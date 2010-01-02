Правила использования веб-сайта и оказания услуг

1. Общие положения

1.1. В настоящих правилах (далее – «Правила») определяются условия и порядок пользования веб-сайтом Carvertical.com (далее – «Carvertical.com») и предоставления услуг Carvertical.com.

1.2. Управляет и администрирует Carvertical.com компания cV Group, UAB, рег. номер предприятия 303134915, адрес ул. Аукштайчю 7, Вильнюс, Литовская Республика (далее – «Carvertical»).

1.3. Пользователь свое согласие с Правилами и обязательство их соблюдать выражает любым способом и в любой форме, используя Carvertical.com. Лица, не согласные хотя бы с одним положением Правил, не имеют права пользоваться Carvertical.com.

2. Понятия

2.1. Используемые в настоящих Правилах понятия, написанные с прописной буквы, имеют значения, указанные в данном пункте Правил.

2.1.1. Отчет – отчет, который могут заказать Пользователи Carvertical.com, в котором представляется разнообразная информация об истории транспортного средства.

2.1.2. Коммерческий пользователь – физическое или юридическое лицо, которое пользуется Услугами в целях, связанных с бизнесом, торговлей, ремеслом или профессией (не в потребительских целях) или в целях двойного использования, т. е. для потребления и бизнес целей, однако с учетом всех обстоятельств, связанных с Услугами, бизнес-цели превалируют.

2.1.3. Кредиты – кредиты, зачисляемые на Учетную запись Пользователя, которые Пользователь приобретает и может обменять на Отчет. Один Кредит обменивается на один Отчет.

2.1.4. Пользователь – лицо, заказавшее Отчет или любую иную форму на Carvertical.com, включая Потребителей и Коммерческих пользователей.

2.1.5. Учетная запись – учетная запись Пользователя на Carvertical.com, которую Пользователь создает, чтобы пользоваться частью Услуг.

2.1.6. Услуги – услуги, предоставляемые Пользователю за плату, которые он может получить на Carvertical.com, включая, помимо прочего, заказ и предоставление Отчетов или Кредитов.

2.1.7. Первичный отчет – после ввода на Carvertical.com VIN-кода транспортного средства представляется информация, какие данные (категории данных) проверяются и включаются в Отчет.

2.1.8. Потребитель – физическое лицо, которое пользуется Услугами в целях, не связанных с его бизнесом, торговлей, ремеслом или профессией (в потребительских целях) или для целей двойного использования, т. е. для потребления и бизнес целей, однако с учетом всех обстоятельств, связанных с Услугами, бизнес-цели не превалируют.

2.1.9. VIN-код – уникальный код из 17 символов, который производитель присваивает каждому транспортному средству, покидающему завод (англ. Vehicle Identification Number).

2.1.10. Сайты третьих сторон – независимые, т. е. не связанные с Carvertical, веб-сайты третьих сторон.

3. Учетная запись

3.1. Чтобы пользоваться частью Услуг, например, управлять дополнительными Кредитами, Пользователь должен создать Учетную запись. Пользователь может создать Учетную запись:

3.1.1. путем ввода адреса своей электронной почты и желаемого пароля. Выбрав этот способ Пользователь должен активировать Учетную запись, нажав на ссылку в электронном письме, которое Carvertical отправит на адрес электронной почты, указанный при регистрации Учетной записи, или

3.1.2. путем ввода адреса своей электронной почты при приобретении Кредитов или Отчета Carvertical.com по введенному VIN-коду. При выборе этого метода, Пользователь создаст пароль, нажав на ссылку в электронном письме, которое Carvertical отправит на адрес электронной почты, указанный во время покупки Кредита, или

3.1.3. пользуясь учетными записями третьих сторон, т. е. Facebook, Google и Apple, и предоставив Carvertical доступ к данным этих учетных записей третьих сторон.

3.2. Пользователь несет ответственность за соблюдение конфиденциальности данных входа в Учетную запись и за любые действия, выполняемые третьими лицами в Учетной записи от имени Пользователя из-за того, что Пользователь не обеспечил конфиденциальность данных подключения. Пользователь обязуется немедленно уведомить Carvertical на адрес электронной почты info@carvertical.com о любой утере данных подключения, несанкционированном их использовании или любом ином нарушении безопасности или конфиденциальности этих данных.

3.3. В случае, если Пользователь больше не желает использовать Учетную запись, он имеет право удалить ее в любое время, отправив письменное уведомление Carvertical на адрес info@carvertical.com или используя настройки Учетной записи.

4. Отчет

4.1. Пользователи Carvertical.com могут за плату приобрести Кредиты, которые можно обменять на Отчет, или ввести VIN-код на Carvertical.com и получить Отчет по определенному VIN-коду (в этом случае приобретенный Пользователем Кредит, автоматически меняется на Отчет по конкретному VIN-коду). Кредиты зачисляются на Учетную запись Пользователя не позднее, чем в течение 60 минут с момента получения платежа в соответствии с установленным в настоящих Правилах порядком (если Кредиты заказаны Коммерческим пользователем, с момента получения платежа в соответствии с установленным в настоящих Правилах порядком, или в сроки, оговоренные в отдельном соглашении между Carvertical и Коммерческим пользователем).

4.2. Цены Кредитов, учитывая актуалии рынка, специальные предложения, колебания валютных курсов и другие факторы, постоянно меняются, но действующие цены Кредитов и других услуг всегда можете найти на Carvertical.com. В окне способа оплаты Кредита, всегда будет видна окончательная цена Кредита на момент Вашего заказа.

4.3. Приобретенные Пользователем Кредиты действительны в течение 6 месяцев с момента их приобретения. По истечении этого срока Кредиты Пользователя становятся недействительными и удаляются из Учетной записи – Пользователь больше не может обменивать их на Отчеты.

4.4. Указав в Carvertical.com VIN-код транспортного средства, Пользователь Carvertical.com может просмотреть Первичный отчет, в котором будет указано, какая информация будет проверена и, если будут найдены соответствующие записи, представлена в Отчете. Отчет может не содержать записей по части указанных в Первичном отчете данных (категорий данных), это, в свою очередь, означает, что источники Carvertical не нашли соответствующих записей по определенной категории данных или нескольких категорий данных.

4.5. Отчет должен быть загружен в Учетную запись Пользователя не позднее, чем через 5 минут с момента списания Кредита со счета Пользователя (если Отчет заказан Коммерческим пользователем, с момента списания Кредита со счета Пользователя или в сроки, оговоренные в отдельном соглашении между Carvertical и Коммерческим пользователем), а Пользователю по указанному в его Учетной записи адресу присылается электронное письмо со ссылкой на Отчет.

4.6. Отчет представляется Пользователю в веб-браузере на ограниченный период времени, как указано в пункте 4.7 настоящих Правил, и доступен в Учетной записи или по активной ссылке. Carvertical.com также предоставляет возможность сохранить Отчет на прочном носителе в формате PDF на устройстве Пользователя.

4.7. Отчет будет доступен Пользователю в веб-браузере в течение 30 календарных дней с момента загрузки Отчета в Учетную запись Пользователя. По истечении срока, указанного в данном пункте Правил, Отчет больше не будет доступен Пользователю, и он не сможет сохранить его в формате PDF, а для повторного получения данных по конкретному транспортному средству, Пользователь должен заказать новый Отчет.

4.8. Carvertical стремится представить в Отчете максимально точную и полную информацию. Однако для Отчета информация собирается из множества общедоступных баз данных и других источников, на содержание которых, а также на их точность, актуальность и полноту Carvertical никаким образом не может повлиять, т. е. Carvertical просто передает эту обобщенную информацию Пользователю в форме Отчета. Соответственно, приобретая Отчет, Пользователь подтверждает, что понимает и соглашается с тем, что:

4.8.1. Carvertical, в максимально разрешенном применимыми правовыми актами объеме, не гарантирует и не обеспечивает точность, актуальность и полноту содержащаяся в Отчете информации;

4.8.2. в отношении определенных юрисдикций часть или вся информация в этом Отчете может быть недоступна Carvertical, даже если она доступна другим третьим лицам. Соответственно, возможно обратное – в отношении определенных юрисдикций вся или часть информации в Отчете доступна Carvertical, но не доступна другим третьим сторонам;

4.8.3. Пользователь принимает полную ответственность за свои решения, напр., приобретение или отказ от приобретения транспортного средства, на основании информации, представленной в Отчете. В случае возникновения каких-либо сомнений относительно представленной в Отчете информации, Пользователь должен уточнить ее в соответствующих компетентных институциях. Carvertical рекомендует проводить такую проверку во всех случаях до принятия решения на основании Отчета, напр., относительно покупки транспортного средства;

4.8.4. никакие советы или информация, содержащиеся в Отчетах или на Веб-сайте, не могут трактоваться как предложение, требование или рекомендация покупки, аренды или иного приобретения каких-либо прав на упоминаемое в Отчете транспортное средство.

4.9. Carvertical не запрещает и поощряет Пользователей публиковать или иным образом использовать Отчет в связи с намерением оценить транспортное средство или предоставить свою оценку третьим сторонам с целью обоснования соответствующих характеристик и надежности транспортного средства. Однако Пользователю запрещается Отчет перепродавать или иным образом использовать непосредственно в коммерческой деятельности, когда сам Отчет или его часть является объектом коммерческой сделки или коммерческой деятельности.

5. Обязательства Пользователя

5.1. Пользователь обязуется:

5.1.1. не использовать автоматизированные устройства, программы, алгоритмы, методики либо любые аналогичные или эквивалентные ручные процессы для доступа, приобретения, копирования или мониторинга любой части Carvertical.com, или любого контента, а также каким-либо образом воспроизводить или обходить структуру навигации Carvertical.com; или с целью представления Carvertical.com или его содержимого для получения или попытки получения каких-либо материалов или информации, которые Carvertical.com специально не предоставляет Пользователю;

5.1.2. не стремиться к несанкционированному доступу к какой-либо части или функции Carvertical.com, или системам и сетям, связанным с Carvertical.com, путем взлома (англ. hacking), подбора пароля (англ. password mining) или другими незаконными средствами;

5.1.3. не предпринимать никаких действий, которые могут необоснованно или непропорционально обременить инфраструктуру, системы или сети Carvertical.com, связанные с Carvertical.com;

5.1.4. не использовать какое-либо устройство, программное обеспечение и не выполнять какие-либо иные действия, которые мешают или предназначены для того, чтобы помешать надлежащей работе Carvertical.com или любой операции, выполняемой Carvertical.com, или любому другому лицу, пользоваться Carvertical.com;

5.1.5. не использовать Carvertical.com или какой-либо его контент в целях, которые являются незаконными или несоответствующими целям настоящих Правил, не подстрекать к любой незаконной или иной деятельности, которая нарушает права Carvertical или других лиц;

5.1.6. соблюдать настоящие Правила и выполнять требования применимых правовых актов при использовании или оплате Услуг Carvertical.com.

6. Услуги

6.1. Договор между Carvertical и Пользователем о предоставлении Услуг считается заключенным с момента получения оплаты в соответствии с порядком, установленным настоящими Правилами (если Услуги заказаны Коммерческим пользователем, с момента получения оплаты в соответствии с порядком, установленным настоящими Правилами, или в порядке, указанном в отдельном соглашении между Carvertical и Коммерческим пользователем).

6.2. Пользователи за предоставленные Carvertical.com услуги рассчитываются кредитной или дебетовой банковской картой, банковским переводом, PayPal или криптовалютой, по выбору Пользователя. Потребителю услуги предоставляются только, когда он за них рассчитался в установленном настоящими Правилами и Carvertical.com. порядке. Между тем, Услуги Коммерческому пользователю предоставляются только, когда Коммерческий пользователь за них рассчитался в установленном настоящими Правилами и Carvertical.com. порядке или в сроки, оговоренные в отдельном соглашении между Carvertical и Коммерческим пользователем, если таковое имеется.

6.3. Если Пользователь рассчитывается за Услуги в криптовалюте, он несет полную ответственность за то, чтобы такой расчет соответствовал требованиям правовых актов юрисдикции такого Пользователя, и Carvertical не несет ответственности за безопасность такого расчета в максимальном, разрешенном правовыми актами, объеме.

6.4. Carvertical имеет право организовывать маркетинговые кампании, во время которых Пользователям могут быть предоставлены коды скидок на Услуги. Carvertical имеет право определять условия применения конкретного кода скидки, включая, помимо прочего, срок действия кода скидки, виды Услуг, к которым он применяется, и другие ограничения. Чтобы использовать полученный код скидки на Услуги, Пользователь должен ввести его в окне способа оплаты Услуг. Если код не будет введен, в порядке, описанном в данном пункте Правил, он не будет применяться к заказанным Пользователем Услугам.

6.5. С учетом экономических факторов на разных рынках, Carvertical.com оставляет за собой право применять разное ценообразование за Услуги в каждой стране.

6.6. Для целей налога на добавленную стоимость (НДС) Услуги считаются услугами, предоставляемыми в электронном виде, поэтому Carvertical, при определении места оказания услуг Потребителям, руководствуется Директивой Совета 2006/112 /EC от 28 ноября 2006 г. об общей системе налога на добавленную стоимость, Регламентом Совета (ЕС) № 1042/2013 от 7 октября 2013 г. и п. 15 ч. 2 ст. 13 Закона Литовской Республики о налоге на добавленную стоимость и применяет к Услугам ставку НДС, действующую по месту жительства Потребителя. Carvertical использует технологические, коммуникационные и другие объективно доступные средства, позволяющие определить место нахождения Потребителя. В случае расхождений данных, полученных в результате применения вышеуказанных средств, Carvertical основывается на представленных Потребителем данных, подлинность которых подтверждает, и за их достоверность отвечает сам Потребитель. При предоставлении Услуг Коммерческим пользователям Carvertical применяет общие правила определения места оказания Услуг для целей НДС, установленные Законом Литовской Республики о налоге на добавленную стоимость.

6.7 Пользователь, приобретающий услуги, может получить счет-фактуру НДС на счет пользователя, открытый в Carvertical. Счет-фактура может быть отправлена по электронной почте или загружена с Carvertical.com.

7. Защита потребителей

7.1. В том случае, если Услуги, например, приобретение Кредитов, заказывает Потребитель, он имеет право, без указания причины, отказаться от данного договора в течение 14 дней, отправив уведомление Carvertical на адрес infocarvertical.com, за исключением случаев, предусмотренных в п. 7.2 настоящих Правил. Потребитель должен отправить уведомление об указанном в данном пункте отказе от Услуг, на вышеупомянутый адрес электронной почты в произвольной форме, указав номер и дату соответствующего заказа Услуг, свои контактные данные и желание отказаться от конкретного заказа Услуг. Carvertical должен вернуть Потребителю все уплаченные им суммы немедленно и не позднее, чем в течение 14 дней с даты получения уведомления об отказе от договора.

7.2. В том случае, если Потребитель хочет обменять Кредиты на Отчет, он перед обменом Кредитов на Отчет четко признает и соглашается с тем, учитывая, что Отчет представляет собой цифровой контент, который будет предоставлен Потребителю практически немедленно, что Потребитель теряет право отказаться от Договора на предоставление услуг цифрового контента в течение четырнадцати дней. В том случае, если Потребитель приобретает пакет Кредитов, т. е. приобретает более одного Кредита за одну покупку, в зависимости от комплексности пакета Кредитов (например, скидки на пакеты Кредитов по сравнению с покупкой одного Кредита), и использует хотя бы один Кредит из соответствующего пакета Кредитов, Потребитель теряет право отказаться от Договора на предоставление услуг цифрового контента в отношении всего пакета Кредитов.

8. Защита личных данных

8.1. Информация об обработке персональных данных Пользователей представлена в политике конфиденциальности. Carvertical.com. Подтверждая, что ознакомлен с этими Правилами, Пользователь также подтверждает, что ознакомился с политикой конфиденциальности Carvertical.com, на которую имеется ссылка в данном пункте Правил.

9. Изменение или прекращение предоставления услуг

9.1. Carvertical имеет право в одностороннем порядке менять предоставляемые Carvertical.com Услуги, их стоимость, а также любые другие положения Правил. Если изменения отрицательно сказываются (например, ограничивают) Права Потребителей, мы сделаем это только на разумных основаниях, например, если изменятся положения сопутствующих правовых актов, или мы реструктурируем или скорректируем нашу бизнес-модель. Потребители будут уведомлены об изменениях по указанному в Учетной записи адресу электронной почты, в разумный срок, но не позднее, чем за 5 календарных дней. Если после изменения, исправления или дополнения Правил и уведомления об этом Потребителя, в соответствии с порядком, изложенным в данном пункте Правил, Потребитель продолжит пользоваться Carvertical.com, это будет означать согласие Потребителя с изменениями Правил. Carvertical подтверждает, что ни в коем случае изменения отрицательно не повлияют на права Потребителей в рамках уже выполненных или выполняемых Услуг.

9.2. Carvertical также имеет право ограничить или прекратить доступ Пользователя к Carvertical.com и/или Услугам в любое время, если Пользователь нарушает требования настоящих Правил и/или применимых правовых актов. Если у Пользователя, нарушающего требования настоящих Правил и/или применимых правовых актов, есть Учетная запись, он будет уведомлен об ограничении или прекращении доступа по адресу электронной почты, указанной в Учетной записи. Если Carvertical ограничивает или прекращает доступ Пользователя к Carvertical.com и/или Услугам, такой Пользователь не будет иметь права пользоваться Carvertical.com и/или Услугами в будущем, например, путем создания новой Учетной записи.

9.3. Carvertical имеет право временно ограничить деятельность Carvertical.com с целью выполнения технического обслуживания Carvertical.com или технических функций, заранее, в разумные сроки, уведомив Потребителей по адресу электронной почты, указанному в Учетной записи. В случае крайней необходимости Carvertical.com оставляет за собой право временно ограничить свою деятельность без уведомления Потребителей, при условии, что такие ограничения ни в коем случае не повлияют отрицательно на права Потребителей в рамках уже выполненных или выполняемых Услуг.

9.4. Carvertical также сообщает, что деятельность Carvertical.com может быть временно ограничена из-за обстоятельств непреодолимой силы (force majeure). В этом случае Carvertical незамедлительно уведомит Потребителей об обстоятельствах непреодолимой силы (force majeure), но Carvertical не несет ответственности за сбои в работе Carvertical.com из-за обстоятельств непреодолимой силы (force majeure).

10. Ответственность

10.1. Пользователь соглашается и обязуется защищать, возместить убытки и оградить Carvertical, а также связанные с Carvertical предприятия, поставщиков услуг, представителей, руководителей, уполномоченных лиц, работников или консультантов Carvertical от любых и всех убытков, ущерба, требований и/или затрат, понесенных в результате 1) нарушения Пользователем настоящих Правил, 2) любого нарушения Пользователем требований правовых актов, применяемых к Пользователю, и 3) решений Пользователя, основанных на информации, представленной в Отчете.

10.2. Carvertical не несет ответственности, в максимально разрешенном применимыми правовыми актами объеме, за любые убытки или ущерб Пользователей, кроме ответственности за убытки (ущерб):

10.2.1. причиненные лишением жизни Пользователя, нанесением вреда здоровью или нанесением нематериального ущерба;

10.2.2. нанесенные имуществу Потребителя;

10.2.3. причиненные умыслом или грубой небрежностью Carvertical.

10.3. Carvertical.com отвечает только за техническое размещение содержащейся в Отчете информации на Carvertical.com, при условии, что Отчет соответствует всем требованиям Правил, а также за техническую поддержку базы данных Carvertical.com. Carvertical, в максимально разрешенном правовыми актами объеме, не несет ответственности за содержание и несоответствие реальности представленной в Отчете информации.

10.4. Carvertical.com может содержать ссылки на сайты Третьих сторон. Эти ссылки предоставлены исключительно для удобства пользователей Carvertical.com. Такие ссылки, а также веб-сайты Третьих сторон, Carvertical не контролирует и не отвечает за содержание веб-сайтов Третьих сторон, включая любую информацию или материалы, содержащиеся на таких веб-сайтах.

11. Права на интеллектуальную собственность

11.1. Carvertical.com, его материалы, код, дизайн, доменное имя Carvertical.com, все авторские права, товарные знаки, базы данных, имена и другая интеллектуальная собственность или собственность, связанная с Carvertical.com, и/или содержащимися на нем материалами, полностью принадлежат или используются Carvertical на законных основаниях, за исключением объектов интеллектуальной собственности (товарные знаки, логотипы и т. д.), связанных с партнерами или поставщиками Carvertical, и защищена национальными и международными законами и правовыми актами об интеллектуальной собственности.

11.2. Без явного разрешения Carvertical Потребитель не имеет права в какой-либо форме и какими-либо средствами копировать, фиксировать, в какой-либо форме или способами воспроизводить, представлять, публиковать, передавать, продавать, обрабатывать, отображать, лицензировать, изменять, переиздавать, редактировать, транслировать, ретранслировать или иным образом публиковать, публично показывать или демонстрировать, адаптировать, распространять или использовать материалы Carvertical.com, или любой его код, или любую его часть, а также создавать на их основе производные работы.

12. Применимое право и разрешение споров

12.1. Carvertical.com осуществляет деятельность на основании правовых актов Литовской Республики, и они применяются к настоящим Правилам. Любые споры, возникающие в связи с деятельностью Carvertical.com и Услугами или связанные с ними, будут разрешаться путем переговоров или, в противном случае – в суде соответствующей юрисдикции в соответствии с применимыми положениями правовых актов.

12.2. Споры, возникающие между Carvertical и Коммерческими пользователями, разрешаются в суде по месту нахождения Carvertical.

12.3. Потребитель, считающий, что Carvertical нарушил его права или законные интересы в связи с Услугами, предоставляемыми Carvertical.com, должен сначала подать письменную жалобу в Carvertical и заявить о своих претензиях. Такие письма просьба присылать на info@carvertical.com. В случае несогласия с ответом Carvertical, Потребитель может обращаться в Государственную службу защиты прав потребителей на сайте www.vvtat.lt или заполнить форму заявления на Электронной платформе разрешения споров потребителей по адресу http://ec.europa.eu/odr/. Судебные споры рассматриваются в порядке, установленном применимыми правовыми актами, в том числе ст. 29 Закона Литовской Республики о защите прав потребителей.

13. Средства защиты информации

13.1. Carvertical напоминает, что Пользователь сам отвечает за безопасность данных для входа в Аккаунт. Carvertical просит Пользователя соблюдать осторожность при использовании и хранении данных для входа. Пользователь должен выйти из браузера после завершения работы, чтобы быть уверенным, что никто не получит доступа к электронной почте и личной информации Пользователя, особенно в случаях, когда Пользователь использует общедоступный компьютер (напр., в Интернет-кафе, библиотеке).

13.2. Carvertical обязуется защищать данные Пользователя, которые он обрабатывает, но, учитывая, что информация Пользователя отправляется через Интернет, Carvertical предупреждает, что Carvertical не может гарантировать и не гарантирует полной безопасность информации, передаваемой пользователем, включая личные данные.

14. Заключительные положения

14.1. Настоящие Правила представляют собой полное соглашение между Пользователем и Carvertical и заменяют, аннулируют все предыдущие письменные или устные соглашения, обещания, заявления и договоренности между Пользователем и Carvertical в отношении предмета настоящих Правил. Carvertical имеет право заключить с Пользователем отдельное письменное соглашение. К такому соглашению применяются положения Правил, если в таком соглашении прямо не указано иное.

14.2. Если какая-либо часть настоящих Правил, в установленном правовыми актами порядке, будет признана недействительной, незаконной или неосуществимой в каком-либо объеме, признание такого условия недействительным, незаконным или неосуществимым не делает недействительными, незаконными или неосуществимыми остальные положения Правил, которые продолжают оставаться в силе и подлежат исполнению в максимальном объеме, разрешенном применимыми правовыми актами.

14.3. Carvertical имеет право по собственному усмотрению передать все или часть своих прав и/или обязательств по настоящим Правилам без предварительного согласия Пользователя, при условии, что это не уменьшит гарантии, предоставляемые Потребителю. Передача прав и/или обязательств Carvertical, в порядке, установленном в настоящем пункте Правил, освобождает Carvertical от исполнения всех обязательств по настоящим Правилам. Пользователь не имеет права передавать или переуступать настоящие Правила или какие-либо, или все свои права и/или обязательства по настоящими Правилами, в соответствии с правовыми актами или иным образом, без предварительного письменного согласия Carvertical.

14.4. В том случае, если Пользователь или Carvertical не реализуют какие-либо права, изложенные в Правилах, это не считается отказом от таких прав.