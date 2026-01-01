VIN Decoder moto: verificare motocicletă după serie

Ce este un VIN decoder moto? Decodorul VIN pentru motociclete (VIN decoder moto) este un instrument care-ți permite să verifici rapid orice motocicletă, ATV, sau scooter la mâna a doua. Cu ajutorul lui și folosindu-te doar de seria de șasiu a motocicletei, poți afla o serie de informații precum marca, modelul, anul fabricației și lista de echipare din fabrică. Practic, un decodor VIN pentru motociclete te ajută să confirmi că datele principale din anunț sunt reale, ca să eviți fraudele și bătăile de cap pe viitor. Dar de ce ai apela la un decodor de vreme ce poți descifra și de unul singur codul VIN al unei motociclete? Simplu. În primul rând, decodorul îți descifrează codul VIN automat, într-o secundă, în timp ce o descifrare manuală probabil că ar dura jumătate de oră. În al doilea rând, decodorul VIN de la carVertical este 100% gratuit. Buuun, buuun… și ieftin…

Cum se folosește un decodor VIN pentru motociclete ca să verifici o motocicletă după seria de șasiu? Decodorul nostru VIN pentru motociclete (VIN decoder moto) funcționează în felul următor: Tastezi numărul VIN pentru motocicletă/ATV/scuter în câmpul „Introdu numărul VIN”

numărul VIN pentru motocicletă/ATV/scuter în câmpul Apeși pe butonul de dedesupt „Decodifică numărul VIN” Vei primi instantaneu o serie de informații care te ajută să vezi dacă numărul VIN este autentic și dacă aparține motocicletei, ATV-ului sau scuterului din anunț. Verificarea unei motociclete după serie n-a fost niciodată mai ușoară. După cum am menționat anterior, seria de date este limitată, dar foarte folositoare pentru o verificare preliminară. Pentru a avea acces la mult mai multe detalii, scoate un raport istoric complet.

Ce este numărul VIN al unei motociclete (seria de șasiu a motocicletei)? Cum este specificat și în titlu, cei doi termeni - numărul VIN al motocicletei și seria de șasiu a motocicletei - sunt interschimbabili și reprezintă un cod unic format din 17 caractere, care este atribuit fiecărei motociclete în timpul producției. Numărul VIN va funcționa ca amprenta digitală a vehiculului, fiind un element identificator pentru fiecare motocicletă în parte, necesar pentru a o înmatricula, pentru a face un ITP sau pentru a-i verifica istoricul. Fiecare superbike, cruiser, moped, ATV, motocicletă și chiar unele scutere electrice au un număr VIN unic ștanțat pe șasiu. Poziționarea numărului VIN diferă de la un model la altul, dar sigur îl vei găsi gravat în metal sau tipărit pe un autocolant. Singurele motociclete fără numere VIN sunt cele speciale de curse, care nu pot fi conduse pe drumurile publice. Formatul de 17 caractere este adoptat internațional de când National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) din Statele Unite l-a standardizat în 1981. Actuala secvență constă din mai multe segmente, fiecare codificând informații specifice.

Cum se citește numărul VIN al unei motociclete? Caracterele din componența unui număr VIN moto sunt fie o cifră, fie o literă, excluse fiind doar literele „O” și „I” pentru a evita confuzia cu cifrele „0” și „1”. În conformitate cu standardele ISO actuale, numărul VIN al motocicletelor are trei segmente principale: Identificatorul mondial al producătorului

Secțiunea de descriere a vehiculului

Secțiunea de identificare a vehiculului

Hai să le analizăm în detaliu ca să vedem cum se face o decodare VIN pentru motocicletă. Identificatorul mondial al producătorului (World Manufacturer Identifier - WMI) Primele trei caractere din seria de șasiu a unei motociclete (numărul VIN moto) reprezintă codul WMI și sunt folosite pentru a-i identifica producătorul. Decodarea sa se poate face după cum urmează: Primul caracter indică țara de producție sau, în cazul unor producători din Uniunea Europeană, țara în care se află sediul central pentru regiune. Fiecare țară este reprezentată de un caracter specific, unic.

Al doilea caracter dezvăluie marca motocicletei. Exemple: „Y” → Yamaha„S” → Suzuki„K” sau „S” → Kawasaki Al treilea caracter reprezintă fie tipul vehiculului (ATV, scuter, moto cross etc.), fie divizia specifică a producătorului. 🔹 Notă: Structura secțiunii WMI poate varia dacă motocicleta nu este produsă în serie. Secțiunea de descriere a vehiculului (Vehicle Description Section - VDS) Următoarele 6 caractere (de la poziția a patra până la poziția a noua, inclusiv) formează secțiunea de descriere a vehiculului (Vehicle Description Section - VDS). Acest segment de VIN codifică informații despre: ✔ Tipul de model ✔ Dimensiunile și tipul motorului ✔ Stilul cadrului ✔ Alte detalii similare Important! Semnificația și amplasamentul caracterelor din această secțiune diferă de la un producător la altul. Secțiunea de identificare a vehiculului (Vehicle Identifier Section - VIS) Secțiunea de identificare a vehiculului, cunoscută drept codul VIS, are 8 caractere (pozițiile 10-17) și este cel mai lung segment al seriei de șasiu a unei motociclete. Aici găsim informații despre anul și fabrica de producție plus un număr unic de serie al motocicletei. Pont profi: Când cumperi un motor la mâna a doua, verifică al 10-lea caracter din numărul VIN ca să afli anul de producție: „1”, „2” și numerele următoare reprezintă anii „2001”, „2002” etc;

și numerele următoare reprezintă anii etc; Litera „A” reprezintă „2010”, „B” „2011” etc. Cifra de siguranță/verificare Cifra de siguranță ocupă, de cele mai multe ori, poziția a 9-a în rândul celor 17 caractere și este necesară pentru a garanta că numărul VIN este legitim. Obligatorie în SUA și adoptată voluntar în majoritatea țărilor europene (mai puțin în Marea Britanie), cifra de siguranță este rezultatul unei operații matematice complexe, care pune toate celelalte caractere VIN într-o formulă. Dacă rezultatul acestui calcul nu se potrivește cu cifra de verificare, atunci numărul VIN ori este introdus greșit, ori este fals. Un decodor VIN pentru motociclete efectuează această operație pe loc în timpul verificării numărului VIN.

Unde găsesc seria de șasiu a motocicletei? Seria de șasiu a motocicletei trebuie să apară în două locuri - în acte și fizic pe motocicletă. Printre primele verificări pe care orice cumpărător trebuie să le facă atunci când cumpără un vehicul la mâna a doua este să verifice că numărul VIN este identic peste tot. În acte, acesta apare atât în asigurarea vehiculului cât și în cartea vehiculului, dar cel mai rapid mod de a găsi numărul de identificare auto este să te uiți în talon. Pe motocicletă, amplasarea numărului VIN diferă în funcție de producător. Având în vedere importanța numărului VIN, producătorii tind să-l plaseze pe piese de neînlocuit, deci sigur îl găsești dacă verifici: Cadrul motocicletei , mai ales în apropierea capului de direcție

, mai ales în Barele cadrului

Partea inferioară a motorului (destul de rar)

Decodifică numărul VIN al motocicletei: ce poți afla folosind numărul VIN al unei motociclete? Având la dispoziție doar numărul VIN, cumpărătorii de motociclete la mâna a doua pot face o verificare a motocicletelor după serie pentru a le afla istoricul. Înainte de asta, orice cumpărător ar trebui să apeleze la un decodor VIN pentru motociclete gratuit pentru a extrage câteva informații de bază. Poți folosi decodorul nostru VIN pentru a afla pe loc: Producătorul

Marca

Modelul

Anul de fabricație

Dacă numărul VIN este autentic Dacă totul pare în regulă și ești interesat să cumperi motocicleta, atunci pasul următor este să scoți un raport istoric complet. Astfel vei avea acces la informații despre motocicletă pe care este posibil ca nici măcar vânzătorul să nu le cunoască. Când verifici o motocicletă după serie pe carVertical, poți afla detalii despre: Kilometraje date înapoi

Înregistrări de furt

Daune (uneori însoțite de poze)

(uneori însoțite de poze) Datele înmatriculărilor anterioare și ale reviziilor

Schimbările de proprietar

Problemele specifice fiecărui model și posibile rechemări în fabrică Înregistrările istorice te ajută să evaluezi starea unui vehicul și să anticipezi cheltuielile potențiale de întreținere plus riscurile de siguranță la care te expui. Fiecare cumpărător de pe piața second hand ar trebui să apeleze la o verificare având în vedere beneficiile și costul scăzut ale verificării unei motociclete după serie.

Care este diferența dintre o verificare VIN gratuită a motocicletei și un raport istoric complet? Verificarea gratuită a seriei de șasiu a unei motociclete oferă informații de bază precum marca, modelul, anul de fabricație și lista originală de echipare. Mai important este că un decodor VIN gratuit, calculând pe loc cifra de siguranță, poate verifica dacă seria de șasiu este autentică. Un raport istoric oferă o perspectivă mult mai amplă deoarece poate include informații despre: Citiri anterioare de kilometraj

Istoricul daunelor

Istoricul de service și cel al reviziilor

Numărul de proprietari anteriori

Declarații de furt La carVertical, pentru a ne asigura că oferim cât mai multe date, uneori trebuie să colectăm informații din zeci de baze de date pentru o singură motocicletă. Colaborăm cu case de licitații auto, companii de asigurări, producători și service-uri auto, organe legislative și alte instituții pentru a accesa doar baze de date de încredere din întreaga lume. Evident, aceste informații nu sunt disponibile gratuit și de aceea rapoartele istorice trebuie plătite.

De ce este importantă verificarea motocicletei după serie? Cumpărarea unui vehicul la mâna a doua are mereu un factor de risc asociat. Având un trecut în spate, motocicletele rulate pot veni la pachet cu o serie de probleme, de la cele mai banale până la cele mai grave. Zi de zi, motocicletele sunt implicate în accidente, nu sunt întreținute corespunzător, sunt furate, sau cad pe mâna escrocilor care le derulează kilometrajul ca să-și mărească profiturile. Când te urci pe o motocicletă, ar trebui să știi toate evenimentele majore prin care a trecut. Altfel, riști ori să fii înșelat, ori să îți pui siguranța și poate chiar viața în pericol. Mai întâi, apelează la un decodor VIN pentru motociclete ca să te asiguri că numărul VIN este autentic (și ca să confirmi alte detalii de bază). Când ești aproape să bați palma, verifică motocicleta după serie scoțând un raport istoric complet. Doar așa poți afla detalii vitale din trecutul motorului pe care vrei să-l achiziționezi, detalii care te vor ajuta să eviți bătăi mari de cap în viitor.