Pourcentage de voitures endommagées

Moyenne globale : : 52,36%

Plus les voitures endommagées sont nombreuses sur les routes, plus les chances que la vôtre soit concernée sont élevées. Les incendies, inondations et accidents graves réduisent considérablement la valeur (et la sécurité) d’un véhicule. C’est pourquoi les escrocs tentent de vous cacher ces accidents avant l’achat.