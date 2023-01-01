Индекс прозрачности рынка подержанных автомобилей США

Доля автомобилей со скрученным пробегом
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Глобальный рейтин: #12
Глобальный рейтин: #3
Глобальный рейтин: #21
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Доля автомобилей со скрученным пробегом
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Средняя величина скрученного пробега
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Доля поврежденных автомобилей
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Среднее количество поврежденных автомобилей
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Доля импортированных подержанных автомобилей
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Средний возраст зарегистрированных автомобилей
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Нашим отчетам доверяют более 1 000 000 человек в более чем 25+ странах мира
Индекс прозрачности рынка carVertical позволяет определить уровень скрытой или ложной информации, предоставляемой клиенту при покупке подержанного автомобиля. Исследование было проведено в 24 странах, где carVertical оказывает услуги по составлению отчетов об истории транспортных средств в течение не менее чем одного года.
Исследование основано на данных из реальных отчетов об автомобилях, приобретенных нашими клиентами в течение 12 месяцев. Мы использовали только сведения из отчетов, которые соответствуют нашим внутренним стандартам качества (например, качественный отчет должен содержать не менее трех записей с показаниями одометра).
Автомобиль считается импортированным, если он имеет историю вне страны приобретения.
При расчете среднего количества поврежденных автомобилей были исключены незначительные повреждения стоимостью менее 500€ (например, сломанное зеркало заднего вида или небольшие царапины). Чтобы сравнить ситуацию в разных странах, средний показатель был разделен на ВВП на душу населения.
Индекс прозрачности рынка carVertical основан на 6 факторах, дающих в совокупности максимальную оценку 1,2. Поскольку прогнозируемое влияние этих факторов на прозрачность рынка может быть различным, эксперты carVertical присвоили им разные значения.
Доля автомобилей со скрученным пробегом (%)
Средняя величина скрученного пробега (km)
Доля поврежденных автомобилей (%)
Relative damage value *Среднее количество поврежденных автомобилей было разделено на ВВП на душу населения в стране.
Доля импортированных подержанных автомобилей (%)
Средний возраст зарегистрированных автомобилей