VIN-avkodare för Suzuki-motorcyklar

I över 100 år har Suzuki haft stor framgång inom produktion av motorcyklar, bilar, ATV:er och utombordsmotorer för båtar.

"If it ain’t broken, don’t fix it" är ledorden som Suzuki Motor Corporation och dess avdelningar lever efter. Trots att det inte är det mest innovativa företaget sticker Suzuki ut inom andra kategorier, såsom pålitlighet och särskilt effektiva racingprogram.

Vad är en Suzuki-VIN-avkodare?

Varje Suzuki-fordon i hela världen har ett VIN-nummer, som fungerar som en id-handling. Den unika koden på 17 tecken hjälper köpare av begagnade bilar och motorcyklar att undvika bedrägeri.

Ett VIN-nummer är en referenskod som registrerar bland annat olika skeenden under motorcykelns livstid.

Vad innehåller en Suzuki-motorcykels VIN-nummer?

Bokstäverna och siffrorna i Suzukins VIN-nummer delas in i sektionerna tillverkarkod, fordonsbeskrivning och fordonsidentifiering. När du lägger ihop dem får du fram:

Tillverkarens ursprungsland och typ av fordon (tecken 1–3)

Fordonsspecifikationen, såsom motorstorlek, motortyp och typ av växellåda (tecken 4–9)

Årsmodell, monteringsanläggning och unikt serienummer (tecken 10–17)

Med enVIN-avkodare för Suzuki kan du få fram mycket av denna information.

Var hittar du VIN-numret på en Suzuki?

Motorcykeltillverkare placerar VIN-koden på delar som inte kan bytas ut för att undvika bedrägeri.

Vanligtvis hittar du VIN-numret på en Suzuki här:

Tryckt direkt på ramen , nära styrhuvudet

, nära styrhuvudet På en ramskena

På undersidan av motorn (mindre vanligt)

Följ instruktionerna i bruksanvisningen om du har svårt att hitta VIN-numret.

Vilka Suzuki-modeller fungerar i carVerticals VIN-avkodare?

Vår VIN-avkodare för Suzuki kan användas för att kolla upp alla Suzuki-fordon tillverkade efter att den nuvarande VIN-standarden etablerades (1981).

Avkodaren fungerar med alla typer av Suzuki-motorcyklar, även om Suzukis produktutbud inte har ändrats särskilt drastiskt under de senaste årtiondena:

Sport – Hayabusa, GSX och GSX-R

Street – Katana, Boulevard, GSX-S och SV-serien

Adventure – V-Storm, DR och RMX-serien

Scooter – Burgman, Avenis, Adress

MX – RM-serien

Historikrapport över Suzuki-motorcykel: Vad kan du få reda på med ett VIN-nummer?

Ett VIN-nummer låter dig identifiera modellen och få fram värdefull och detaljerad information om motorcykelns förflutna.

Vår kostnadsfria VIN-avkodare för Suzuki ger dig grundläggande information, medan vår historikrapport ger dig uppgifter från polis-, försäkrings- och tillverkardatabaser. En historikrapport över Suzuki-motorcykeln kan visa om motorcykeln:

har stulits

har vägmätarfusk

har haft en allvarlig olycka

Suzuki uppskattas världen över för sin kvalitet och pålitlighet. Däremot kan även dessa fordon hamna hos ägare som inte kan ta hand om dem på rätt sätt.

Om du ska köpa en begagnad Suzuki-motorcykel bör du använda vår VIN-avkodare (och generera en komplett historikrapport) för att undvika en dålig affär.