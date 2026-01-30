Hoe gebruik je de motor VIN-decoder in Nederland Onze VIN decoder voor motorfietsen is makkelijk te gebruiken. Dit is hoe het werkt: Typ de VIN van je motorfiets in in het volgende gedeelte: VIN-nummer invoeren

Klik op Ontcijfer VIN-nummer. Een VIN-nummer decoder geeft je een korte VIN-check, om te verifiëren dat het VIN-nummer echt is en overeenkomt met de details van jouw motor(fiets). Ontvang een volledig historierapport voor meer details.

Wat is het VIN-nummer van je motorfiets? Alle motoren hebben een unieke VIN (voertuigidentificatienummer) om het voertuig te identificeren. Fabrikanten begonnen met het gebruik van de VIN in de jaren 50, maar het nieuwe systeem zat vol fouten. Zo gebruikte iedere fabrikant een andere indeling. De National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) uit de VS heeft de indeling in 1981 gestandaardiseerd. Deze nieuwe standaard vereiste van alle motorvoertuigen en trailers dat ze een voertuigidentificatienummer hadden die bestond uit 17 unieke tekens en meerdere onderdelen voor specifieke coderingen. Je kunt het VIN-nummer (ook wel chassisnummer genoemd) vinden op je superbike, cruiser, scooter, ATV, crossmotor en (soms) op een elektrische scooter. Sommige racemotoren hebben geen VIN, doordat ze niet geregistreerd kunnen worden, maar als ze zijn toegestaan op de weg – moet je ze kunnen vinden. Houd rekening met de locatie van de VIN, dit ligt aan het type van je motorfiets. Het VIN-nummer wordt geplaatst op een sticker of gegraveerd in metaal en kan niet verwijderd, verplaatst of gemanipuleerd worden. In Nederland worden VIN-nummers gebruikt door de RDW om registratie-, keurings- en technische gegevens te controleren — handig bij het kopen van een tweedehands motorfiets.

Hoe vind ik het VIN-nummer van het voertuig?

Een VIN-nummer (chassisnummer) is nodig in verschillende situaties om je voertuig te identificeren. Daarom plaatsen fabrikanten ze vaak op onvervangbare onderdelen. De locatie van de VIN op je motor kan verschillen per fabrikant, maar je zou hem moeten vinden bij de kop (stuur), op de chassisbalk, of aan de onderkant van de motor (dit komt niet vaak voor). In Nederland vindt u het VIN-nummer ook in de voertuigregistratiedocumenten die door de RDW zijn uitgegeven, of via hun online voertuiginformatiedienst. Zorg ervoor dat de nummers in de documenten en op je motorfiets overeenkomen.

Welke informatie staat in de VIN Decoder of het historierapport van je motorfiets? Het doel van een VIN-nummer is om voertuigen te identificeren. Maar kopers van tweedehands motoren gebruiken het ook om met een VIN decoder een historierapport in te zien. Je kunt altijd onze gratis VIN decoder gebruiken, om er zeker van te zijn dat het VIN-nummer klopt en om basisgegevens van de motorfiets te bekijken, zoals de fabrikant, het merk, het model, het jaar en de lijst van de uitrusting. Aan de andere kant zie je met een volledig historierapport waardevolle informatie over het verleden van de motorfiets, wat misschien zelfs de eigenaar niet eens weet. Een volledige VIN-controle op carVertical kan het volgende onthullen: Fraude met de kilometerstand

Diefstalgegevens

Schade (soms met foto’s)

Registratie- en inspectiedata

Eigenarenhistorie

Registratiegegevens

Problemen met het model en terugroepacties Historische gegevens kunnen je helpen de staat van de motorfiets te beoordelen en mogelijke uitgaven en risico’s te voorspellen. Bezuinig niet op een volledig historierapport wanneer je een tweedehands motor(fiets) koopt.

Wat is het verschil tussen een gratis VIN-check voor je motorfiets en een volledig historierapport? Onze gratis VIN decoder geeft je alleen de basisgegevens om je voertuig te identificeren. Een snelle VIN-controle onthult het merk, het model, het jaar van fabricage en de lijst van de uitrusting van je motorfiets. Maar belangrijke informatie over de kilometerstand, schadehistorie, foto’s en andere gegevens die in het volledige historierapport staan, zijn niet gratis. We werken samen met veilingen, verzekeringsmaatschappijen, fabrikanten en andere instituten om toegang te krijgen tot betrouwbare databases over de hele wereld – zodat onze klanten gedetailleerde informatie krijgen.

Ontcijfer de VIN van je motorfiets VIN-nummers (chassisnummers) van motorfietsen gebruiken dezelfde indeling als de VIN van een auto: een combinatie van 17 tekens die verder worden opgedeeld in diverse onderdelen voor het decoderen. Laten we kijken naar de verschillende onderdelen van het voertuigidentificatienummer: World Manufacturer Identifier (WMI) De eerste 3 tekens van de VIN staan voor de WMI-code, die de fabrikant van de motorfiets identificeert: Het eerste teken laat het land zien waar de motorfiets geproduceerd is. Tekens op deze plek variëren van nummers tot letters en ieder land heeft een uniek teken.

Het tweede teken laat het merk zien. Bijvoorbeeld: “Y” staat voor Yamaha, “S” voor Suzuki en “K” of “S” voor “Kawasaki.”

Het derde teken staat voor het type van de motorfiets of de afdeling van de fabrikant (ATV, scooter, superbike, crossmotor, etc.). Het WMI-onderdeel van de VIN heeft mogelijk een andere indeling als de motorfiets niet op grote schaal geproduceerd is. Vehicle Description Section (VDS) De volgende 5 tekens vormen de Vehicle Description Section, die de meeste details over de motorfiets onthult. De VDS laat het merk, de motorinhoud, het type en het soort chassis zien. De betekenis en de plaats van de tekens in dit onderdeel zijn afhankelijk van de fabrikant. Controlecijfer Het controlecijfer is nodig om er zeker van te zijn dat de VIN legitiem is. Dit cijfer wordt berekend op basis van een wiskundige formule die alle VIN-tekens verwerkt. Het VIN-nummer is onjuist of nep als het resultaat niet overeenkomt met het controlecijfer. VIN decoders berekenen dit tijdens de VIN-controle. In Nederland geldt dezelfde internationale VIN-structuur. U kunt het 17-cijferige VIN gebruiken om de herkomst, het bouwjaar en de specificaties van een motor te verifiëren via diensten zoals de RDW of een volledig voertuiggeschiedenisrapport. Vehicle Identifier Section (VIS) De Vehicle Identifier Section bestaat uit de laatste 8 tekens en laat het modeljaar, de montagefabriek en het unieke serienummer van de motorfiets zien. Wanneer je een tweedehands motorfiets aanschaft, kun je altijd het 10e teken controleren, die het modeljaar onthult: “1”, “2’’ en andere nummers geven de jaren “2001’’, “2002’’ etc. weer. De letter “A’’ staat voor “2010’’, terwijl “B’’ voor “2011’’ staat, etc.

Waarom is het controleren van het VIN-nummer van je motorfiets belangrijk? Motorfietsen zijn betrokken bij ongelukken, worden gestolen, oplichters manipuleren de kilometerstand en nog veel meer. Niemand wil té veel betalen voor beschadigde goederen. Nog veel belangrijker, je wilt zeker weten dat de motor die jij gebruikt veilig is en een VIN-check voor je motorfiets helpt je hierbij. Hoewel een gratis VIN-check voor je motorfiets je helpt bepalen of de VIN klopt (en andere basisgegevens bevestigt), zal een volledig historierapport diverse wettelijke en fysieke problemen onthullen en mogelijke uitgaven evalueren. Veel kopers van tweedehands motorfietsen willen er zeker van zijn dat de motor die ze kopen veilig is en de prijs waard is. In Nederland worden veel gebruikte motorfietsen geïmporteerd, dus het controleren van het VIN-nummer is essentieel om de herkomst, kilometerstand en staat van de motor te bevestigen vóór aankoop. Het vervangen van beschadigde onderdelen en panelen is eenvoudig, maar schade aan het frame is het ergst en vaak niet de moeite waard om te repareren.