Ihrer Einstellungen oder das Löschen Ihres Kontos können die Informationen in Ihrem Konto teilweise oder vollständig verloren gehen. 9.5. Wir können Ihre Rechte gemäß der DSGVO ausüben, außer dem Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, insbesondere wenn diese auf der Grundlage Ihrer Einwilligung verarbeitet werden, einschließlich der Einwilligung für Direktmarketing. In solchen Fällen ist es uns möglicherweise nicht gestattet, Ihrer Bitte gemäß der DSGVO nachzukommen. 9.6. Für die Wahrnehmung Ihrer Rechte erheben wir in der Regel keine Gebühren. Sollte Ihre Anfrage jedoch offensichtlich unbegründet oder übermäßig sein, erlaubt uns das Gesetz, eine angemessene Gebühr zu erheben oder die Anfrage abzulehnen. 9.7. Nach Erhalt Ihrer Anfrage oder Anweisung bezüglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten werden wir Ihnen innerhalb von spätestens einem Monat ab dem Datum der Anfrage eine Antwort zukommen lassen. Wir werden die in der Anfrage angegebenen Maßnahmen durchführen oder Ihnen mitteilen, warum wir dies ablehnen. Wenn erforderlich, kann die Frist um zusätzliche 2 Monate verlängert werden, abhängig von der Komplexität und der Anzahl der Anfragen. In einem solchen Fall werden wir Sie innerhalb eines Monats nach Eingang Ihres Antrags über die Verlängerung informieren. 9.8. Sollten Sie die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten beantragen, behalten wir möglicherweise Kopien dieser Informationen bei, sofern dies notwendig ist, um unsere berechtigten Interessen und die Interessen anderer zu schützen, behördlichen Verpflichtungen nachzukommen, Streitigkeiten beizulegen, Störungen zu untersuchen oder Verträge einzuhalten.

10. Wie schützen wir ihre personenbezogenen daten? 10.1. Ihre personenbezogenen Daten werden sorgfältig und sicher verarbeitet und vor Verlust, unbefugter Nutzung und Veränderung geschützt. Wir haben physische und technische Maßnahmen ergriffen, wie Zugangskontrollen, Beschränkungen der Datenweitergabe, Verschlüsselung, regelmäßige Systemaktualisierungen, sichere Passwörter, Schutz vor Viren und Malware sowie die Dokumentation zum Datenschutz. Diese Maßnahmen sollen sicherstellen, dass die von uns gesammelten Informationen vor versehentlicher oder unrechtmäßiger Zerstörung, Beschädigung, Änderung, Verlust, Offenlegung und unbefugter Verarbeitung geschützt sind. Unsere Mitarbeiter haben sich schriftlich dazu verpflichtet, Ihre personenbezogenen Daten nicht an unbefugte Dritte weiterzugeben oder zu verbreiten. 10.2. Die Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten richten sich nach den Risiken, die mit deren Verarbeitung einhergehen. Weitere Informationen zur Datensicherheit finden Sie hier.

11. Wie verwenden wir cookies und andere tracking-technologien? 11.1. Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die auf Ihrem Browser oder Gerät (PC, Tablet, Mobiltelefon) gespeichert wird. Weitere Informationen über die von uns verwendeten Cookies und die Bedingungen für ihre Verwendung finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie unter.

12. Kontaktieren sie uns 12.1. Wenn Sie Fragen, Kommentare oder Beschwerden zur Erhebung, Verwendung und Speicherung Ihrer Daten haben oder Ihre Rechte als betroffene Person ausüben möchten, können Sie uns unter info@carvertical.com oder unseren Datenschutzbeauftragten unterdpo@carvertical.com kontaktieren. Unsere Adresse lautet Aukštaičių g. 7, LT-11341 Vilnius. 12.2. Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegen die Bestimmungen der DSGVO verstößt, haben Sie das Recht, eine Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde des EU-Mitgliedstaats, in dem Sie Ihren gewöhnlichen Aufenthalt, Ihren Arbeitsplatz oder den Ort des mutmaßlichen Verstoßes haben, einzureichen. Die Aufsichtsbehörde in Litauen ist die Staatliche Datenschutzaufsichtsbehörde, Adresse: L. Sapiegos Str. 17, 10312 Vilnius, Litauen E-Mail: ada@ada.lt Website: https://vdai.lrv.lt/.

13. Schlussbestimmungen 13.1. Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzrichtlinie jederzeit zu aktualisieren oder zu ändern. Solche Aktualisierungen oder Änderungen treten in Kraft, sobald sie auf der Plattform veröffentlicht werden. Im Falle wesentlicher Änderungen dieser Datenschutzrichtlinie werden wir Sie zusätzlich per E-Mail benachrichtigen, sofern Sie uns Ihre E-Mail-Adresse mitgeteilt haben.

Das Datum der letzten Aktualisierung: 06.02.2024