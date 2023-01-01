carVertical
Свяжитесь с нами
Свяжитесь с нами

carVertical для бизнеса

Благодаря нашим решениям работа с подержанными автомобилями станет проще, прозрачнее и справедливее для конечного покупателя.

  • Снижаем риск непредвиденных трат

  • Совершенствуем процесс оценки

  • Ускоряем продажи

ЦеныКонтактная информация

Более 1244 деловых партнеров по всему миру

Billar99 logoVeho logoDavo Cars logoDriverama logoBRC logoTiriac Auto logo

Без договора и обязательств. Гибкие условия.

Отчеты для бизнеса по специальным ценам. Более % экономии.

Кредиты действительны в течение 6 месяцев с момента покупки.

30

дней

Гарантия возврата денег

Идеально подходит для любого автомобильного бизнеса

Не важно покупаешь ты, продаешь или страхуешь — carVertical поможет

  1. Автосалоны

    Доверие клиентов — основа бизнеса, особенно если этот бизнес связан с подержанными автомобилями. Люди стараются покупать машины у проверенных продавцов. Повысить доверие к вам и вашему бизнесу можно предоставив клиенту подробную информацию об автомобиле от carVertical.

  2. Автомобильные онлайн-маркетплейсы

    Встроив возможности carVertical в свой маркетплейс или сайт объявлений, вы сможете повысить доверие клиентов к вашему сервису. К тому же продажи у автосалонов на вашей платформе вырастут, а с ними и ваш собственный бренд.

  3. Страховые и лизинговые компании

    Знание истории автомобиля дает вам исчерпывающую информацию, чтобы сделать клиенту справедливое предложение по условиям автострахования или лизинга. Кроме того, услуги carVertical могут быть очень полезны для эффективного управления претензиями и противодействия мошенничеству.

  4. Интеграция через API

    Наша цель — сделать работу в автомобильном секторе удобнее, поэтому мы открыли для бизнес-партнеров доступ к нашему API. С его помощью вы сможете сами настроить интеграцию в ваш сервис и получить максимальную выгоду от использования carVertical.

Назначить консультацию

Познакомьтесь с нашими экспертами

Мы — целеустремленная команда теоретиков и практиков. Нас по-настоящему увлекает наша работа. Мы стремимся добиться большей прозрачности на рынке подержанных автомобилей, помогая компаниям и частным лицам заключать самые выгодные сделки. Давайте знакомиться!

  • Vytautas Nemura

    Vytautas Nemura

    Лидер в бизнес-секторе

  • Robertas Boravskis

    Robertas Boravskis

    Лидер в сфере маркетинга

  • Miglė Kulionytė

    Miglė Kulionytė

    Торговый представитель

  • Algirdas Grabskis

    Algirdas Grabskis

    Торговый представитель

  • Karolina Žilinskė

    Karolina Žilinskė

    Менеджер по продажам В2В

Часто задаваемые вопросы

Нужна помощь? Ниже приведены темы, о которых нас обычно спрашивают.