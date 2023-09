Toyota VIN Decoder

Η Toyota Motor Corporation, με έτος ίδρυσης το 1937, είναι από τις πιο γνωστές μάρκες στον κόσμο. Τη δεκαετία του 1930, μετά τη Μεγάλη Ύφεση και αρκετούς σεισμούς, η Ιαπωνία ανέπτυξε τεράστια ζήτηση για αυτοκίνητα. Η χώρα άρχισε να εισάγει αμερικανικά οχήματα και ο Kiichiro Toyoda (ο ιδρυτής της Toyota Motor Corporation) άδραξε την ευκαιρία να μπει στην αγορά αυτοκινήτων.

Αγόρασε μερικά αυτοκίνητα από τη Ford, τη Chevrolet και την Chrysler και τα αποσυναρμολόγησε για να μάθει πώς μπορεί να κατασκευάσει και να βελτιώσει ένα όχημα. Η εταιρεία πέρασε δύσκολες εποχές κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και την πετρελαϊκή κρίση του 1973. Ωστόσο, τελικά, η Toyota έγινε μια από τις πιο ικανές μάρκες αυτοκινήτων στον κόσμο. Στις μέρες μας, όσοι επιλέγουν αυτοκίνητο Toyota έχουν να πουν τα καλύτερα για την προσιτή τιμή, την αξιοπιστία και την ασφάλειά τους.

Τι είναι ο αριθμός VIN της Toyota;

Κάθε όχημα Toyota έχει έναν μοναδικό κωδικό που συνδυάζει αριθμούς και γράμματα το οποίο ονομάζεται αριθμός αναγνώρισης οχήματος (VIN). Λειτουργεί ως ένα μοναδικό αναγνωριστικό οχήματος, βοηθώντας στην καταγραφή διαφόρων δεδομένων σχετικά με το όχημα. Το VIN είναι απαραίτητο για να μπορέσεις να παρακολουθήσεις τη συντήρηση, να μπορείς να κάνεις ασφάλιση και πολλά άλλα. Οι ιδιοκτήτες μπορούν να το χρησιμοποιήσουν ακόμη και όταν αναζητούν ανταλλακτικά Toyota ή ελέγχουν το ιστορικό ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου.

Όλοι οι κατασκευαστές αυτοκινήτων εφαρμόζουν τον ίδιο μορφότυπο όταν δημιουργούν αριθμούς VIN –έναν κωδικό 17 χαρακτήρων που αποτελείται από κωδικοποιημένα συνοπτικά δεδομένα για το όχημα.

Τι περιέχει ο αριθμός VIN της Toyota;

Κάθε αριθμός VIN της Toyota αποτελείται από 17 χαρακτήρες, καθένας από τους οποίους έχει μια κωδικοποιημένη σημασία για τον εξοπλισμό, τη μάρκα, τα κύρια χαρακτηριστικά, το έτος μοντέλου και άλλες βασικές πληροφορίες οχήματος. Για να κάνουμε τα πράγματα πιο απλά, είναι καλύτερο να διαχωρίσεις τον αριθμό VIN ενός Toyota σε τέσσερα τμήματα:

Παγκόσμιο Αναγνωριστικό Κατασκευαστή (WMI) – οι τρεις πρώτοι χαρακτήρες αποκαλύπτουν τον κατασκευαστή και τη χώρα προέλευσης·

– οι τρεις πρώτοι χαρακτήρες αποκαλύπτουν τον κατασκευαστή και τη χώρα προέλευσης· Τμήμα Περιγραφής Οχήματος (VDS) – οι πέντε χαρακτήρες σε αυτό το τμήμα περιγράφουν τη μάρκα, τον κινητήρα, το κιβώτιο ταχυτήτων, το στυλ αμαξώματος, τη σειρά κ.λπ.·

– οι πέντε χαρακτήρες σε αυτό το τμήμα περιγράφουν τη μάρκα, τον κινητήρα, το κιβώτιο ταχυτήτων, το στυλ αμαξώματος, τη σειρά κ.λπ.· Ψηφίο ελέγχου – αυτό το μονό ψηφίο προσφέρει μαθηματική απόδειξη ότι το VIN είναι νόμιμο·

– αυτό το μονό ψηφίο προσφέρει μαθηματική απόδειξη ότι το VIN είναι νόμιμο· Τμήμα Αναγνωριστικού Οχήματος – το τελευταίο τμήμα περιέχει οκτώ χαρακτήρες, έξι από τους οποίους αποτελούν έναν μοναδικό σειριακό αριθμό. Οι άλλοι δύο αποκαλύπτουν το έτος μοντέλου και το εργοστάσιο κατασκευής.

Οι αριθμοί VIN της Toyota αποτελούνται μόνο από αριθμούς και κεφαλαία γράμματα. Αν αναρωτιέσαι γιατί δεν βρίσκεις ποτέ τα γράμματα «O», «I» και «Q», είναι γιατί δεν χρησιμοποιούνται ποτέ λόγω του ό,τι μοιάζουν με κάποιους αριθμούς. Να θυμάσαι ότι δεν χρειάζεται να αποκωδικοποιήσεις τους αριθμούς VIN χειροκίνητα αφού ένας δωρεάν αποκωδικοποιητής VIN της Toyota μπορεί να το κάνει για σένα.

Πού θα βρεις το VIN της Toyota;

Ένας από τους λόγους για τους οποίους οι αριθμοί VIN στα αυτοκίνητα τοποθετούνται σε πολλές θέσεις είναι για την αποφυγή απάτης. Οι πωλητές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων προσπαθούν συχνά να πουλήσουν αυτοκίνητα συναρμολογημένα από ξεχωριστά κομμάτια. Παρακάτω θα δεις πού μπορείς να βρεις τον αριθμό VIN της Toyota:

Πίσω από το παρμπρίζ

Πίσω από την πόρτα του οδηγού

Σφραγισμένο στο σασί, κάτω από το κάθισμα του οδηγού

Στα έγγραφα κυκλοφορίας και ασφάλισης

A VIN code can be stamped into a chassis, a metal plate, or just printed on a sticker in a Toyota car. Remember that the number must be the same in every spot. All characters should align perfectly, so any sign of tampering is a risk of legal issues tied to that Toyota vehicle.

Με ποια μοντέλα της Toyota λειτουργεί ο αποκωδικοποιητής μας VIN;

Ο αποκωδικοποιητής μας VIN της Toyota αναγνωρίζει κωδικούς VIN 17 χαρακτήρων. Ενώ ο πρώτος αριθμός αναγνώρισης οχήματος χρησιμοποιήθηκε τη δεκαετία του 1950, η τρέχουσα μορφή έγινε αποδεκτή τη δεκαετία του 1980, που σημαίνει ότι η αποκωδικοποίηση VIN μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο μοντέλο. Μπορείς να ελέγξεις όλα τα τρέχοντα μοντέλα Toyota με τον αποκωδικοποιητή μας VIN, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

Μοντέλα κόμπακτ: Prius, Auris, Yaris και Corolla. Saloons Avensis, Camry, Mirai, Avalon

Crossover, SUV και φορτηγά: C-HR, bZ4X, RAV4, Highlander, Land Cruiser, Hilux, Tundra, Tacoma

Επαγγελματικά οχήματα: Proace, Proace City, Proace Verso

Μοντέλα σπορ: GR86, GT86, Supra και πολλά άλλα

Έλεγχος ιστορικού Toyota: τι μπορείς να μάθεις με το VIN της Toyota;

Ο αριθμός VIN χρησιμοποιείται για την καταγραφή αποτυχημένων και επιτυχημένων ΚΤΕΟ, καταγραφή κλοπών, αλλαγή τίτλων, συμπλήρωση απαιτήσεων ασφάλισης και άλλα. Επομένως, μπορείς να λάβεις μια πλήρη αναφορά ιστορικού, η οποία θα αποκαλύψει όλα αυτά τα δεδομένα. Δες τι μπορείς να μάθεις με τη βοήθεια του αριθμού VIN της Toyota:

Δραστηριότητα – άδεια κυκλοφορίας, αλλαγές ιδιοκτήτη, ΚΤΕΟ κ.λπ.

– άδεια κυκλοφορίας, αλλαγές ιδιοκτήτη, ΚΤΕΟ κ.λπ. Καταγραφές χιλιομέτρων – δες πώς έχει αλλάξει η χιλιομετρική απόσταση κατά τη διάρκεια ζωής του αυτοκινήτου. Θα ειδοποιηθείς αν υπάρχει ενδεχόμενο πιθανής απάτης στα χιλιόμετρα.

– δες πώς έχει αλλάξει η χιλιομετρική απόσταση κατά τη διάρκεια ζωής του αυτοκινήτου. Θα ειδοποιηθείς αν υπάρχει ενδεχόμενο πιθανής απάτης στα χιλιόμετρα. Ατυχήματα – λεπτομέρειες σχετικά με προηγούμενα ατυχήματα, συμπεριλαμβανομένων ημερομηνιών, κατεστραμμένων εξαρτημάτων και κόστους επισκευής.

– λεπτομέρειες σχετικά με προηγούμενα ατυχήματα, συμπεριλαμβανομένων ημερομηνιών, κατεστραμμένων εξαρτημάτων και κόστους επισκευής. Φωτογραφίες ιστορικού – φωτογραφίες από δημοπρασίες, ασφαλιστικές εταιρείες και άλλες πηγές αποκαλύπτουν πολλές βασικές λεπτομέρειες για την ιστορία του αυτοκινήτου.

– φωτογραφίες από δημοπρασίες, ασφαλιστικές εταιρείες και άλλες πηγές αποκαλύπτουν πολλές βασικές λεπτομέρειες για την ιστορία του αυτοκινήτου. Αρχεία συντήρησης – μάθε πότε ήταν η τελευταία φορά που έγινε σέρβις στο αυτοκίνητο.

Τα παραπάνω απέχουν πολύ από τον όγκο των δεδομένων που μπορεί να προσφέρει μια πλήρης αναφορά ιστορικού οχήματος. Οι πωλητές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων κερδίζουν περισσότερα από τα άτομα που δεν ψάχνουν να μάθουν την πραγματική κατάσταση του αυτοκινήτου. Μην ξεχνάς να πηγαίνεις πάντα το όχημα για έλεγχο και κυρίως να κάνεις την αναζήτηση του αριθμού VIN. Ακόμα και αν ανακαλύψεις προβλήματα που δεν σε πειράζουν, αν τα ξέρεις από την αρχή, πάλι κέρδος θα έχεις καθώς θα διαπραγματευτείς μια καλύτερη τιμή.