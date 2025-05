Der Motorrad VIN Decoder ist ein Online-Tool, mit dem man die Echtheit der Fahrgestellnummer beim Motorrad prüfen und Fahrzeuginformationen wie Marke, Modell, Hersteller und Ausstattung abrufen kann. Die FIN kann auch manuell entschlüsselt werden, was jedoch deutlich schwieriger ist als die Verwendung eines Motorrad VIN Decoders.

Ein FIN-Decoder bietet eine kurze FIN-Prüfung, um sicherzustellen, dass die Fahrzeug-Identifikationsnummer des Motorrads korrekt ist und mit den Daten des Motorrads übereinstimmt. Wenn sie korrekt ist, zeigt der Decoder die verfügbaren Informationen an.

1 .Gib die Fahrgestellnummer deines Motorrads in das Feld Fahrgestellnummer (FIN) ein.

Die FIN-Nummer eines Motorrads befindet sich auf einem Emblem oder ist in Metall eingraviert und kann nicht entfernt, ersetzt oder manipuliert werden.

Alle Kraftfahrzeuge sind mit einer individuellen Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) versehen. Fahrzeughersteller begannen in den 1950er-Jahren mit der Verwendung von FINs, aber das System wies noch Mängel auf, da die Formate von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich waren.

Die Buchstaben und Zahlen einer Motorrad-Fahrgestellnummer sind in drei Hauptbereiche unterteilt, die nach internationalem Standard eine Reihe von Informationen liefern:

Weltherstellercode (World Manufacturer Identification – WMI)

Der Weltherstellercode (WMI) besteht aus den ersten drei Zeichen der FIN und gibt den Hersteller und das Herkunftsland an, in dem das Motorrad gebaut wurde. Die Zeichen an dieser Stelle reichen von Ziffern bis zu Buchstaben, und jedes Land hat ein eigenes Zeichen, das es repräsentiert.

Fahrzeugbeschreibung (Vehicle Descriptor Section – VDS)

Die Fahrzeugbeschreibung (VDS) besteht aus den Zeichen 4 bis 9 und beschreibt die spezifischen Fahrzeugmerkmale wie Modellreihe, Karosserie, Motortyp und Sicherheitsausstattung.

Fahrzeugidentifizierung (Vehicle Identifier Section – VIS)

Die Fahrzeugidentifizierung (VIS) besteht aus den Zeichen 10 bis 17 und enthält das Modelljahr, den Herstellungsort und eine sechsstellige, einzigartige Seriennummer, die zur weltweiten Identifizierung dient.

Prüfziffer

Die Prüfziffer befindet sich an der 9. Stelle der FIN und dient der Überprüfung der Echtheit bzw. dass die Nummer nicht manipuliert wurde.

Diese Ziffer wird mit einem speziellen mathematischen Verfahren berechnet, bei dem alle anderen Zeichen der Fahrgestellnummer in eine Formel eingesetzt werden. Stimmt das Ergebnis nicht mit der Prüfziffer überein, ist die Fahrgestellnummer falsch oder gefälscht. FIN-Decoder führen diesen Vorgang bei der Prüfung durch.