Normas de uso del sitio web y de prestación de servicios

1. Disposiciones generales

1.1. Estas normas (las Normas) establecen los términos y condiciones para el uso del sitio web Carvertical.com (Carvertical.com) y los servicios prestados en Carvertical.com.

1.2. Carvertical.com está gestionado y administrado por CV Group, UAB, N Reg. 303134915, domicilio social Aukštaičių g. 7, Vilnius, República de Lituania (en lo sucesivo - Carvertical).

1.3. El Usuario confirma su consentimiento con las Normas y se compromete a cumplirlas cuando utilice Carvertical.com de cualquier manera o forma. Cualquier usuario que no esté de acuerdo con uno o más de los términos y condiciones de las Normas no tendrá derecho a utilizar Carvertical.com.

2. Definiciones

2.1. A los efectos de estas Normas, los siguientes términos, cuando aparecen en mayúsculas, tienen el significado que se especifica en este párrafo de las Normas.

2.1.1. Informe: un informe del historial del vehículo, que contiene varios tipos de información sobre el vehículo que los Usuarios de Carvertical.com podrían solicitar.

2.1.2. Usuario Comercial: cualquier persona física o jurídica que utilice los Servicios con fines empresariales, comerciales, artesanales o profesionales (que no sean de consumo privado) o con el doble propósito de consumo privado y comercial, pero considerando todas las circunstancias relacionadas con los Servicios, dominan los fines comerciales.

2.1.3. Créditos: los Créditos incluidos en la Cuenta de Usuario adquirida por el Usuario, que pueden ser canjeados para obtener el Informe. Un Crédito puede canjearse por un Informe.

2.1.4. Usuario: la persona que ha pedido el Informe o que utiliza Carvertical.com de otra manera, incluido Usuarios Privados y Usuarios Comerciales.

2.1.5. Cuenta: la Cuenta de Usuario en Carvertical.com que el Usuario abre para acceder a los Servicios.

2.1.6. Servicios: los servicios proporcionados al Usuario a cambio de una contraprestación que el Usuario puede recibir en Carvertical.com, incluyendo, pero sin limitarse a, el pedido y la provisión de Informes o Créditos.

2.1.7. Informe inicial: la información proporcionada por Carvertical.com al introducir el número de identificación del vehículo y las categorías de datos que se verifican y se incluyen en el Informe.

2.1.8. Usuario privado: una persona física que utilice los Servicios para fines distintos de los relacionados con el negocio, el comercio, la artesanía o la profesión (con fines de consumo) o para el doble propósito de consumo y de comercial, pero teniendo en cuenta todas las circunstancias relacionadas con los Servicios, los fines comerciales no dominan.

2.1.9. Número de identificación del vehículo (NIV): código único de 17 dígitos asignado por el fabricante a cada vehículo que sale de la fábrica.

2.1.10. Sitios Web de Terceros: Sitios Web de Terceros independientes, es decir, no relacionados con Carvertical.

3. Cuenta

3.1. Para utilizar algunos Servicios, por ejemplo, para controlar los Créditos adicionales, el Usuario debe abrir una Cuenta. El Usuario puede abrir una Cuenta:

3.1.1. introduciendo su dirección de correo electrónico y su contraseña preferida. Si se utiliza este método, el Usuario debe activar la Cuenta haciendo clic en el enlace del correo electrónico que Carvertical enviará a la dirección de correo electrónico indicada al registrar la Cuenta, o

3.1.2. introduciendo su dirección de correo electrónico cuando el Usuario adquiera Créditos o un Informe para el NIV introducido en Carvertical.com. Si se utiliza este método, el Usuario creará la contraseña haciendo clic en el enlace del correo electrónico que Carvertical enviará a la dirección de correo electrónico indicada al comprar de Créditos o del Informe, o

3.1.3. utilizando cuentas de terceros, por ejemplo, Facebook, Google y Apple, y proporcionando a Carvertical acceso a estas cuentas de terceros.

3.2. El Usuario es responsable de mantener la confidencialidad de los datos de acceso a la Cuenta y de cualquier actividad realizada por terceros en nombre del Usuario en la Cuenta, porque el Usuario no ha garantizado la confidencialidad de los datos de acceso. El Usuario se compromete a notificar a Carvertical por correo electrónico a info@carvertical.com sin demora, cualquier pérdida o uso no autorizado de los datos de acceso o cualquier otra violación de la seguridad o confidencialidad de los datos de acceso.

3.3. Si el Usuario ya no desea utilizar la Cuenta, tiene derecho a eliminarla en cualquier momento enviando un mensaje escrito a Carvertical por correo electrónico a info@carvertical.com o utilizando la configuración de su Cuenta.

4. Informe

4.1. El Usuario puede comprar Créditos que pueden ser canjeados por un Informe o introducir el código NIV en Carvertical.com y recibir el Informe para el NIV específico (en este caso el Crédito comprado por el Usuario se canjea automáticamente por el Informe NIV específico). Los Créditos se acreditarán en la Cuenta del Usuario a más tardar 60 minutos a partir de la recepción del pago de acuerdo con el procedimiento establecido en estas Normas (o, si los Créditos son pedidos por el Usuario Comercial, a partir de la recepción del pago de acuerdo con el procedimiento establecido en estas Normas o en el plazo previsto en un acuerdo separado entre Carvertical y el Usuario Comercial correspondiente).

4.2. El precio de los Créditos, teniendo en cuenta la situación del mercado, las ofertas especiales, las fluctuaciones monetarias y otros elementos, cambia constantemente, pero la lista de precios vigente de los Créditos y otros Servicios está siempre disponible en Carvertical.com. El precio final de los Créditos aplicable en el momento del pedido se mostrará siempre en la ventana donde se selecciona la forma de pago de los Créditos.

4.3. Los Créditos adquiridos por el Usuario tendrán una validez de 6 meses desde el momento de la compra. Una vez transcurrido este periodo, los Créditos del Usuario dejarán de ser válidos, serán eliminados de su Cuenta y el Usuario ya no podrá canjearlos por Informes.

4.4. Cuando el Usuario introduce el número NIV de un vehículo en Carvertical.com, puede ver el Informe inicial, que indica la información que se verificará y proporcionará en el Informe (siempre que los registros estén disponibles). Es posible que el Informe no contenga registros de determinadas categorías de datos indicadas en el Informe Inicial, lo que significa que Carvertical no encontró registros en una o varias categorías de datos.

4.5. El informe se cargará en la Cuenta del Usuario a más tardar 5 minutos después de cargar el crédito en la cuenta del usuario (o, si el informe es solicitado por el Usuario Comercial, desde el momento en que se carga el crédito en la Cuenta del Usuario o dentro del plazo previsto en un acuerdo separado entre Carvertical y el Usuario Comercial correspondiente), y se enviará un correo electrónico a la dirección de correo electrónico del usuario especificada en la Cuenta con un enlace al Informe.

4.6. El Informe está disponible para el Usuario en el navegador web durante un periodo de tiempo limitado, tal y como se especifica en el Párrafo 4.7 del las Normas, y se puede acceder a él a través de la Cuenta de Usuario o del enlace activo. También es posible guardar el Informe en un soporte duradero de Carvertical.com en el dispositivo del Usuario en formato PDF.

4.7. El Informe está disponible para el Usuario en el navegador web durante un período de 30 días naturales a partir de la fecha de carga del Informe en la Cuenta de Usuario. Una vez transcurrido el plazo especificado, el Informe no será accesible para el Usuario, el Usuario ya no podrá guardarlo en formato PDF, y si el Usuario desea pedir un nuevo Informe sobre un vehículo específico, puede pedir un nuevo Informe.

4.8. Carvertical se esfuerza por proporcionar la información más precisa y completa en el Informe. Sin embargo, la información presentada en el Informe, debe ser recopilada a partir de una amplia gama de bases de datos públicas y otras fuentes cuyo contenido, así como su exactitud, relevancia e integridad de los datos, no está bajo el control de Carvertical. Carvertical se limita a proporcionar al usuario información agregada en forma de Informe. En consecuencia, al adquirir el Informe, el Usuario confirma que entiende y acepta que:

4.8.1. en la medida permitida por la legislación aplicable, Carvertical no garantiza que la información contenida en el Informe sea exacta, relevante y completa.

4.8.2. toda o parte de la información proporcionada en el Informe puede no estar disponible para Carvertical en determinadas jurisdicciones, aunque esté disponible para otros terceros. En consecuencia, es posible una opción inversa en la que toda o parte de la información proporcionada en el Informe puede estar disponible para Carvertical en determinadas jurisdicciones, pero no para otros terceros.

4.8.3. El Usuario asumirá la plena responsabilidad de sus decisiones, para la compra o la negativa a comprar un vehículo, basándose en la información contenida en el Informe. En caso de duda sobre la información contenida en el Informe, el Usuario deberá verificarla con las autoridades competentes correspondientes. Carvertical recomienda dicha verificación en todos los casos en que se tome una decisión sobre la base del Informe, por ejemplo, antes de tomar la decisión de comprar un vehículo.

4.8.4. El asesoramiento o la información proporcionada en los Informes o en el sitio web no debe considerarse en ningún caso como una oferta, demanda o recomendación para comprar, alquilar o adquirir de otro modo derechos sobre el vehículo especificado en el Informe.

4.9. Carvertical no prohíbe y anima a los Usuarios a hacer público o utilizar de otro modo el Informe en la medida en que esto esté relacionado con la intención del Usuario de evaluar el vehículo o de proporcionar su evaluación a terceros para justificar determinadas características y fiabilidad del vehículo. Sin embargo, está prohibido que el Usuario revenda o utilice de otro modo el Informe directamente en actividades comerciales en las que el propio Informe o una parte del mismo sea objeto de una transacción comercial o de una actividad comercial.

5. Responsabilidades del Usuario

5.1. El Usuario se compromete a:

5.1.1. no utilizar dispositivos automáticos, software, algoritmos o metodologías, o cualquier proceso manual similar o equivalente para acceder, adquirir, copiar o monitorizar cualquier parte de Carvertical.com o cualquier contenido, o de cualquier forma para restaurar o evitar la estructura de navegación de Carvertical.com o Carvertical.com o cualquiera de sus contenidos, para obtener o intentar obtener cualquier material o información no accesible específicamente al Usuario en Carvertical.com.

5.1.2. no buscar el acceso no autorizado a cualquier parte o función de Carvertical.com, o a los sistemas o redes relacionados con Carvertical.com mediante la piratería informática no autorizada, la extracción de contraseñas o por otras maneras ilegales.

5.1.3. no realizar acciones que sobrecarguen de manera irrazonable o desproporcionada la infraestructura o los sistemas o redes relacionados con Carvertical.com.

5.1.4. no utilizar ningún dispositivo, software o realizar cualquier otra acción que interfiera o que se utilice para intentar interferir en el correcto funcionamiento de Carvertical.com o en cualquier operación realizada por Carvertical.com o en el uso de Carvertical.com por cualquier persona.

5.1.5. no utilizar Carvertical.com o cualquier contenido de la misma con fines ilícitos o no conformes con las Normas o que pretendan fomentar cualquier actividad ilegal o que viole los derechos de Carvertical o de otras personas.

5.1.6. respetar estas Normas y los requisitos legales pertinentes cuando utilice Carvertical.com, sus Servicios o realice el pago de los mismos.

6. Servicios

6.1. El acuerdo para la prestación de los Servicios entre Carvertical y el Usuario se considera concluido desde el momento de la recepción del pago, de acuerdo con el procedimiento establecido en estas Normas (o, si los Servicios son solicitados por el Usuario Comercial, desde el momento de la recepción del pago de acuerdo con el procedimiento establecido en estas Normas o dentro del plazo previsto en un acuerdo separado entre Carvertical y el Usuario Comercial correspondiente).

6.2. El Usuario pagará a Carvertical.com por los Servicios, a través del método elegido por el Usuario - tarjetas de crédito o débito, por transferencia bancaria, PayPal o criptomoneda. Los Servicios al Usuario Privado se prestan sólo después de que el Usuario Privado pague por ellos de acuerdo con estas Normas y con el procedimiento establecido en Carvertical.com. Los servicios al Usuario Comercial se prestarán después de que el Usuario Comercial pague por ellos de acuerdo con el procedimiento establecido en estas Normas y/o dentro del plazo previsto en un acuerdo separado entre Carvertical y el Usuario Comercial, si lo hay.

6.3. Si el Usuario paga para los Servicios en criptomoneda, será totalmente responsable de garantizar que dicho pago cumpla con los requisitos legales de la jurisdicción correspondiente. En la medida permitida por la legislación aplicable, Carvertical no asume ninguna responsabilidad por la seguridad de dicho pago.

6.4. Carvertical tiene derecho a organizar campañas promocionales, durante las cuales los Usuarios pueden recibir códigos de descuento para los Servicios. Carvertical tiene derecho a determinar las condiciones de aplicación del código de descuento específico, incluyendo, pero sin limitarse a ello, el plazo de validez del código de descuento, el tipo de Servicios a los que se aplica y otras restricciones. Para poder utilizar el código de descuento en los Servicios, el Usuario debe introducir el código en la ventana correspondiente en la que selecciona el método de pago. Si no se introduce ningún código en la forma descrita en este párrafo, el código no se aplicará a los Servicios solicitados por el Usuario.

6.5. Teniendo en cuenta los diferentes factores económicos de los distintos mercados, Carvertical.com se reserva el derecho de aplicar precios diferentes para los Servicios en cada país.

6.6. A efectos del impuesto sobre el valor añadido (IVA), los Servicios se consideran servicios prestados a través de medios electrónicos, por lo que, a la hora de determinar el lugar de prestación de los Servicios a los Usuarios Privados, Carvertical observará la Directiva 112/2006/CE del Consejo de la UE, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, el Reglamento de Ejecución (UE) nº 1042/2013 del Consejo, de 7 de octubre de 2013, y el artículo 13(2)(15) de la Ley de la República de Lituania sobre el impuesto sobre el valor añadido, y aplicará el tipo de IVA en el lugar de residencia del Usuario Privado. Para determinar el lugar de residencia del Usuario Privado, Carvertical aplica medios tecnológicos, de comunicación y otros objetivamente disponibles para determinar dicha ubicación del Usuario Privado. En caso de inconsistencias entre los datos obtenidos por los medios mencionados, Carvertical también se basa en los datos proporcionados por el Usuario Privado. El Usuario Privado es el único responsable de la validez y fiabilidad de dichos datos proporcionados. Al prestar los Servicios a los Usuarios Comerciales, Carvertical aplica las normas generales para determinar el lugar de prestación de los Servicios a efectos del IVA, según lo establecido en la Ley sobre el Impuesto al Valor Añadido de la República de Lituania.

6.7 El usuario puede al encargar los servicios recibir la factura con IVA en su cuenta de usuario creada en el Carvertical. La factura puede enviarse por correo electrónico o descargarse en el sitio Carvertical.com.

7. Protección de los Usuarios Privados

7.1. Si los Servicios, por ejemplo, la compra de Créditos, son ordenados por el Usuario Privado, éste tendrá el derecho, sin razón, de cancelar dicho acuerdo dentro de 14 días notificando a Carvertical por correo electrónico a info@carvertical.com , excepto en los casos previstos en el párrafo 7.2 de estas Normas. El Usuario Privado notificará la cancelación de los Servicios a los que se refiere este párrafo utilizando la dirección de correo electrónico mencionada anteriormente en un formato libre, indicando el número de pedido, la fecha, los datos de contacto y el deseo de cancelar un pedido específico de Servicios. Carvertical reembolsará sin demora, pero a más tardar en 14 días a partir de la fecha de recepción de la notificación de cancelación del Usuario Privado, todas las sumas pagadas por éste.

7.2. Si el Usuario Privado desea canjear Créditos por el Informe, antes de dicho canje el Usuario Privado confirmará y aceptará expresamente que, dado que el Informe es un contenido digital y se pondrá a disposición del Usuario Privado de forma prácticamente inmediata, el Usuario Privado perderá el derecho a cancelar el contrato de los Servicios de contenido digital en un plazo de 14 días. Si el Usuario Privado adquiere un paquete de Créditos, es decir, más de un Crédito, dependiendo de la complejidad del paquete de Créditos (por ejemplo, descuentos en el paquete de Créditos en comparación con la compra de un solo Crédito), cuando el Usuario Privado utilice al menos un Crédito en un paquete, perderá el derecho a cancelar el contrato de los Servicios de contenido digital con respecto a todo el paquete de Créditos.

8. Protección de datos personales

8.1. La información sobre el tratamiento de los datos personales de los Usuarios está disponible en la Política de Privacidad de Carvertical.com Privacy Policy. Al confirmar que el Usuario ha leído estas Normas, el Usuario también confirma que se ha familiarizado con la Política de Privacidad de Carvertical.com, especificada anteriormente en este párrafo de las Normas.

9. Cambio o terminación de los Servicios

9.1. Carvertical tiene derecho a modificar unilateralmente los Servicios prestados por Carvertical.com y sus precios, así como cualquier otra disposición de las Normas. Si los cambios tienen un impacto negativo en (por ejemplo, la restricción de) los derechos de los Usuarios Privados, Carvertical sólo hará tales cambios si hay una base suficiente para ello, por ejemplo, si las disposiciones pertinentes de las leyes aplicables cambian o si reestructuramos o ajustamos nuestro modelo de negocio. Los Usuarios Privados recibirán un aviso razonable de los cambios por correo electrónico a la dirección especificada en sus Cuentas, a más tardar 5 días naturales antes de dicho cambio. Si, después de cambiar, modificar o complementar las Normas y notificar al Usuario Privado de acuerdo con el procedimiento establecido en este párrafo de las Normas, el Usuario Privado continuará utilizando Carvertical.com, esto se considerará como el consentimiento del Usuario Privado a las modificaciones de las Normas. Carvertical confirma que las modificaciones no afectarán en modo alguno a los derechos de los Usuarios Privados en relación con los Servicios ya ejecutados o en proceso de ejecución.

9.2. Carvertical tiene el derecho de restringir o terminar el acceso del Usuario a Carvertical.com y/o a los Servicios en cualquier momento si el Usuario viola los requisitos de estas Normas y/o las leyes aplicables. Si el Usuario, que viola los requisitos de estas Normas y/o las leyes aplicables, tiene una Cuenta, se le notificará la restricción o terminación del acceso del Usuario por correo electrónico a la dirección especificada en la Cuenta. Si Carvertical restringe o termina el acceso del Usuario a Carvertical.com y/o a los Servicios, dicho Usuario no tendrá derecho a utilizar Carvertical.com y/o los Servicios en el futuro, por ejemplo, creando una nueva Cuenta.

9.3. Carvertical tiene el derecho de restringir temporalmente las actividades de Carvertical.com para llevar a cabo el mantenimiento técnico de Carvertical.com o funciones técnicas relacionadas, avisando a los Usuarios Privados con una antelación razonable a la dirección de correo electrónico especificada en la Cuenta. En caso de emergencia, Carvertical.com se reserva el derecho de restringir temporalmente sus actividades sin notificar a los Usuarios Privados, siempre que, dichas restricciones no afecten negativamente a los derechos de los Usuarios Privados en relación con los Servicios ya ejecutados o en proceso de ejecución.

9.4. Carvertical también confirma que las actividades de Carvertical.com pueden ser restringidas temporalmente debido a circunstancias de fuerza mayor. En este caso, Carvertical notificará a los Usuarios Privados las circunstancias de fuerza mayor sin demora, pero Carvertical no será responsable de las interrupciones de Carvertical.com causadas por fuerza mayor.

10. Responsabilidad

10.1. El Usuario está de acuerdo y se compromete a defender, indemnizar y proteger a Carvertical, a las empresas relacionadas con Carvertical, a los proveedores de servicios y a los representantes, gerentes, funcionarios autorizados, empleados o consultores de Carvertical contra cualquier pérdida, daño, reclamación y/o gasto incurrido: a) como resultado del incumplimiento de estas Normas por parte del Usuario, b) cualquier incumplimiento por parte del Usuario de los requisitos de las leyes aplicables al Usuario, y c) las decisiones del Usuario basadas en la información contenida en el Informe.

10.2. En la medida permitida por la legislación aplicable, Carvertical no será responsable de ninguna pérdida o daño a los Usuarios, a menos que la pérdida o el daño resulten en:

10.2.1. la pérdida de la vida del Usuario, daño a su salud o daños no pecuniarios a el,

10.2.2. daños a los bienes del Usuario Privado, o

10.2.3. sean causados por una falta intencionada o una negligencia grave de Carvertical.

10.3. Carvertical.com sólo será responsable de la colocación técnica en Carvertical.com de la información proporcionada en el Informe (siempre que el Informe cumpla con todos los requisitos de las Normas) y del soporte técnico de la base de datos de Carvertical.com. En la medida en que lo permita la legislación aplicable, Carvertical no será responsable de las inexactitudes/inconsistencias de la información contenida en el Informe y del contenido del mismo.

10.4. Carvertical.com puede contener enlaces a otros Sitios Web de Terceros. Estos enlaces se proporcionan únicamente para la comodidad de los Usuarios. Carvertical no controla dichos enlaces o Sitios Web de Terceros, ni es responsable del contenido de los Sitios Web de Terceros, incluyendo cualquier información o material de dichos sitios web.

11. Derechos de propiedad intelectual

11.1. El material contenido en el sitio web Carvertical.com — el código, el diseño, el nombre de dominio de Carvertical.com, todos los derechos de autor, las marcas, las bases de datos, los nombres comerciales, los títulos y cualquier otra propiedad intelectual o de otro tipo relacionada con Carvertical.com y/o el material contenido en el mismo — es propiedad de Carvertical o Carvertical lo utiliza por motivos legítimos, excepto los objetos de propiedad intelectual (marcas, logotipos, etc.) relacionados con los socios o proveedores de Carvertical, y está protegido por las leyes y reglamentos nacionales e internacionales de protección de la propiedad intelectual.

11.2. El Usuario no tiene derecho a copiar, grabar en cualquier manera o reproducir, presentar, publicar, transferir, vender, modificar, presentar, licenciar, cambiar, re-publicar, editar, emitir, retransmitir o de otra manera poner a disposición, mostrar en público o demostrar, adaptar, distribuir o utilizar el material de Carvertical.com o su código fuente, o cualquier parte del mismo, así como cualquier obra derivada sin el permiso expreso de Carvertical.

12. Legislación aplicable y resolución de conflictos

12.1. Todas las actividades de Carvertical.com se llevarán a cabo de acuerdo con las leyes de la República de Lituania, que también son aplicables a estas Normas. Cualquier disputa que surja de las actividades de Carvertical.com, de los Servicios o relacionada con ellos, se resolverá mediante negociación, y si no se llega a un acuerdo, por un tribunal competente de acuerdo con las disposiciones de la ley aplicable.

12.2. Los conflictos entre Carvertical y los Usuarios Comerciales se resolverán en los tribunales de acuerdo con el domicilio de Carvertical.

12.3. El Usuario Privado que considere que Carvertical ha infringido sus derechos o intereses legítimos relacionados con los Servicios de Carvertical.com, deberá presentar su queja por escrito a Carvertical a través de info@carvertical.com e indicando la reclamación. Si el Usuario no está de acuerdo con la respuesta de Carvertical, puede ponerse en contacto con la Autoridad Estatal de Protección de los Derechos del Consumidor de Lituania en www.vtat.lt o rellenar el formulario de solicitud en línea en la Plataforma Europea de Resolución de Conflictos de los Consumidores en http://ec.europa.eu/odr/. Los conflictos judiciales se resolverán de acuerdo con el procedimiento establecido por la legislación aplicable, incluido el artículo 29 de la Ley de la República de Lituania sobre la Protección de los Derechos de los Consumidores.

13. Medidas de protección de la información

13.1. Carvertical señala que los Usuarios son responsables de la confidencialidad de los datos de acceso a su Cuenta. El Usuario debe ser cauteloso al utilizar y conservar los datos de acceso. El Usuario debe cerrar la sesión del navegador cuando termine su trabajo para asegurarse de que nadie acceda al correo electrónico del Usuario, o a su información personal, y especialmente cuando el Usuario utilice un ordenador de acceso público (por ejemplo, en un cibercafé o una biblioteca).

13.2. Aunque Carvertical se esfuerza por proteger los datos del Usuario procesados por Carvertical, sin embargo, dado que la información del Usuario se envía a través de una conexión a Internet, Carvertical no puede garantizar y no garantiza la completa seguridad de la información transmitida por el Usuario, incluidos los datos personales.

14. Disposiciones finales

14.1. Estas Normas constituyen el acuerdo completo entre el Usuario y Carvertical y sustituyen y derogan todos los contratos, compromisos, declaraciones y acuerdos anteriores, escritos o verbales, entre el Usuario y Carvertical relacionados con el objeto de estas Normas. Carvertical tiene el derecho de concluir un acuerdo escrito separado con el Usuario. Los términos de estas Normas se aplican a dicho acuerdo, a menos que se disponga expresamente lo contrario.

14.2. Si cualquier parte de estas Normas es declarada inválida, ilegal o inaplicable en cualquier medida, de acuerdo con el procedimiento establecido por la ley aplicable, dicho reconocimiento será sin perjuicio de las restantes condiciones de las Normas que permanecen en vigor y deben ser aplicadas en la medida máxima permitida por la ley aplicable.

14.3. Carvertical tiene el derecho, a su discreción, de ceder todos o parte de los derechos y/u obligaciones en virtud del presentes Normas sin el consentimiento previo del Usuario, siempre que ello no perjudique las garantías ofrecidas al Usuario particular. La cesión de los derechos y/u obligaciones por parte de Carvertical, realizada de acuerdo con el procedimiento establecido en este párrafo de las Normas, eximirá a Carvertical del cumplimiento de todas las obligaciones derivadas de estas Normas. El Usuario no tiene derecho a transferir o ceder estas Normas o alguno o todos sus derechos y/u obligaciones en virtud de estas Normas, de conformidad con la legislación aplicable o de otra manera, sin el consentimiento previo por escrito de Carvertical.

14.4. Si el Usuario o Carvertical no ejercen alguno de los derechos especificados en estas Normas, esto no se considerará una renuncia a dichos derechos.